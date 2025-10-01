Netflix завершив зйомки "Відьмака" — вони тривали 7 років

Кадри з четвертого сезону "Відьмака"

Netflix дозняв п’ятий сезон “Відьмака” — тепер він переходить на стадію постпродакшену і готується до релізу у 2026 році.

Останні сцени були зняті на домашній базі “Відьмака”, в студії Longcross. Найближчими днями очікуємо купу прощальних та емоційних дописів, перший вже опублікувала Фрея Аллан (Цірі) — на додачу до деяких фото з вечірки після фінальних зйомок, які оприлюднив сайт Redanian Intelligence.

На цей час стримінг випустив три сезони “Відьмака”, усі з Генрі Кавіллом в ролі Ґеральта з Рівії, якого в останніх двох зрештою замінив Ліам Хемсворт. Сприйняття серіалу було неоднозначним через суперечливі рішення шоуранерів щодо сюжетних змін і вибору акторів. Загальна оцінка шоу — 80% від критиків і 56% від глядачів на Rotten Tomatoes.

Цікаво, що фани навіть підписували петицію з проханням замінити шоуранерів та повернути Кавілла, яка зібрала понад 300 000 підписів; а перший тизер четвертого сезону з Ліамом в головній ролі підбирається до позначки в 150 000 дизлайків.

Сам Хемсворт в недавньому інтерв’ю зізнався, що рік не заходив в соцмережі, аби уникнути хейту. Зважаючи на нові оголошення касту для фінальних сезонів, очевидно, що суперечок не уникнути надалі: не всі однаково добре сприйняли Лоренса Фішберна в ролі Регіса, а також зміну статті ключового лиходія.

До того ж Ґеральт у виконанні Ліама Хемсворта став не єдиною новинкою, так само Пітер Муллан замінить Кіма Боднію на ролі Весеміра.

Четвертий сезон вийде на Netflix 30 жовтня, одразу з усіма 8 епізодами та спецвипуском про банду “Щурів”, вижимкою зі скасованого мінісеріалу.

За підрахунками журналістів, четвертий сезон став найдорожчим в історії шоу і обійшовся у $221 млн (близько $27 млн за епізод). Загальні витрати на франшизу Netflix тим часом наблизилася до $1 млрд, з урахуванням спінофів.