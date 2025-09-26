Ліам Хемсворт рік не заходив в соцмережі через хейт фанів "Відьмака"

Актор Ліам Хемсворт, який грає Ґеральта в четвертому та п’ятому сезонах “Відьмака” Netflix, не заходив в соцмережі “протягом більшої частини” минулого року — усе, аби не бачити хейту зі сторони фанів франшизи і прихильників Генрі Кавілла.

“Там було чимало шуму, і мені довелось відкласти соцмережі. Вони почали відволікати”, — каже Хемсворт в інтерв’ю EW, посилаючись на реакцію фанів на каст. “Я часто стикався з такими речами [хейтом] у минулому. Зрештою, я просто люблю зніматись у кіно і розповідати історії. Не хочу, щоб щось із цього вплинуло на мій спосіб подати те, що я намагаюсь розповісти. Я майже повністю відмовився від соціальних мереж та інтернету минулого року”.

Кавілл, який є затятим геймером та великим фаном фентезі із всесвітом Відьмака включно, оголосив про свій відхід три роки тому — після того, як зіграв Ґеральта в трьох сезонах шоу. Ходили чутки, що через “творчі розбіжності”, але офіційна версія шоуранерів: “в нього були плани на інші ролі”. В намаганнях випередити будь-яку негативну реакцію фанів, актор одразу ж дав Хемсворту своє благословення, яке, що вже на цей час очевидно, мало чим допомогло.

“Фантастичний Ліам Хемсворт вдягне на себе мантію Білого Вовка замість мене. Я передаю естафету з повагою до часу, витраченого на втілення Ґеральта, та бачу, з яким ентузіазмом Ліам зображує цього найзахопливішого та найскладнішого з персонажів”.

Аня Чалотра, яка грає Єнніфер у серіалі, згадує, як “плакала”, коли дізналася про звільнення Кавілла:

“Я так яскраво це пам’ятаю. Це справді вплинуло на мене. Ми були так прив’язані до цих людей, і втратили такого важливого члена команди… Я вклала все в цього персонажа. Я почала роботу над “Відьмаком”, маючи небагато досвіду за плечима, і цей серіал для мене дуже важливий. Тому було боляче”.

Однак, зі слів шоуранерки Лорен Гіссріх, відхід Кавілла “ніколи не мав стати кінцем “Відьмака”.

“Ми ніколи не мали серйозних розмов про те, що серіал не буде продовжуватися. Серіал — це більше, ніж один актор. Він більше, ніж я. Є серія книг, є відеогра. Ми — третя частина цього процесу. Тож “Відьмак” живе, незалежно від того, підемо ми чи ні”.

Третій сезон “Відьмака”, який вийшов на Netflix у двох частинах у червні та липні 2023 року, став останнім виступом Кавілла в ролі цього персонажа. Офіційний дебют Хемсворта відбудеться 30 жовтня, коли четвертий вийде в ефір. Перший тизер сезону на цей час має понад 100 тис. дизлайків. Утім, слід зазначити, що хейт першочергово спрямований на продюсерів, а не на нового актора.

Сам Ліам раніше розповідав, що до отримання ролі не бачив шоу, як і не читав книги та не грав в ігри CDPR.