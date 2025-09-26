Новини Кіно 26.09.2025 comment views icon

Ліам Хемсворт рік не заходив в соцмережі через хейт фанів "Відьмака"

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Актор Ліам Хемсворт, який грає Ґеральта в четвертому та п’ятому сезонах “Відьмака” Netflix, не заходив в соцмережі “протягом більшої частини” минулого року — усе, аби не бачити хейту зі сторони фанів франшизи і прихильників Генрі Кавілла.

“Там було чимало шуму, і мені довелось відкласти соцмережі. Вони почали відволікати”, — каже Хемсворт в інтерв’ю EW, посилаючись на реакцію фанів на каст. “Я часто стикався з такими речами [хейтом] у минулому. Зрештою, я просто люблю зніматись у кіно і розповідати історії. Не хочу, щоб щось із цього вплинуло на мій спосіб подати те, що я намагаюсь розповісти. Я майже повністю відмовився від соціальних мереж та інтернету минулого року”.

Новий "Відьмак" Ліам Хемсворт рік не заходив в соцмережі, щоб уникнути хейту
Ліам Хемсворт в серіалі “Відьмак”

Кавілл, який є затятим геймером та великим фаном фентезі із всесвітом Відьмака включно, оголосив про свій відхід три роки тому — після того, як зіграв Ґеральта в трьох сезонах шоу. Ходили чутки, що через “творчі розбіжності”, але офіційна версія шоуранерів: “в нього були плани на інші ролі”. В намаганнях випередити будь-яку негативну реакцію фанів, актор одразу ж дав Хемсворту своє благословення, яке, що вже на цей час очевидно, мало чим допомогло.

“Фантастичний Ліам Хемсворт вдягне на себе мантію Білого Вовка замість мене. Я передаю естафету з повагою до часу, витраченого на втілення Ґеральта, та бачу, з яким ентузіазмом Ліам зображує цього найзахопливішого та найскладнішого з персонажів”.

Ліам Хемсворт рік не заходив в соцмережі через хейт фанів "Відьмака" і Генрі Кавілла
Кадри з четвертого сезону “Відьмака”

Аня Чалотра, яка грає Єнніфер у серіалі, згадує, як “плакала”, коли дізналася про звільнення Кавілла:

“Я так яскраво це пам’ятаю. Це справді вплинуло на мене. Ми були так прив’язані до цих людей, і втратили такого важливого члена команди… Я вклала все в цього персонажа. Я почала роботу над “Відьмаком”, маючи небагато досвіду за плечима, і цей серіал для мене дуже важливий. Тому було боляче”.

Однак, зі слів шоуранерки Лорен Гіссріх, відхід Кавілла “ніколи не мав стати кінцем “Відьмака”.

“Ми ніколи не мали серйозних розмов про те, що серіал не буде продовжуватися. Серіал — це більше, ніж один актор. Він більше, ніж я. Є серія книг, є відеогра. Ми — третя частина цього процесу. Тож “Відьмак” живе, незалежно від того, підемо ми чи ні”.

Кадри з четвертого сезону "Відьмака"
Кадри з четвертого сезону “Відьмака”

Третій сезон “Відьмака”, який вийшов на Netflix у двох частинах у червні та липні 2023 року, став останнім виступом Кавілла в ролі цього персонажа. Офіційний дебют Хемсворта відбудеться 30 жовтня, коли четвертий вийде в ефір. Перший тизер сезону на цей час має понад 100 тис. дизлайків. Утім, слід зазначити, що хейт першочергово спрямований на продюсерів, а не на нового актора.

Сам Ліам раніше розповідав, що до отримання ролі не бачив шоу, як і не читав книги та не грав в ігри CDPR. 

Белла Рамзі з The Last Of Us видалила соцмережі через хейт: «Була дуже зациклена на тому, як Еллі виглядає у грі»

Популярні новини

arrow left
arrow right
Це сталося: Netflix знімає серіал-спіноф "Венздей" про Дядька Фестера
Серіал "Відьмак" від Netflix адаптує один із найсмішніших моментів з книг
На FX стартував серіал "Чужий: Земля" з першими двома епізодами
Творець "Справжнього детективу" знімає для Netflix таємничий серіал з Метью Макконахі і "новим" Вуді Гаррельсоном
«Відчуття оригіналу»: команда «Чужий: Земля» розповіла про нових істот та штучних людей у серіалі
Фінальний епізод "Декстер: Воскресіння" з’явився у мережі — російською мовою
Белла Рамзі відповіла критикам серіалу "Останні з нас": "Можете не дивитися, просто грайте далі"
Творець серіалу "Надприродне" розкрив скасований сюжет Сема і Діна, який "міг все змінити"
"Тепер мрію там працювати": CD Projekt RED показала "дім" The Witcher 4
"Це вбивство, замасковане під диво": вийшов перший трейлер детективу "Ножі наголо 3"
Рідлі Скотт про нові проєкти: "Гладіатор 3" у роботі, ще один "Чужий" — буде, якщо "з'явиться ідея"
"Найкраща комедія літа": другий сезон серіалу "Платонічне кохання" від Apple TV+ отримав 100% на Rotten Tomatoes
Науково-фантастичний серіал "Фундація" за творами Айзека Азімова отримає 4-й сезон
На Netflix вийшов другий сезон "Венздей" — з першими 4 епізодами
Netflix витратив на серіал "Відьмак" та спінофи близько $1 млрд, четвертий сезон — найдорожчий
"Пам'ятайте: винен не Ліам, а Netflix". Тизер "Відьмака" з новим Ґеральтом атакували дизлайками на YouTube
На Apple TV+ стартував п'ятий сезон серіалу "Повільні коні" / Slow Horses
Два спінофи "Гри престолів" за рік: HBO розповів, коли вийде "Лицар сімох королівств" і продовження "Дому дракона"
Перші деталі серіалу God of War — історія про пригоди Кратоса й Атрея, готують два сезони (в першому 10 епізодів)
Серіал "Шибайголова: Народжений наново" отримає 3-й сезон
Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер третього сезону "Аліси в Прикордонні"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати