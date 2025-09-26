Новини Кіно 26.09.2025 comment views icon

"Ми нікого не хотіли змушувати": творці "Відьмака" від Netflix пояснили, чому Генрі Кавілл пішов з серіалу

Генрі Кавілл у ролі Ґеральта в серіалі "Відьмак"

Про відхід Генрі Кавілла з ролі Ґеральта в серіалі “Відьмак” оголосили ще три роки тому, однак з того часу фанам так і не надали пристойного пояснення. Нині шоуранерка Лорен Гіссріх повернулася до теми.

В інтерв’ю Entertainment Weekly Гіссріх пояснює, що розмови про відхід тривали “деякий час”, перш ніж рішення було прийнято остаточно:

“У нього були плани на інші ролі, яким він хотів присвятити себе повністю. А ми не хотіли його утримувати та змушувати робити те, чого він не хоче робити. Гадаю, саме тому це рішення виглядало справді симбіотичним”.

“Інші ролі”, про які згадала шоуранерка, на той час, ймовірно, стосувалися Супермена (чого так і не сталося) та серіалу Warhammer 40K від Amazon, який наразі перебуває у розробці.

“Лікарняне фото” Генрі Кавілла містить натяк на образ “Горця” і пасхалку до серіалу Warhammer 40 000 від Amazon

Ґеральт у виконанні Ліама Хемсворта став не єдиною новинкою у четвертому та п’ятому сезонах шоу: так само Пітер Муллан замінить Кіма Боднію на ролі Весеміра. Гіссріх підтвердила попередні повідомлення про те, що цей відхід пов’язаний з “конфліктом розкладу” (Бодніа працював над фільмом про Формулу-1 з Бредом Піттом, де зіграв Каспара).

“Я розмовляла з Кімом про це, і він був спустошений. Йому подобалося грати Весеміра. Крім того, Формула-1 — це великий фільм, тому я розумію, що вони не обов’язково могли вписатися в наш графік. Тож прийшов Пітер, і я вважаю, що завжди чудово, коли приходять справді досвідчені актори і знають, що вони когось замінюють. У Кіма дуже характерний акцент. Муллан його одразу помітив. Він запитав: “Як мені змінити свій акцент, щоб зробити його трохи більше схожим?” Абсолютний професіонал”.

Серіал "Відьмак" представив нового Весеміра — актора "Перснів влади" і "Гаррі Поттера"
Генрі Кавілл (Ґеральт) та Кім Бодніа (Весемір) у перших сезонах “Відьмака” / Netflix

Нагадаємо, що четвертий сезон “Відьмака” вийде вже 30 жовтня — одразу з усіма епізодами та спецвипуском про банду Щурів. Раніше Netflix показав перший тизер, який на цей час зібрав понад 100 тис. дизлайків і нові кадри з Цірі (Фрея Аллан), Єнніфер (Аня Чалотра), Любистком (Джої Бетті) та Регісом (Лоренс Фішберн).

Netflix витратив на серіал “Відьмак” та спінофи близько $1 млрд, четвертий сезон — найдорожчий

