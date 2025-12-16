Огляд Microsoft Flight Simulator 2024 на PS5: історичне приземлення на чужі землі

Колись Microsoft Flight Simulator був символом виключно ПК-аудиторії — складним, вимогливим і майже недосяжним для консолей. Навіть після виходу на Xbox ідея побачити цей симулятор на PlayStation здавалася радше теоретичною. Але наприкінці 2025 року ситуація змінилася, адже лендарний авіасим уперше приземляється на PlayStation. Чи змогла MFS 2024, опинившись на платформі Sony, повною мірою скористатися потужністю консолі та унікальними можливостями її контролерів і що з цього вийшло?

Microsoft Flight Simulator 2024 2400 грн. Плюси: Вражаюча графіка з високою деталізацією; великий набір контенту; вдала реалізація можливостей DualSense — адаптивні тригери та гіроскоп суттєво підсилюють занурення; потенційна підтримка PS VR, яка обіцяє ще глибший рівень занурення; стабільний реліз для настільки масштабного та складного симулятора. Мінуси: Інтерфейс і навігація все ще погано адаптовані під консольне керування; не завжди точне керування лівим стіком в режимі курсору, що заважає обирати правильний елемент керування в кабіні пілота; гра сильно залежна від стабільності роботи мережі, через що продуктивність і графіка сильно страждають, якщо швидкість інтернету падає. 7.8 /10 Оцінка

Контекст виходу на PlayStation 5

Вихід Microsoft Flight Simulator на Xbox та PC став беззаперечним успіхом, бо симулятор суттєво розширив аудиторію та привів у світ авіації людей, які раніше ніколи не цікавилися подібними іграми. Те, що Microsoft почне переносити свої ключові франшизи на інші платформи, теж було лише питанням часу, враховуючи сучасний курс компанії.

Версія для PlayStation здатна розширити цю аудиторію ще сильніше. База користувачів PS5 помітно більша, ніж у Xbox Series, а отже, можна очікувати хвилю нових гравців, які захочуть пролетіти над власним будинком, відвідати знайомі аеропорти або просто подивитися, на що здатен цей симулятор.

Втім, постає логічне питання: чи зможе Microsoft Flight Simulator 2024 утримати інтерес після першого вау-ефекту? У версії 2024 року Microsoft явно зробила ставку на більш приземлену аудиторію, тобто тих, хто не готовий одразу занурюватися в складні системи. Для цього з’явилися кар’єрний режим, режим фотографії та надзвичайно широкий парк літаків.

Власники PlayStation 5 заходять у Microsoft Flight Simulator 2024 вже в значно кращому становищі. За плечима рік доопрацювань, виправлень і балансних змін, включно з масштабним Sim Update 4, а також кілька додаткових переваг, доступних саме на PS5.

Малий розмір, великий світ

Перше, що реально дивує після завантаження гри це розмір інстальованих файлів. Усього близько 10,5 ГБ. На тлі сучасних ігор для PlayStation, які легко займають по 100–150 гігабайтів, це виглядає майже підозріло.

Втім, пояснення просте й логічне. Світ у Microsoft Flight Simulator 2024 не зберігається локально. Мапа планети це не заздалегідь намальовані текстури, а супутникові дані, які постійно підвантажуються з інтернету. Саме тому гра займає так мало місця, але водночас якість графіки напряму залежить від швидкості та стабільності з’єднання. Якщо інтернет добрий, то міста, ландшафти та рельєф виглядають переконливо. Якщо ж виникають проблеми зі швидкістю мережі, це одразу відчувається і в деталізації, і в плавності.

Продуктивність і візуальна складова

Microsoft Flight Simulator 2024 в загальному справляє враження добре оптимізованого й візуально вишуканого симулятора на звичайній PS5. Велику роль тут відіграє свіже оновлення Sim Update 4, але й сама консоль упевнено справляється з навантаженням. Колірна палітра виглядає насиченою, контраст вдало збалансованим, а хмари чіткими та об’ємними.

Налаштування дозволяють гнучко змінювати параметри між рівнями якості, що дає змогу підвищити кількість кадрів на секунду. Єдине, чого трохи бракує, — простого перемикача між режимами «якість» і «продуктивність». Втім, наявність детальних опцій усе одно залишається радше плюсом.

Дивним рішенням було фактично перенести налаштування графіки з ПК-версії, обмежившись опціями «низький» і «середній». Виходить, що за думкою розробників, PlayStation 5 здатна потягнути лише такі налаштування. Якщо ж це і є гіркою правдою, можна було не викликати у консольних гравців відчуття неповноцінності, замінивши назви параметрів на «середні» і «високі». Такий нелогічний неймінґ можна пояснити хіба наявністю високого параметра графіки у PlayStation 5, але чи так це, не вдалось перевірити.

Проте з погляду якості зображення симулятор тримає високий рівень. Чіткість зберігається як у кабіні, так і ззовні, навіть під час підвантаження нових ділянок світу. Гра ефективно згладжує краї об’єктів, тож сходинки практично не впадають в око, а загальна чіткість картинки приємно дивує, зважаючи на вік апаратної платформи.

Разом із тим, варто бути чесним: іноді гра може підвисати, особливо під час запуску польоту, режиму вільного пересування великими аеропортами та в кабіні пілота великого літака, де кількість панельних пристроїв нагадує космоліт. Інколи кадри падають за відчуттям тоді, коли система не справляється з великою кількістю деталей у кадрів. А інколи це не стільки проблема заліза, скільки наслідок онлайн-архітектури симулятора. Якщо дані з мережі підвантажуються повільно, гра гальмує і це відчувається.

Також варто бути готовим до довгих завантажень. Приблизно три хвилини йде на старт гри, і ще близько хвилини-двох безпосередньо перед початком польоту. Це не особливість PS5, адже так поводиться Microsoft Flight Simulator 2024 на всіх платформах. Проте після швидких завантаженнях у сучасних консольних ігор до такого темпу доводиться звикати.

Перші кроки для новачків

Для тих, хто ніколи раніше не стикався з авіасимуляторами, Microsoft Flight Simulator 2024 на PlayStation 5 пропонує надзвичайно широкий набір можливостей. Гра дозволяє не лише вільно літати будь-де у світі, а й поступово занурюватися в жанр через розгалужений кар’єрний режим із різними типами завдань. Окрім цього, тут є випробування на посадку, змагальні режими, можливість досліджувати мальовничі регіони планети та літати разом з іншими гравцями на великих онлайн-серверах.

Контенту справді багато. Залежно від видання (про них пізніше), гравець отримує доступ майже до 125 літаків — від легких літаків до відомих пасажирських лайнерів на кшталт Airbus A320 або Boeing 737 MAX 8. У базовий набір також входить велика кількість аеропортів із підвищеним рівнем деталізації. Так звані створені вручну аеропорти виглядають значно деталізованіше, ніж стандартні, з індивідуальними моделями будівель та точнішим відтворенням реальних об’єктів. У сумі, з урахуванням безкоштовних оновлень, у грі налічується близько 150 таких локацій, причому нові аеропорти все ще з’являються з новими оновлення.

Якщо згадувати старі авіасимулятори, то літаки там часто виглядали спрощено й майже не тішили деталізацією. У Microsoft Flight Simulator 2024 ситуація кардинально інша, тому що значна частина повітряних суден виконана на дуже високому рівні, з якісними моделями, текстурами та складними системами, які цікаво вивчати тим, хто хоче глибшого симуляційного досвіду.

Водночас не обійшлося без проблем. Частину літаків Microsoft замовляла у сторонніх студій, і деякі з них досі страждають від технічних недоробок — від дрібниць на кшталт непрацюючого освітлення до серйозніших багів, коли не всі прилади в кабіні пілота працюють як треба. Це створює відчуття, що амбіції в окремих випадках випередили рівень реалізації.

Керування та особливості DualSense

DualSense — одна з головних причин звернути увагу саме на PS5-версію, якщо обирати з консольних версій. Адаптивні тригери працюють напрочуд переконливо: під час кермування або посадки відчувається опір, ніби літак реально бореться з вітром чи інерцією. Радіопереговори через вбудований динамік контролера додають атмосферності й автентичності.

Гіроскопічне керування теж виявилося приємним сюрпризом, особливо для легких літаків. Водночас тут все ж не все ідеально. Керування курсором лівим стіком у кабіні не завжди точне. Навіть якщо візуально курсор стоїть на потрібному перемикачі, гра може його не розпізнати. Доводиться буквально шукати «активну» зону, що в напружені моменти, коли літак вже розганяється на злітний смузі, дратує.

Звісно, без повноцінного штурвала або джойстика, враження від Microsoft Flight Simulator 2024 неповноцінні. І навіть якщо вибирати між мишкою та ґеймпадом, перша і зручніша, і передає жести керування реалістичніше. Це приводить нас до наступного питання.

Чи підходить консоль для авіасимулятора?

Питання про те, наскільки авіасимулятор узагалі доречний на консолі, виникає постійно. Подібні сумніви були й під час виходу Microsoft Flight Simulator 2020 на Xbox, але тоді гра в цілому довела, що такий формат можливий. Звісно, клавіатура, миша та спеціалізовані контролери на кшталт штурвалів або тяг важелів значно спрощують керування, тоді як геймпад неминуче накладає певні обмеження.

Найслабшим місцем MSFS 2024 на консолі, що на ПК, все ще залишається інтерфейс. Він виглядає досить дешево і на практиці виявляється громіздким і не надто зручним. Sim Update 4 помітно прискорив роботу меню, однак сама логіка навігації, особливо під час підготовки вільного польоту, потребує серйозного перегляду. Процес вибору аеропорту через екранну клавіатуру, повернення назад і подальший скролінг здається неінтуїтивним. З огляду на те що консольний сегмент від початку був однією з цілей платформи, хотілося б більш відшліфованого рішення.

Авіасимулятори традиційно вимагають великої кількості кнопок і осей керування. Для невеликих літаків поточна схема ще цілком придатна, але з великими авіалайнерами ситуація ускладнюється — особливо без миші, до якої користувачі ПК давно звикли. У цьому контексті здається, що Microsoft не до кінця скористалася можливостями вбудованого тачпада DualSense як повноцінного аналога курсора. За замовчуванням для активації режиму миші потрібно натискати окремі кнопки, а потім знову перемикатися назад до керування літаком. Під час спокійного крейсерського польоту це не проблема, але в напружених фазах зльоту чи посадки така схема створює зайвий стрес і неплановані натиски.

Втім, не все так песимістично. Microsoft дуже вдало реалізувала адаптивні тригери та гіроскоп DualSense, тому якщо вам просто подобається політати світом за великим телевізором і ви не прагнете максимально наближених до реальності відчуттів, саме PlayStation 5 є найкращим вибором для гри в Microsoft Flight Simulator 2024.

Приємним бонусом є також наявність унікальних фішок системи PS5, таких як довідка з гри та картки проходження. На тлі того, що не всі ігри від Sony реалізовують ці функції, такий підхід розробників тішить.

Додатковий контент Microsoft Flight Simulator 2024

Разом із релізом на PS5 у грі з’явилися місії Red Bull — складні, швидкі та вимогливі до точності. Це радше короткочасна розвага, ніж режим, у якому хочеться проводити години, але як приємний бонус до нового релізу, то цілком доречно.

Варто одразу уточнити, що версія симулятора для PlayStation 5 не відрізняється від інших платформ за наповненням. У плані контенту всі версії фактично ідентичні — різниця зводиться лише до особливостей керування контролером та майбутньої підтримки PSVR.

Попри це, реліз можна назвати напрочуд цілісним і впевненим. Для настільки масштабного й амбітного проєкту це запуск, який виглядає значно зрілішим — особливо з урахуванням того, що на інших платформах стабільності доводилося чекати помітно довше.

Враження від Microsoft Flight Simulator 2024 на PlayStation 5

Певною мірою іронічно, але саме цю версію можна вважати найбільш завершеним консольним втіленням Microsoft Flight Simulator 2024. Дивовижна графіка, стабільна й плавна робота та величезний парк літаків роблять симулятор ідеальним для комфортної гри з дивана. Головна ж відмінність від Xbox-версії — те, наскільки вдало тут реалізовано можливості контролера DualSense: адаптивні тригери та гіроскоп суттєво підсилюють відчуття керування літаком.

А майбутня підтримка PSVR потенційно відкриває ще один рівень занурення, який наразі просто недоступний на Xbox і може суттєво змінити спосіб сприйняття симулятора.

Для власників ПК поява PS5-версії також може мати сенс. Якщо консоль уже є вдома, а PSVR коштує відносно доступно, формат «під’єднав і грай» на PlayStation виглядає значно простішим, ніж налаштування VR на ПК. Усе, звісно, залежатиме від якості реалізації VR-режиму, але потенціал у цього рішення більш ніж обнадійливий. Залишається лише дочекатися самого оновлення.

Ціни Microsoft Flight Simulator 2024

PS5-версія коштує стільки ж, скільки версії для ПК та Xbox. Але треба пам’ятати, що гра доступна в Game Pass, і недоступна в PS Plus. Стандартне видання (70 літаків, 150 створених вручну аеропортів) вартує 2 400 грн, Deluxe, яке містить 80 літаків і 155 аеропортів вже 3 500, тоді як видання Premium Deluxe (95 літаків, 160 аеропортів) обійдеться у 4 600. Найсерйозніше видання Aviator (125 літаків, 160 аеропортів) оцінюють взагалі космічно — 7 000 грн.