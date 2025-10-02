Огляд Motorola G86 5G: смартфон, що вміє дивувати

Motorola давно займає свою нішу і стабільно випускає смартфони для тих, кому важливий комфорт за притомні гроші. Motorola G86 5G саме з цієї серії: у ньому є чіп Dimensity 7300, AMOLED-екран із частотою 120 Гц, акумулятор на 5200 мАгод і трикамерний блок, де одна лінза явно “для кількості”. У нашому редакційному огляді дізнаємося, чи має він шанси вирізнитися серед інших представників середнього класу, чи просто залишиться у довгому списку моделей на маркетплейсах.

Motorola G86 5G

Плюси: Яскравий 120 Гц AMOLED-дисплей; захист IP68/IP69; достатньо "живуча" батарея; довгограючі оновлення системи в майбутньому; стильний дизайн.

Мінуси: Фейк-лінза замість телефотомодуля; посередня якість відеозйомки; дротова зарядка не найшвидша; відсутня бездротова зарядка; пряма конкуренція з Power-версією.

7.9 /10 Оцінка

Технічні характеристики Motorola G86 5G

Параметр Характеристика Екран AMOLED, 6.67 дюйма, 2712х1220 пікселів (20:9), 446 ppi, 120 Гц, пікова яскравість до 4500 ніт, HDR10+, DC Dimming Матеріали корпусу Пластик, екошкіра і Corning Gorilla Glass 7i Захист IP68/IP69, MIL-STD-810H Процесор MediaTek Dimensity 7300 Графічний прискорювач ARM Mali-G615 MC2 Операційна система Android 15 Пам’ять 8 ГБ ОЗП, 256 ГБ флеш-пам’яті, microSD до 2 ТБ Основна камера 50 МП, f/1.8, OIS Ультраширококутна камера 8 МП, f/2.2, 118˚ Фронтальна камера 32 МП, f/2.2 Запис відео До 4K@30fps Інтерфейси та зв’язок Wi-Fi 6 (2,4 ГГц і 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC, GPS, 5G, USB-C 2.0 Акумулятор 5200 мАгод, швидка зарядка 30 Вт (зарядний блок не в комплекті) Габарити 161,21 х 74,74 х 7,87 мм Вага 185 грамів

Паковання та комплектація Motorola G86 5G

Коробка компактна, щільний картон без зайвих дизайнерських викрутасів, що нагадує стриману європейську практичність. Хоча мало хто зараз малює на коробці супергероїв або виливає всю палітру Pantone, тож рішення Motorola виглядає майже аскетичним, але водночас викликає відчуття серйозності.

При відкритті нас вже традиційно зустрічає акуратно вкладений смартфон у чохлі-бампері, а на нижньому поверсі — картонна упаковка. У ній лежить кабель USB-C—USB-C, інструмент для вилучення SIM-карти та паперові інструкціїї з гарантійним талоном. І спеціальне еко-маркування енерегофективності віднедавна.

Що стосується додаткових аксесуарів Motorola G86 5G, то тут маємо eco-friendly чохол з переробленого пластику. Сам факт наявності чохла — приємна дрібниця, особливо з огляду на те, що деякі бренди навіть у преміум-сегменті не вважають за потрібне додати щось подібне.

Навушників у комплекті не знайдете. Для когось це мінус, але, якщо чесно, більшість користувачів уже давно сидять на TWS. А от зарядний блок міг би стати у пригоді. Проте його також немає.

Такий підхід можна назвати “чесним мінімалізмом”. Користувач отримує телефон, зарядний кабель, чохол і голку для SIM — базовий комплект. Для більшості користувачів цього вистачить, а все інше купується вже за бажанням.

Дизайн та ергономіка Motorola G86 5G

Motorola G86 5G відразу дає зрозуміти: перед нами апарат із власним характером. Лицьова панель стандартна — рівномірні рамки, врізана в центрі фронталка, жодних “чубчиків” чи дивних експериментів. І жодного “екрану-водоспаду”.

Корпус має сертифікацію IP68 та навіть IP69, що для “середняка” виглядає майже безпрецедентно. Тобто, смартфон можна спокійно мочити під дощем, упустити у ванну чи відправити в пісочницю до дитини. Це одне з тих рішень, де Motorola вирішила дати більше, ніж очікує користувач, і тим самим додати відчуття надійності.

Товщина корпусу приємна — близько 7,9 мм, і він вмістив акумулятор на 5200 мАгод (або навіть 6720 мАгод у Power-версії). Вага не рекордна, але й не перетворює телефон на “червону цеглину” у кишені. Його реально носити щодня без дискомфорту, на відміну від деяких “середняків-павербанків”, які нагадують портативні акумулятори з функцією дзвінків.

Розташування кнопок Motorola G86 5G цілком класичне. Клавіші гучності та живлення зручно підпадають під палець, і натискання чітке, з відчутним кліком. Це дрібниця, але саме такі дрібниці роблять досвід користування приємним. А от відсутність виділеної клавіші для асистента чи режимів — комусь може здатися мінусом, але, чесно кажучи, зайвих кнопок більшість користувачів не терпить.

Задня панель не лише гарна, а й практична. Вона маскує відбитки пальців, що особливо цінно для тих, хто ненавидить постійно протирати телефон. Блок камер трохи випирає, але з чохлом ця проблема зникає повністю, і телефон лежить на поверхні рівно.

Motorola G86 5G доступний у чотирьох кольорах, створених спільно з Pantone: Cosmic Sky — темно-синій, що нагадує нічне небо, Spellbound — глибокий темно-сірий для тих, хто любить стриманість, Chrysanthemum — м’який рожевий, та Golden Cypress — теплий оливково-зелений.

Ергономіка теж приємно здивувала. Motorola G86 5G можна тримати в руці без особливих викрутасів. Одноручний режим, звичайно, актуальний, але й без нього витягнути шторку зверху чи швидко написати повідомлення однією рукою цілком реально.

У Motorola G86 5G лоток зроблений по-людськи: фізично в нього поміщається одна nano-SIM + microSD, а другу SIM-карту реалізовано через eSIM.

Металевої рамки тут немає — це пластик, але якісний. Motorola не намагається маскувати цей факт, проте візуально корпус виглядає міцним. У руці він не здається слизьким, хоча знову ж таки чохол у комплекті додає впевненості, що телефон не вирішить самостійно з’їхати з дивана.

Варто згадати і сертифікацію MIL-STD-810H. Вона означає, що телефон протестований на стійкість до падінь, вібрацій, пилу та перепадів температур. У реальному житті не треба кидати його з третього поверху задля краш-теста, але рівень захисту від випадкових пригод тут явно вищий, ніж у більшості конкурентів.

Дисплей Motorola G86 5G

Motorola вирішила не економити на екрані, і це, мабуть, головна фішка G86 5G. Тут стоїть 6,67-дюймова pOLED-матриця з роздільною здатністю 2712×1220 пікселів.

Частота оновлення — 120 Гц. І це не той випадок, коли “до 120” означає, що смартфон живе своїм життям і сам вирішує, коли підняти герцовку. Тут вона працює стабільно, без відчуття обману. Прокрутка плавна, анімації виглядають природно, і навіть банальний скрол у Facebook перетворюється на щось приємне.

Окрема гордість Motorola — пікова яскравість, яка сягає до 4500 ніт. Це, звичайно, все лабораторні рекорди, але й у реальних умовах, під прямим сонцем, G86 5G справді читається краще, ніж більшість конкурентів у цьому сегменті.

Покриття Gorilla Glass 7i — ще одна нетипова річ для середнього класу. Скло може витримати подряпини від ключів чи монет, і навіть після кількох днів активного використання телефон не виглядає, наче його жбурляли по асфальту. Для людей, які звикли носити смартфон без плівки, це буде добрим бонусом.

Щодо чорного кольору, pOLED у Motorola G86 5G показує себе гідно. Контрастність висока, глибина чорного — справді чорна, а не темно-сіра. Вночі, у темному приміщенні, це створює комфорт для очей, хоча іноді здається, що автоматичне регулювання яскравості трохи перегинає з затемненням і робить екран надто тьмяним. Це вже нюанс софту, а не матриці.

Кути огляду в екрана хороші, але не ідеальні. Якщо дивитися під сильним нахилом, зображення трохи зеленіє, що властиво OLED-панелям. У звичайному ж користуванні це майже непомітно.

Також варто згадати про тактильні відчуття від сенсора. Свайпи й жести сприймаються без лагів. У бюджетніших моделей іноді буває затримка, яка дратує при швидкому наборі тексту, але тут таких проблем немає. В іграх точність сенсора також не викликає нарікань.

Звук та вібровідгук Motorola G86 5G

Смартфони середнього сегмента останнім часом дедалі частіше отримують гарний звук, і Motorola G86 5G не став винятком. Тут використовується комбінація основного динаміка знизу й додаткового розмовного зверху, що дозволяє створити більш просторове звучання. Не варто очікувати басової глибини, як у топових моделей, але для перегляду відео, соцмереж і навіть музики “на фоні” його цілком достатньо. Гучності також вистачає для кімнати, хоча на вулиці звук може трохи губитися серед міського шуму.

Якщо під’єднати навушники, ситуація стає цікавішою: смартфон підтримує Dolby Atmos, і навіть на дротових чи простих TWS можна почути кращу сцену й деталізацію. Для середнього сегмента це вже приємний бонус, адже конкуренти інколи економлять на таких фішках.

Максимальна гучність без помітних спотворень зберігається десь до 80–85%. Розмовний динамік виконує свою функцію добре: співрозмовника чути виразно навіть у галасливих місцях. Запас гучності доволі високий, тож з дзвінками проблем не виникає.

Тепер про вібровідгук. Тут Motorola зробила крок уперед у порівнянні зі старішими моделями G-серії. Він не рівня флагманським Taptic Engine від Apple чи преміальним моторчикам у Xiaomi, але працює значно приємніше, ніж у багатьох конкурентів у цьому ж бюджеті.

Вібро допомагає у сповіщеннях: воно не надто гучне й не деренчить, але добре відчувається навіть у кишені джинсів. Це зручно в умовах, коли звук доводиться вимикати, але потрібна впевненість, що ви не пропустите дзвінок чи повідомлення. У дешевших моделях іноді трапляється ситуація, коли вібро “губиться” — тут такого немає.

Камери Motorola G86 5G

Основна камера Motorola G86 5G на 50 МП із сенсором Sony LYTIA 600 — це не просто цифра на папері. Вона забезпечує чіткі й деталізовані знімки при хорошому освітленні.

У денний час знімки на Motorola G86 5G виходять насиченими, з гарною передачею кольорів і достатньою деталізацією. Але варто зазначити, що при слабкому освітленні або вночі камера починає “м’якшити” деталі, з’являється шум, а автофокус може працювати не так швидко, як хотілося б.

8-мегапіксельний ультраширококутній об’єктив — приємний бонус для любителів панорам і групових знімків. Він дає змогу охопити більше простору, але варто пам’ятати, що якість знімків буде нижчою, ніж в основної камери. У темряві знімки можуть бути розмитими, а кольори менш насиченими.

Фронтальна камера на 32 МП вдень робить чіткі знімки з гарною деталізацією та природними кольорами. Уночі ситуація схожа на основну камеру: з’являється шум, а деталізація знижується. Однак для соцмереж і відеодзвінків її можливостей цілком достатньо.

Щодо фільмування, то Motorola G86 5G підтримує запис у 4K при 30 кадрах на секунду. Відео виходять не погані, а скоріше посередні. Стабілізація не завжди працює ідеально, особливо при швидких рухах. У темряві ситуація стає ще більш драматичною.

Продуктивність, ПЗ та ігри

Motorola G86 5G отримав чіп MediaTek Dimensity 7300 з восьмиядерним процесором, де максимальна тактова частота досягає 2,5 ГГц. Для середньоцінового смартфона це доволі непогано: система працює плавно, додатки запускаються швидко, і з базовою багатозадачністю проблем немає.

Восьмиядерна конфігурація дозволяє одночасно тримати кілька відкритих додатків. Соцмережі, браузер, YouTube та месенджери справляються без підвисань.

Обсяг оперативної пам’яті 8 ГБ дозволяє безболісно перемикатися між додатками, а внутрішні 256 ГБ пам’яті — це більше ніж достатньо для зберігання фото, відео та великої кількості ігор. Для тих, хто полюбляє завантажувати контент про запас, це хороший плюс.

Motorola G86 5G працює на чистому Android 15 із мінімальним набором фірмових додатків. Це означає швидкий та зрозумілий інтерфейс без агресивного закриття фонового софта.

Графічний процесор Mali-G615 MC2 не претендує на статус ігрового монстра, але для мобільних ігор його достатньо. Для коротких сесій під час транспорту або вдома це цілком комфортно. При тривалому навантаженні корпус прогрівається, але не критично, а троттлінг проявляється лише у найбільш вимогливих іграх.Температура не стає дискомфортною для рук, хоча при грі понад годину можна відчути тепло.

Програмне забезпечення дозволяє включати режим енергоощадження або налаштовувати продуктивність під завдання, що робить пристрій більш гнучким. Однак варто розуміти, що це не замінює апаратну потужність: потужних ігор на ультра чекати не слід.

ПЗ та “залізо” працюють гармонійно, без дивних та лагів, що робить пристрій передбачуваним у повсякденному житті.

Автономність Motorola G86 5G

Автономність смартфона цілком відповідає сучасним стандартам середнього класу, і головне, що тут немає сюрпризів. Акумулятор на 5200 мАгод дозволяє смартфону прожити повний день активного використання без підзарядки.

У тесті PCMark Motorola G86 5G показав — 8 годин 55 хвилин. Яскравість 100% та режим 120 Гц. Це означає, що за день перегляду роликів та серфінгу в інтернеті він навряд чи попросить зарядку до вечора.

При менш інтенсивному сценарії, коли користувач обмежується повідомленнями та дзвінками, акумулятор може протриматися півтора-два дні. Тут варто відзначити, що такі результати – далеко не рекордні, але цілком прийнятні для смартфона з екранами близько 6,7 дюйма і 120 Гц.

Motorola G86 5G підтримує швидку зарядку 30 Вт. До 50% смартфон заряджається приблизно за півгодини, а повний цикл займає близько 70 хвилин. Для середнього класу це дуже непоганий показник, і дозволяє швидко “підживити” смартфон перед виходом з дому.

У тесті нам “допоміг” старий знайомий павербанк — Baseus Elf Digital 20000mAh 65W.

Час (гг:хх) Заряд павербанка Заряд смартфона 00:00 100% 0% 00:15 92% 25% 00:30 83% 49% 00:50 73% 76% 01:00 68% 89% 01:09 64% 100%

Бездротова зарядка тут відсутня, як і зворотна, тож використовувати смартфон для підзарядки інших пристроїв не вийде. Це стандартне обмеження для моделі середнього сегмента, яке варто враховувати перед покупкою.

Режим енергозбереження дозволяє відчутно продовжити автономність: він обмежує фонові процеси, знижує яскравість екрана та трохи “гальмує” анімації. В умовах критичного заряду ця функція реально рятує.

Досвід користування Motorola G86 5G

В руках Motorola G86 5G лежить зручно, не ковзає, а матове покриття корпусу рятує від вічної боротьби з відбитками пальців. Дисплей додає приємної плавності у всьому — від скролу стрічки новин до перегляду фото. На сонці він не найяскравіший у класі, але текст залишається читабельним, що вже добре.

З продуктивністю ситуація така: для щоденних справ процесорпа вистачає із запасом. Месенджери, пошта, браузер — усе працює швидко, без нервів. Але коли доходить до важких ігор, доводиться знижувати налаштування, щоб не ловити фрізи і тримати бадьорий фреймрейт. Натомість акумулятор тішить — день активного користування він витягує без проблем, а якщо не мучити його безперервними відео та іграми, то й на півтора дні вистачає.

Камери — чесна середнячкова історія. Основний модуль на 50 Мп радує вдень: фото виглядають природно і без зайвих кислотних кольорів (але є опція агресивної ШІ-обробки). Ультраширик тут для різноманітності, але якість помітно гірша. Селфі-камера без чудес, зате стабільна і її вистачить для соцмереж.

Програмна частина Motorola G86 5G — один із найприємніших моментів. Тут майже чистий Android, без тонни зайвих додатків, і кілька корисних фішок від Motorola. Жести на кшталт “потрясти — і вмикається ліхтарик” чи “повернув у руці — і відкрилася камера” настільки зручні, що після них важко повертатися до інших смартфонів.

Ціна та конкуренти

Motorola G86 5G сьогодні можна знайти у продажу за ціною від 9967 гривень, і це ставить його у доволі цікаву позицію серед середньобюджетних смартфонів. Якщо подивитися на цінові пропозиції ринку, то в середньому G86 тримається у діапазоні 10–11,5 тисяч гривень, що виглядає адекватно з урахуванням набору можливостей.

Конкурентів у нього більш ніж достатньо. Найголовнішим є Moto G86 Power (від 10 980 гривень). Якщо користувач готовий трохи переплатити за більше оперативної пам’яті і істотну більшу батарею.

Близький за духом — Poco X7 (від 9379 гривень), який пропонує таку ж комбінацію продуктивності та AMOLED-екрана. Xiaomi Redmi Note 14 5G (від 8890 гривень) виглядає більш доступним. У вищому сегменті вже зустрічається Samsung Galaxy A36 (від 12 299 гривень) — дорожчий, але з акцентом на фірмовий Super AMOLED і фірмове ПЗ.

Якщо ж брати альтернативи в межах бренду, то можна звернути увагу на Moto G75 5G (від 9199 гривень) — він простіший, але дешевший, і все ще з 5G. А от тим, хто хоче більше експериментів у дизайні та швидшу зарядку, варто подивитися на Realme 12 Pro (від 11 989 гривень).

У такій компанії G86 почувається впевнено: він не найдешевший і не найдорожчий, але балансує між автономністю, екраном і чистим Android, чим і приваблює свою аудиторію.

7.9 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 8 Батарея на 5200 мАгод впевнено витримує добу активного використання і ще залишається запас. Екран 8.5 Якісний, як для свого класу, AMOLED із 120 Гц. Дизайн, ергономіка 8 Смартфон виглядає стильно, корпус надійний, хоча додаткові грами ваги відчуваються у руці. Програмне забезпечення 8 Чистий Android без сміття та обіцяні чотири роки оновлень виглядають переконливо. Продуктивність, тротл. 7 MediaTek Dimensity 7300 дає потрібну швидкість для щоденних справ, але у важких іграх видно межі можливостей. Камера 7 Головний сенсор із OIS робить якісні фото. Відеозйомка не є сильною стороною смартфона. Ціна 9 За таку конфігурацію та баланс можливостей смартфон виглядає привабливо.