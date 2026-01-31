Рецензія на фільм “Команда руйнівників” / The Wrecking Crew

28 січня на сервісі Prime Video вийшов бойовик про приятелів-напарників (в цьому випадку навіть зведених братів) “Команда руйнівників”. Головні ролі виконали Дейв Батіста та Джейсон Момоа, котрі зайвих представлень не потребують. Наскільки руйнівною виявилася сила голлівудських здорованів та чи цікаво спостерігати за їхніми розбірками з поганцями, будемо розбиратися в поточному огляді.

Плюси: тандем Момоа-Батіста виглядає непогано; нормальний екшн, зокрема потішив омаж “Олдбою”; доречні комедійні моменти; Мінуси: творці явно підзатягнули з драматичними колізіями та пошуками винних; прісний і погано прописаний лиходій, котрий існує суто для проформи; загальна простота та передбачуваність, якщо для когось це недолік у такому жанрі; 6.5 /10 Оцінка

“Команда руйнівників” / The Wrecking Crew

Жанр бойовик, бадді-муві

Режисер Анхель Мануель Сото

У ролях Джейсон Момоа, Дейв Батіста, Клас Банг, Темуера Моррісон, Джейкоб Баталон, Френкі Адамс, Стівен Рут, Морена Баккарін

Прем’єра Prime Video

Рік випуску 2026

Сайт IMDb

Зведені брати Джонні та Джеймс Гейли не дуже ладнають, але таємниче вбивство їхнього батька змушує хлопців забути про старі образи та об’єднати зусилля, щоб покарати негідників.

На противагу толерантному Netflix Prime Video не забуває про шанувальників олдскульних бойовиків та зрідка стає осередком маскулінності на потіху цільовій авдиторії. Як тут не згадати про “Придорожній заклад” (2024, рімейк культового бойовика з Патріком Свейзі), де міцними м’язами у кадрі виблискували Джейк Джилленгол та Конор Макгрегор. Тепер настала черга робити приблизно те саме Джейсону Момоа та Дейву Батісті.





На етапі анонсів такий тандем героїв бойовика виглядав переконливо. Можливо, не так круто, як одразу два Ван Дамма 35 років тому, але досить багатообіцяльно.

Не зайвим буде відзначити причетність тутешніх дійових осіб до супергероїки. Як ми пам’ятаємо, донедавна Момоа був штатним Акваменом в нині спочилому всесвіті DС. Батіста ж працював на конкурентів з Marvel як один з членів Вартових Галактики — за довгі роки гриму в образі Дракса, на хвилиночку, Руйнівника, ми якось не встигли помітити, як колишній рестлер постарів. Але виконавцями головних ролей справа не обмежується.

Попереднім фільмом режисера Анхеля Мануеля Сото був страшенно невдалий, що вже й не згадати, про що там йшлося, “Синій Жук” (2023). Місцевий “гладкий Джекі Чан” Джейкоб Баталон є кращим другом Пітера Паркера. Морена Баккарін крутила роман з балакучим найманцем Дедпулом, хоч скільки б не довелося бідолашній вислухати усіляких непристойностей. А Темуера Моррісон грав батька Аквамена.

На щастя, попри те, як би глибоко кожен з вищезгаданих не загруз в кіно про бовванців в барвистих трико, “Команда руйнівників” явно схиляється у бік брутальної олдскульності, а не тендітних супергеройських конфліктів. І це чудово.

На ранніх стадіях розробки до проєкту мав долучитися Девід Літч — недарма перша бойова сцена між героєм Момоа та членами якудза виконана у дусі “Джона Уіка”. Але через зайнятість у “Каскадері” (2024) від послуг майстерного постановника екшену довелося відмовитися. Можливо, якби Літч таки режисерував стрічку, на виході ми отримали б щось більш круте, але і без того “Команда руйнівників” виглядає цілком пристойно.

Звісно, з двогодинного хронометражу, який неквапливо, і не так щоб старанно, розкриває драматичні причини конфлікту між братами та веде героїв до лиходія, у монтажній вартувало б вирізати якісь не надто цікаві моменти. Але навіть за таких умов тут братерської взаємодії та, в кращих традиціях жанру, протилежності характерів двох бугаїв вистачає, щоб не виникло бажання кинути перегляд на середині.

Коли вам раптом не хочеться драми, то ловіть дрібку комедії — весь із себе трагічний, але від того не менш харизматичний та рок-н-рольний Момоа, що постійно жлуктить Гіннес, або й щось міцніше, чи флешка у вигляді крихітного пеніса спробують підняти вам настрій. Колеги, на сайті терміново потрібен професійний огляд цього диво-пристрою, подумайте над цим. Батіста ж не сильно виходить за межі звичного амплуа розтатуйованої колоди, але тут це навіть в плюс, адже його позамежний флегматизм грає на доречному контрасті з запальним Момоа.

Якщо ж основна локація, Гаваї, для когось не надто екзотична, то представники якудза в цих краях точно виглядають непересічно. І вже зовсім неочікуваним здається момент, коли творці прямо омажують “Олдбою” (2003) Пак Чхан-Ука, зокрема культовій сцені в коридорі. Цього разу протистояти банді вороже налаштованих азійців доведеться Батісті. Епізоду, і це тішить, вистачає автентичності: тут вам і фактор обмеженого простору, і доречний тревелінг, і більш-менш непогано поставлений бій. В якийсь момент в руках у протагоніста опиниться молоток.

Взагалі на місцевий екшн нарікати не доводиться. Нехай він нічим не дивує, але виглядає пристойно, особливо як для стримінгового проєкту. Ефектні вибухи, адреналінові гонитви, жорстокі каліцтва, погрозливі фрази — всі необхідні атрибути на місці. Бюджету вистачило навіть на вертоліт.

Тож для невибагливої п’ятничної розваги запасу міцності у “Команди руйнівників” достатньо. Тим паче якщо піти прикладом персонажа Момоа і запастися кількома келихами пінного “під фільмець”.