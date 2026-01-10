Огляди Серіали 10.01.2026 comment views icon

Рецензія на серіал “Його і її” / His & Hers

author avatar

Денис Федорук

Автор статей та рецензій

“Його і її”

8 січня на платформі Netflix вийшов детективний трилер “Його і її”, сюжет якого заснований на однойменному романі британської письменниці Еліс Фіні, що був опублікований у 2020 році. Серед тих, хто придбав права на екранізацію значиться Джессіка Честейн, в головній ролі та у якості виконавчої продюсерки виступила Тесса Томпсон, а її партнером на знімальному майданчику став Джон Бернтал. В огляді нижче розбираємося, що це добре товариство підготувало для глядачів.

Рецензія на серіал “Його і її” / His & Hers

Плюси:

непоганий акторський склад; комфортний хронометраж епізодів; серіалу є чим дивувати глядача;

Мінуси:

передбачуваність майже всіх сюжетних ліній; забагато марних метань; сумнівність твіста заради твіста;

6/10
Оцінка
ITC.ua

“Його і її” / His & Hers

Жанр детективний трилер
Шоуранер Ді Джонсон
У ролях Тесса Томпсон, Джон Бернтал, Пабло Шрайбер, Крістал Фокс, Суніта Мані, Ребекка Ріттенгаус, Поппі Лю
Прем’єра Netflix
Рік випуску 2026
Сайт IMDb

У містечку Далонега, розташованому неподалік Атланти, сталося вбивство — 40 ножових поранень отримала дружина місцевого бізнесмена. Детектив поліції Джек Гарпер починає розслідування, також сюди неочікувано прибуває телеведуча новин Анна Ендрюс, яка на деякий час зникла з усіх радарів. Виявляється, що вона має спільне минуле з Джеком, до того ж була присутня на місці злочину у ніч вбивства. Їхня зустріч за таких невтішних обставин утворює клубок заплутаних подій з непередбачуваними наслідками.

Давайте одразу окреслимо закони, за якими існує місцевий світоустрій — практично усе, що відбувається на екрані, не має нічого спільного з реальним життям, хоч як би творці не намагалися драматизувати та багатозначно насуплювати брови.

Зазвичай щось подібне стається в дешевих детективних книжечках з м’якою обкладинкою (для довідки — це не характеристика оригінального роману Еліс Фіні). Або, що геть не дивно, на Netflix, який сильно покладається, скажемо так, на не прискіпливість аудиторії, частина якої під час перегляду взагалі може бути зайнята сторонніми справами. А ще тут як мінімум через загальний абсурд і намагання здивувати спливає у пам’яті “Служниця”, яка вийшла в прокат буквально минулого тижня — цікаво, скільки ще ось такого контенту підготували нам кінороби на початок 2026-го?

Делонега — місце, що обов’язково приховує зловісні, дуже-дуже драматичні секрети. Місцеві герої — зламані повсюдними травмами минулого люди, що, попри величезний життєвий багаж, ніби й не подорослішали з часів старшої школи. Дощ тут іде в найбільш напружені моменти, а сонце світить рідко. Навіть марвелівський брутал Каратель дозволяє собі скупу чоловічу сльозу, адже усім хоч трохи важливим для сюжету персоналіям визначено страждати, трохи рідше — брехати чи маніпулювати. Іншого не дано. 

Вже на початку закадровим голосом героїня виконавчої продюсерки Тесси Томпсон видає псевдофілософську сентенцію, мовляв, кожна історія має дві сторони — твою та мою, нашу та їхню, його та її, а це означає, що завжди хтось бреше. Надалі вона перманентно й рясно сипатиме нестерпними трюїзмами, від яких лише клонитиме в сон. А ще трохи дивно, що у романі оповідь ведеться як з точки зору “неї”, так і “нього”, тоді як в адаптації “право голосу” й статус ненадійного оповідача отримала тільки невгамовна журналістка.

Не перебільшенням буде сказати, що “Його і її” — ідеальний серіал. Максимально глядацький. Але ідеальний в притаманному Netflix контексті, тобто для того сумнозвісного “фонового перегляду”. 

Спостерігати ж за усіма без винятку місцевими перипетіями буде злочином проти вашого дозвілля. Ще те питання, чи це можливо — надто багато у кадрі зайвої метушні та відвертих дурощів. Візьмемо проникливий діалог між головними героями про їхнє трагічне минуле: він не викликає жодного відгуку, адже насичений надуманістю, та й долі багатостраждальних персонажів не те щоб сильно цікаві. Ще є, наприклад, вбивство у душі, але вельми далеке від гічкоківських заповітів.

Взагалі після перегляду складається стійке враження, що ця історія виглядала б більш виграшно у форматі повнометражного фільму. Шок-розв’язка тут існує суто заради шок-розв’язки. Дійсно, дійти до істини буде завданням непростим (якщо, звісно, ви не знайомі з першоджерелом), але питання виникають щодо адекватності показаного. З таким же успіхом вбивцею міг стати прибулець з космосу. Зрештою, глядач опиняється у неоднозначній ситуації, коли з одного боку дивитися це справді цікаво, а з іншого — очі на лоба лізуть від тих далонезьких пристрастей.

Спецпроєкти
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів
Замість viber-чатів – застосунок і CRM. Як ми запустили власні IT-рішення – досвід Європейського колегіуму

Для історії подібного штибу не було потреби залучати акторів калібру Тесси Томпсон та Джона Бернтала, тим паче що грати їм довелося людей переважно неприємних. Та й якоїсь хімії між персонажами не відчувається — важко повірити в те, що колись їх так багато пов’язувало.

“Його і її” — місцями захопливий детективний трилер, але глобально — досі та сама “нетфліксівська жувальна гумка” з вилизаною, глянцевою картинкою без особливого сенсу. Аж щелепи від того “жування” вже зводить.

Висновок:

“Його і її” щосили прикидається серйозним, заплутаним детективним трилером з претензією на драму, а насправді є черговою невибагливою розвагою на Netflix. З іншого боку — від невибагливих розваг теж є своя беззаперечна користь.

Популярні статі

arrow left
arrow right
Рецензія на серіал “Дивні дива 5”/ Stranger Things, season 5
Найцікавіші нові фільми грудня 2025 року
Рецензія на фільм “Ти — космос”
Рецензія на фільм “Хижак: Дикі землі” / Predator: Badlands
Як змінювався “Хижак”: еволюція мисливця, що став легендою кіно
Найкращі фільми 2025 року: вибір редакції ITC.ua
Рецензія на фільм “Дика кішка” / Wildcat
Рецензія на фільм “Джей Келлі” / Jay Kelly
Рецензія на фільм "Вартові Різдва"
Рецензія на фільм “Однієї тихої ночі” / Silent Night, Deadly Night
Рецензія на мультфільм “Зоотрополіс 2” / Zootopia 2
Рецензія на фільм “Торнадо” / Tornado
Рецензія на фільм “Всесвітній потоп” / The Great Flood
Рецензія на серіал “Останній рубіж” / The Last Frontier
Найцікавіші нові фільми січня 2026 року
Рецензія на серіал “Воно: Ласкаво просимо до Деррі” / IT: Welcome to Derry
Рецензія на фільм “Ножі наголо: Прокинься, покійнику” / Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
Рецензія на фільм “Аватар: Вогонь і попіл” / Avatar: Fire and Ash
Рецензія на фільм “Жодного вибору” / No Other Choice
Рецензія на фільм “Потяг у снах” / Train Dreams
Рецензія на фільм “Наглядач” / The Home
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати