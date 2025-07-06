Рецензія на серіал «Залізне серце» / Ironheart

1 липня платформа Disney+ викотила останні три з шести епізодів супергеройського серіалу «Залізне серце», який закриває П’яту фазу кіновсесвіту Marvel (але перевести подих буде ніколи, оскільки на Землю неминуче насувається Ґалактус). Тут розповідається про студентку-винахідницю, якій вдається сконструювати високотехнологічну броню на кшталт тієї, що була у Тоні Старка. Попри те, що Роберт Дауні-молодший публічно підтримав проєкт, глядачі не поскупилися на вкрай низькі оцінки, що в підсумку, на момент написання тексту, вилилося у невтішні 4 бали на кінопорталі IMDb. Нумо розбиратися, чи є справедливим такий нищівний вирок від явно розлюченої аудиторії.

Плюси: якісь крихти цікавих моментів ще присутні; поява одного персонажа в останньому епізоді хоч трохи пожвавлює сумне дійство; Мінуси: нецікаві персонажі, в тому числі титульна героїня (особливо в порівнянні зі Старком); серіал — явний контент для покоління TikTok, на давніх шанувальників Marvel він не розрахований; забагато сумнівних моментів, які просто зручні для сценаристів; потрібність цього шоу у всесвіті Marvel викликає великі сумніви; 4 /10 Оцінка

ITC.ua

«Залізне серце» / Ironheart

Жанр підліткова драма, супергеройський екшн

Шоуранерка Чінака Годж

Режисери Сем Бейлі, Анджела Барнс

У ролях Домініка Торн, Ентоні Рамос, Лірік Росс, Менні Монтана, Олден Еренрайк, Джим Раш, Саша Барон Коен

Прем’єра Disney+

Рік випуску 2025

Сайт IMDb, офіційний сайт

Рірі Вільямс відраховують з Массачусетського технологічного інституту за те, що вона, назвімо це так — «писала курсові» двієчникам. Після цього дівчина повертається до рідного Чикаго. Там вона намагається перезібрати сконструйований нею ж та викрадений в МІТ бронекостюм в домашніх умовах, але наявності паяльника і викрутки виявляється замало, щоб здійснити цей хитромудрий задум.

Разом з тим до нужденної в грошах безробітної звертається з дуже привабливою пропозицією група злочинців на чолі з таємничим Паркером Роббінсом, також відомим як Каптур. Не маючи іншого вибору, Рірі зв’язується з поганою компанією, що обкрадає шкідливих багатіїв, а також знайомиться з торговцем на чорному ринку Джо Макгіллікаді, у якого мають бути необхідні для ремонту костюма матеріали. Зрозуміло, що ці необдумані кроки призведуть до поганих наслідків.

Вже у першому ж кадрі головна героїня зухвало заявляє про свої амбіції. «Я стану крутішою за Джобса, за Гейтса, за Генка Піма та Тоні Старка разом узятих» — каже вона. Втім, цей юнацький максималізм стрімко розбивається об жорстоку реальність. І тут ми наче повинні емпатувати стражденній, однак з огляду на те, у яку авантюру вона вплутується, зробити це не вийде. Зокрема й через анемічний перфоманс Домінік Торн.

І тут ми приходимо до основних причин різко негативного сприйняття публікою «Залізного серця». Опустимо той факт, що частина шанувальників всесвіту Marvel зненавиділа шоу ще до його виходу на екрани (у цьому контексті в серіалу чимало спільного з ще свіжою у пам’яті «Білосніжкою»). Але головна проблема полягає у тому, що усе це сприймається не інакше як заміна культового персонажа, котрий полюбився багатьом глядачам, і водночас виглядає так, ніби замість праймового Мессі на поле випустили ноунейма з аматорської ліги.

Надто вже суттєвим і болісним відчувається цей контраст. Надто високу планку поставив Дауні-молодший, наділивши Старка фантастичною харизмою. Домінік Торн запропонувати щось своє, парирувати фірмове старківське очарування рішуче нічим, як зі сценарної точки зору, так і акторського. За інших умов, без прив’язки до будь-якого наступництва, цьому проєкту можливо і вдалося б уникнути такої хвилі хейту.

Другим важливим моментом є те, що Рірі Вільямс постала Залізною людиною для покоління TikTok. Marvel нагадує деякі рок/метал-гурти, що намагаються йти в ногу з часом та на догоду молодому поколінню змінюють свій стиль чи жанр, забуваючи про так званих олдфагів. Сьогоднішнім 40-річним дядькам і тіткам, яким на час першої «Залізної людини» було трохи більше за 20 (і вони становили основну цільову аудиторію тих фільмів поряд з підлітками) навряд чи буде цікавим сюжет про душевні муки юної студентки.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Хоча наразі студія, здається, усвідомила приреченість такого шляху і частково намагається розвернути махину в колишнє річище — повернення Роберта Дауні-молодшого в обойму є яскравим тому підтвердженням.

Якщо Тоні Старк запалював під AC/DC, а в печері зміг побудувати високотехнологічне відро з гайками, то Рірі Вільямс, звісно ж під модний хіп-хоп, настільки геніальна, що створює повноцінний бронекостюм у власному гаражі. Про штучний інтелект Наталі краще взагалі не згадувати. Не вийшло тут і цікавого поєднання технологій і магії — одна-єдина сцена зі скромними спецефектами — от вам і уся магія.

Останній цвях у труну шоу забиває власне сама якість історії та позамежна кількість напханих у неї дурощів. Творці «Залізного серця» хочуть нагадати про те, як важко живеться темношкірим верствам населення на білім світі, розповісти драматичну історію про біль втрати та психологічну травму як її наслідок, намагаються в обов’язковий для жанру супергеройський антагонізм. Однак спроби поєднати подібну багатошаровість обертаються катастрофою, адже ні одна з вищевказаних тем не отримує належного розвитку, а історія не відчувається цільною. Та й копають сценаристи не вглиб, а вшир, і нудний роздутий хронометраж не йде на користь.

У «Залізного серця» немає ні серця, ні сталевих м’язів; тільки натяки на сентименти, рідкісний і стерильний екшн і цілий оберемок малоцікавих бовванців.

При цьому серіалу не те щоб не вистачає розмаху — він ще на початках позиціювався як щось більш приземлене на кшталт «Шибайголови». Просто усе в кадрі віддає пристрастями суто шкільних масштабів, збіговиськом косплеєрів (були навіть власні версії Гайтани, Рубі Рода та Ніобе з «Матриці»).

З попкультурних дрібничок варто відзначити пряме посилання на Річ з «Родини Адамсів», згадки про «Зоряний шлях» і фірмовий знак від Спока, багатий стіл з різноманітними наїдками, що наче перекочував сюди з іспанської «Платформи», а також два моменти, що миттєво нагадують про «Термінатора». В одному з них з диво-костюмом ледь не трапляється те саме, що з Т-800 у фіналі першого фільму Джеймса Кемерона, в іншому бляшанка змушена використати циркулярну пилу, щоб вибратися з пастки, як це робила Термінатрікс у «Повстанні машин». Буде привід згадати й про Обадаю Стейна — анатагоніста Тоні Старка у дебютній стрічці зразка 2008 року.

Єдине питання, яке виникає після перегляду — навіщо це взагалі треба?

Рірі Вільямс дебютувала на екрані у «Чорній пантері: Ваканда назавжди» (2022), але зовсім не запам’яталася. Тепер вона вже на перших ролях, однак якщо запитати її «хто ти без свого костюма?», так і не зрозуміло, якою буде відповідь. Хіба що «найкрутіша дівка на районі», але це так собі досягнення.