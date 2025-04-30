ТОП 8 клавіатур: для ігор, офісу, тексту і повного дзену

Що єднає офісного клерка, геймера, письменника-фантаста і дизайнера? Правильно: клавіатура. Саме вона щодня приймає удари наших пальців, підтримує наші прокрастинаційні пориви й іноді навіть допомагає виграти баталії в CS 2. У цьому топі ми зібрали клавіатури за ключовими категоріями — від бюджетних до ігрових.

Критерії вибору клавіатур

Призначення

Насамперед варто визначити, для яких завдань ви її купуєте. Це допоможе уникнути переплат за непотрібні функції та обрати оптимальний варіант.

Для офісу та навчання — важлива тиха робота, зручність набору тексту, компактність.

Геймерам потрібна механіка, швидкий відгук, підтримка макросів, підсвітка, anti-ghosting.

Для роботи з текстами — ергономіка, комфортний хід клавіш, правильна розкладка.

Програмістам зайде: чіткий хід, налаштування під себе і додаткові кнопки для швидкої роботи.

Для мобільних рішень чи ноутбуків — бездротовість, легкість, компактність, Bluetooth.

Наприклад, не варто купувати механічну клавіатуру для офісу — клацання можуть дратувати колег, а також призведуть до зайвих витрат.

Тип клавіш

Тип перемикачів визначає відчуття від натискання, гучність, довговічність і ціну.

Мембранні — тихі, дешевші, м’які на дотик, але менш довговічні. Підходять для офісу.

Механічні — точні, надійні, з виразним кліком або тактильним зворотним зв’язком. Відмінно підходять для ігор і роботи з текстами.

Гібридні — намагаються поєднати плюси обох типів, але часто не дотягують до рівня механіки.

Механічні перемикачі бувають різні: Cherry MX Red — плавні та відносно тихі, Blue — гучні з чітким кліком, а Brown — щось середнє між ними. Вибір світча помітно впливає на відчуття під час набору і зручність у різних задачах.

Формфактор і розкладка

Розмір і розташування клавіш мають значення для зручності, особливо якщо у вас обмежене робоче місце.

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Повнорозмірна (100%) — з повним набором клавіш, включно з цифровим блоком Numpad.

Без Numpad (TKL, 80%) — компактніша, зберігає функціональні клавіші, зручна для ігор і роботи.

Компактні (60–75%) — без окремих блоків, економлять місце, але потребують звикання.

Ергономічні — поділені на дві частини або з вигином, створені для зменшення навантаження на зап’ястя.

Також варто враховувати тип розкладки: ANSI (американська) чи ISO (європейська). Вони відрізняються формою клавіш Enter, Shift, наявністю додаткових клавіш тощо.

Тип підключення

Вибір залежить від того, що важливіше — стабільність чи мобільність.

Дротові — стабільне з’єднання, відсутність затримок, не потребують заряду.

Бездротові — зручно для ноутбуків, чистий стіл, але можуть мати затримку, потребують заряджання або батарей.

Гібридні — універсальне рішення, що поєднує обидва варіанти.

Уточнюйте автономність — деякі моделі працюють тижнями без підзарядки, а інші сідають за кілька днів активної роботи.

Додаткові функції

Ці елементи не є обов’язковими, але можуть значно вплинути на комфорт.

Підсвітка — може бути одноколірною або RGB, допомагає працювати в темряві, створює атмосферу.

Мультимедійні клавіші/коліщатка — для керування гучністю, запуску програм.

Підставка під зап’ястя — покращує ергономіку, особливо при тривалій роботі.

Програмовані клавіші — корисні для ігор, автоматизації задач, роботи з макросами.

Захист від пролиття рідини — знижує ризик пошкодження після випадкових «кавових аварій».

Razer BlackWidow V4 75% — концентрована есенція геймерського кайфу, стиснута до формату 75%, майже без жодних компромісів. Вона створена для тих, хто хоче все й одразу: гаряча заміна перемикачів (так, навіть у Razer це вже є!), прокладки для м’якшого ходу, FR4-плата, яка поглинає вібрації краще, ніж кава поглинає понеділок.

Razer тут серйозно підійшов до справи: клавіатура звучить глибше, клацає приємніше і дарує ту саму тактильну магію, за яку ми й любимо механіку.

А ще тут є мультимедійне коліщатко та Chroma RGB-підсвітка з налаштуванням на кожну клавішу. Тут усе налаштовується. І корпус — алюмінієвий, як у флагмана, важкий і монолітний, стійкий до rage-quit’ів, адже вони трапляються у кожного гравця.

Razer BlackWidow V4 75% — чудовий варіант для кіберспортсменів, стрімерів та просто фанатів топового заліза, які цінують баланс між компактністю, функціоналом і відчуттям «вау». Її вартість від 7 299 до 13 399 гривень.

OfficePro SK360 — простий і доступний варіант мембранної клавіатури для тих, хто впевнений, що «економія повинна бути економною». Вона підключається через USB Type A, що робить її універсальною для більшості ПК. Стандартне розташування клавіш з українською розкладкою забезпечує комфортний набір тексту.

Клавіатура має базовий дизайн без додаткових функцій, але при цьому виконує свою основну задачу без проблем. Мембранні перемикачі забезпечують більш м’яке натискання в порівнянні з механічними, що може бути зручніше для тих, хто багато працює за комп’ютером або регулярно набирає текст. Для бюджетної клавіатури досить хороша альтернатива.

Клавіатура має доволі компактні розміри, що дозволяє економити місце на столі. Проте, у порівнянні з більш дорогими моделями, OfficePro SK360 має певні обмеження: немає підсвітки, а клавіші працюють на основі мембрани, що знижує довговічність і тактильні відчуття.

Не дивує, не дратує — просто працює. Іноді цього достатньо. А от ціна все таки приємно здивує: від 488 до 859 гривень.

Dell KB216 — проста і надійна мембранна клавіатура для тих, хто шукає ефективний інструмент для офісної роботи та навчання без зайвих витрат. Ця модель пропонує чудову якість за доступною ціною, що робить її гарним варіантом для тих, хто проводить більшість часу за комп’ютером, працюючи з документами, таблицями або онлайн-ресурсами.

Клавіатура має дротове підключення, що гарантує стабільну передачу сигналу без затримок або перешкод. Це особливо важливо для довгих сесій набору тексту. Dell KB216 компактна за розміром, з класичним розташуванням клавіш, включаючи цифрову панель для зручності підрахунків.

Хоча KB216 не має підсвітки, що може бути недоліком при поганому освітленні, її простота та зручність компенсують відсутність цього додаткового елементу. Вона не буде відволікати зайвими функціями та налаштуваннями, що ідеально підходить для тих, хто шукає безпроблемний робочий інструмент.

Dell KB216 — надійний і доступний вибір для тих, хто потребує простого та ефективного інструмента для офісної роботи та навчання. Коштує клавіатура від 450 до 1 399 гривень.

Asus ROG Strix Scope II RX — клавіатура, яка здатна перевершити ваші очікування, коли мова йде про механічні перемикачі та стиль. Вона поєднує в собі високу продуктивність, стильний дизайн і всі необхідні функції для ігор і роботи.

Головна фішка цієї клавіатури — механічні перемикачі ROG RX, які забезпечують лінійний хід і швидке спрацьовування клавіші без зайвого шуму. Ідеально підходить не лише для інтенсивних ігор, а й для швидкого набору тексту на роботі чи під час навчання.

Клавіатура Asus ROG Strix Scope II RX оснащена яскравим RGB-підсвічуванням з підтримкою Aura Sync. Це дозволяє створювати вражаючі світлові ефекти, синхронізувати їх з іншими Asus-пристроями, а також налаштовувати підсвічування кожної клавіші індивідуально для максимального ефекту. Така підсвітка не тільки виглядає стильно, але й допомагає орієнтуватися в темряві, особливо під час нічних ігор.

Asus ROG Strix Scope II RX — це відмінний вибір для геймерів і тих, хто хоче мати на своєму робочому місці клавіатуру з максимальним рівнем налаштувань і стилю. Ціна на неї варіюється від 5 632 до 8 999 гривень.

Logitech Ergo K860 — свого роду реабілітаційний центр для втомлених пальців і зап’ясть. Її ергономічна форма з вигином по горизонталі та вертикалі підлаштовується під руки, змушуючи тримати їх у природному положенні. А м’яка, потрійна підставка для зап’ясть — як ортопедична подушка у світі клавіатур. Уже за кілька годин друку починаєш помічати різницю: менше напруги в передпліччях, комфортне розташування кистей, і жодних «дзвінків у тунелі», так би мовити.

У K860 розділена клавіатурна зона, а отже, обидві руки працюють незалежно, не зсуваючи плечі й хребет у спробі дістатися до центра. Хтось скаже, що до цього треба звикати — і матиме рацію. Але після адаптації клавіатура дарує новий рівень зручності, особливо для тих, хто живе в Google Docs, Word чи VS Code. Чудовий варіант для журналістів, копірайтерів, програмістів та всіх, хто вважає клавіатуру своїм основним робочим інструментом.

Натискання тихі — мембранні світчі працюють майже безшумно, але з приємною тактильною віддачею. Це не механіка, але й не типова «офісна клава»: кожен натиск виглядає продуманим і відчутним. Плюс, Logitech Ergo K860 підтримує Bluetooth і USB-ресівер, що дозволяє швидко перемикатись між кількома пристроями — наприклад, ноутбуком, планшетом і ПК.

Єдина ложка дьогтю — відсутність підсвітки, що робить нічну роботу менш зручною, та висока ціна. Але якщо для вас клавіатура більше, ніж просто набір кнопок, Logitech Ergo K860 швидко окупить себе комфортом. «О, нарешті нічого не болить після восьми годин друку». За це відчуття просять від 4 761 до 8 252 гривень.

Glorious GMMK TKL — клавіатура для тих, хто хоче володарювати над RGB. Гармонійний TKL-формат (без Num-блоку) звільняє місце для мишки, залишаючи максимум зручності для ігор та роботи. RGB-підсвітка тут не просто «є» — вона адресна, повністю налаштовується в Glorious Core, підтримує десятки ефектів, профілів і створення власних світлових сценаріїв.

Справжня сила Glorious GMMK TKL — у її hot-swap-сокетах. Ти можеш встановити перемикачі Cherry, Gateron, Kailh, Akko, будь-які 3-пін або 5-пін світчі. В один день — лінійні для тиші, в інший — кліки для кайфу. Такий собі LEGO-сетап для ентузіаста. Важка металева пластина додає відчутної ваги та стабільності — клавіатура не ковзає й не хитається.

Кейкапи стандартно йдуть ABS, але бренд підтримує кастомізацію на всі 200%: хочеш PBT — міняй, хочеш SA-профіль — будь ласка. Стабілізатори частково змащені з коробки, але ентузіасти часто вдосконалюють їх самостійно — для ще більш мʼякого ходу та чистого звучання.

Загальна якість збирання Glorious GMMK TKL — вище середнього, клавіатура звучить набагато дорожче за свою ціну — майже як кастоми у кілька разів дорожчі. Її вартість — від 3 612 до 5 899 гривень.

Logitech MX Keys S — бездротова клавіатура, яка поєднує в собі стильний дизайн, комфорт і функціональність. Вона оснащена низькопрофільними клавішами, які забезпечують тихий та швидкий набір тексту, що робить її ідеальним вибором для офісної роботи або тривалих сеансів набору тексту. Клавіатура підтримує одночасне підключення до трьох пристроїв через Bluetooth або USB-приймач, що дає змогу зручно перемикатися між різними девайсами без необхідності підключати або відключати кабелі.

Основною перевагою Logitech MX Keys S є її ергономічний дизайн. Клавіші мають м’який хід і оптимальну відстань між ними. Крім того, клавіатура оснащена вбудованими датчиками, які активують підсвітку при наближенні рук, що підвищує зручність використання в умовах поганого освітлення.

Logitech MX Keys S має також високу автономність, забезпечуючи до 10 днів роботи на одному заряді батареї (з підсвіткою) або до 5 місяців без підсвітки. Це робить її зручним вибором для людей, які не хочуть постійно турбуватися про підзарядку клавіатури.

Однак, для користувачів, які шукають механічну клавіатуру або модель з чітким тактильним відгуком, цей варіант може здатися занадто м’яким. Клавіші мембранного типу менш чутливі, і для геймерів або тих, хто часто працює з графічними програмами, це може бути не ідеальний варіант. Ціна моделі від 4 169 до 7 728 гривень.

Microsoft Sculpt Comfort Desktop — клавіатура, спеціально розроблена для користувачів, які шукають ергономічний дизайн для тривалої роботи за комп’ютером. Її ключовою особливістю є вигнута форма, яка знижує навантаження на зап’ястя, а також клавіші, які зручно розташовані для природного положення рук. Клавіатура також оснащена спеціальною підставкою для зап’ястя, що додатково підтримує комфорт при тривалому наборі тексту.

Однією з особливостей Microsoft Sculpt Comfort Desktop є те, що клавіатура має розділену конструкцію з окремими секціями для лівої та правої руки. Це дозволяє користувачам уникати перенапруження та зменшує ймовірність виникнення болю в зап’ястях або плечах, що є типовим для традиційних клавіатур.

Мишка, що входить до комплекту, також має ергономічний дизайн, що підтримує природне положення кисті, що зменшує напруження. Але будемо чесними, вона просто приємний бонус.

Microsoft Sculpt Comfort Desktop зручна для роботи в офісі або вдома, оскільки її конструкція дозволяє зменшити втомленість під час тривалого використання. Безшумне бездротове підключення через USB-приймач дозволяє зберегти робоче місце вільним від кабелів і забезпечує комфортне використання без обмежень.

Однак варто зазначити, що хоча конструкція дуже зручна, це все ж мембранна клавіатура, яка не дає тактильного відгуку, як механічні моделі. Для деяких користувачів це може бути мінусом, а плюсом — вартість. Ціна на Microsoft Sculpt Comfort Desktop становить від 1 799 до 3 584 гривень.