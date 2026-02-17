ТОП новинок авторинку в 2026 році: чого чекати українцям

Український ринок нових авто заходить у 2026 рік, як у фазу “другого дихання”: понад 81 тис. проданих нових легковиків за 2025‑й, +17% до попереднього року. Це вже не ринок виживання, а справжній ринок вибору.





Структура попиту змінюється швидше, ніж таблиці в прес‑релізах: частка бензинових авто за рік просіла десь на третину, дизель теж відступає, не стільки за покликом душі, скільки через загальні тенденції виробників. Зате електромобілі піднялись майже до 30% ринку, що пояснюється поверненням акцизів в цьому році, а гібриди разом з ними вже формують понад половину всіх нових реєстрацій. Український покупець відверто прагматичний: рахунок за кіловат‑годину, нестабільна паливна логістика й податкова логіка стимулюють дивитись на HEV і BEV як на новий оптимальний тренд, а не екзотику.

На цьому тлі лідером продажів серед моделей стає простий, доступний і нескладний Renault Duster, у той час, як у “зелених” сегментах перші місця займають неофіційний Volkswagen ID.Unyx (BEV) та улюблений Toyota RAV4 (гібрид) – символічний місток між старим і новим автосвітом.

І саме з такими тенденціями ми заходимо в новий рік, очікуючи різке зниження попиту на електромобілі, в тому рахунку і на китайські. Увага здебільшого зосереджена на економічних гібридних автівках. У 2026 році баланс сил на нашому ринку, скоріше за все, змінюватиметься не коштом “китайської екзотики”, а завдяки знайомим іменам, які отримують нову електричну чи гібридну ідентичність.





Toyota

На перший план, звісно виходить Toyota, як незмінний лідер ринку з досить широкою модельною лінійкою саме електрифікованих версій. І цей рік для них буде знаковим. Бо очікуємо старт офіційних продажів Toyota bZ4x, Toyota bZ4x touring та навіть Toyota CH-R+ (BEV).

Але найголовнішою премʼєрою стане приїзд нового покоління Toyota RAV4 з усіма його цікавинками у вигляді нового кузова, салону, оновленої електроніки, безпеки, актуальних мультимедійних сервісів та ще краще налаштованою гібридною частиною для міської їзди. Більше про нього ми вже розповідали в нашому матеріалі з європейської прем’єри.

Не забариться з появою і оновлений пікап Toyota Hilux, що завжди залишається актуальним. Він зберігає рамну природу й “тракторну” живучість, але тепер робітнику на борту стало трішки комфортніше: оновлена кабіна, сучасні асистенти водія навіть у “робочих” комплектаціях.

Lexus

Люксовий бренд також зможе порадувати прихильників так давно очікуваною появою нового покоління Lexus ES. Цей седан став витонченим, елегантним та максимально сучасним. Більш того нам запропонують не тільки гібридні версії, але й електричну, що розкриває його потенціал в ширшому діапазоні.

Окрім нього прибуде оновлений Lexus RZ – це демонстрація того, як японці бачать електромобіль. Він далеко не “девайс на колесах”, а скоріше емоційний допінг. Електропривід тут поєднується з експериментами: steer‑by‑wire, можливість тонко налаштовувати реакції на поворот керма, складні системи шумопоглинання, які створюють у салоні “мікрокапсулу тиші”.

Skoda

Не відстає ще один бренд-улюбленець українців і буде розширювати електричну лінійку моделей. Очікуємо, що наприкінці року може з’явитись у продажу менший електричний кросовер Skoda Elroq: компактніший за Enyaq, але з тією ж чеською логікою Simply Clever в деталях. Він пропонує зручний салон, зрозумілі органи керування, достатній запас ходу для щоденних справ і не такий габаритний кузов, як у старшого Enyaq. Elroq дає відчуття, що електромобіль – це вже не експеримент, а просто ще одна версія знайомої Skoda.

Volvo

Шведський бренд не зупиняється та заповнює модельний ряд електричними версіями та свіжими оновленнями. Так новий електричний флагман-седан Volvo ES90 використовує останні напрацювання бренду з платформою SPA3, високовольтною архітектурою й просунутими асистентами безпеки, які традиційно роблять Volvo “совістю” автоіндустрії.

Окрім того, в середині року прибуде Volvo EX60 – одна з головних технічних новинок року. Він має нову платформу SPA3, аеродинамічний кузов та запас ходу до 600–800 км у топ‑версіях. Це електрокросовер, який стає наступником легендарного Volvo XC60, але не вбиває його, а встає поруч. Нове покоління “шестидесятки” також приїде, але ближче до кінця року, разом з новим XC40.

Porsche

Не забариться з візитом і електричний Porsche Cayenne, який презентували не так давно. Він зберігає посадку, звички шасі й керованість, але замість урчання турбомотора пропонує миттєвий електроудар по всіх чотирьох колесах. Для України така машина буде рідкісною, але дуже показовою: якщо успішний бізнес починає пересідати на електричні Cayenne, значить “електрика” вже не соромиться стояти в одному ряді з класикою.

Mazda

Щось нове та гарне запропонує нам і Mazda. Адже ми знаємо, що поява нового CX-5 вже на порозі. Звичайно кросовер не стане чимось революційно новим, але скоріш за все це буде поєднання знайомої “кодовської” мови дизайну з модернізованою платформою та підвіскою, що знову намагається бути найприємнішою в керуванні у своєму сегменті. Mazda робить ставку на атмосферні та турбобензинові двигуни з тонкими доопрацюваннями, а також на оновлену систему повного приводу, що краще розподіляє момент на слизьких українських дорогах.





До кінця року приїде і новий флагман Mazda CX-90. Поздовжнє компонування, рядні шестициліндрові двигуни, плагін‑гібриди й акцент на преміальному салоні в поєднанні з драйверськими звичками Mazda. Для України це нішевий, але дуже харизматичний продукт.

DS

Ще один стильний та люксовий бренд DS пропонує дуже цікаву новинку – DS#4 Hybrid, що уособлює стильну альтернативу німецьким хетчам і кросоверам: вигадливий дизайн, багато декоративних деталей у салоні, акцент на індивідуальності. Неймовірно, але буде присутній і дизель 1.5 BlueHDi. Він залишається окремим вибором для тих, хто багато їздить трасою й хоче максимальної економії, але без відмови від французького відчуття комфорту та м’якості.

Peugeot

Чекає на оновлення Peugeot 408-й, фейсліфт якого лише підкреслює його “антипаркетний” характер: агресивніша оптика, уточнений дизайн іклів денних вогнів, нові кольори й внутрішні оновлення мультимедіа. Скоро буде доступна й окрема українська версія пікапа Landtrack.

Citroen

Поки жодних експресивних виходів Citroen не готує, а представить нам оновлений C5 Aircross, що залишається одним з найкомфортніших кросоверів у класі: фірмова м’яка підвіска, зручні сидіння та ненав’язливий дизайн. Фейсліфт додає гостріші лінії, сучасні світлодіодні фари й актуальну електроніку в салоні. Окрім нього з’явиться в пропозиції C3 Aircross з автоматичною коробкою передач. Розшириться і пропозиція двигунів для його брата Opel Frontera.

MG

Круті новинки готує для нас бренд MG. Так вже в березні в продаж потрапить великий кросовер HS з такою самою гібридною установкою, як в ZS. Дуже цікавий варіант для практичного використання. В українських умовах MG HS HEV+ може стати тією самою “першою гібридною машиною”, яку беруть замість чергового дизельного кросовера за схожі гроші, але з іншою логікою витрат на паливо.





Ну і чекаємо взагалі інший формат автівок з акцентом на практичність: MG S5 і MG S6 (BEV), що стануть відповіддю MG на запит “дайте електрокросовер, який ще не коштує як преміумседан”. Вони не претендують на рекорди треку, зате обіцяють чесний запас ходу, адекватний простір у салоні й багаті комплектації за гроші, за які європейські бренди ще недавно продавали “голу базу”.

Jeep

Дочекаємось ми й свіжого та оновленого Jeep Compass, що отримує сучасніший інтер’єр, актуальні мультимедійні системи й розширений набір електрифікованих силових установок: гібридні варіанти, що краще підходять європейським екостандартам. Jeep Avenger після фейсліфту підтягує якість матеріалів, покращує налаштування підвіски та пропонує варіації з ДВЗ та електротягою, залишаючись одним із найкомпактніших “справжніх Jeep” на європейських дорогах.

Volkswagen

Від німців ми поки що багато не чекаємо. Оновлення VW T‑Roc, очікуваний у другому кварталі 2026 року, робить ставку на підправлену зовнішність, якісніший салон та актуальну лінійку TSI/TDI. Це класичний народний кросовер: без ексцесів, але з відчуттям “європейського середнього класу”, який усе ще цінують на нашому ринку.





Seat

І нарешті буде у нас привід згадати про іспанський бренд, який не поступається насправді аналогам з німеччини. Нам обіцяють доставити оновлені Seat Ibiza та Seat Arona з крихітними змінами в дрібницях, але суттєво у відчуттях: сучасні мультимедійні системи, покращена шумоізоляція, актуальні бензинові мотори малої кубатури, які непогано поєднуються з механікою або DSG.

Це не все, що пропонуватиме нам ринок нових авто, але основне на що потрібно дивитись при плануванні купівлі або заміни машини. Будуть новини від корейців з Hyndai, Kia, що точно мають декілька козирів. Можливо нас зможе порадувати Nissan та Renault. Точно цей рік буде дуже цікавим в плані пропозицій у Chery – бо вони святкуватимуть 20-річчя своєї присутності в Україні і обіцяють викотити ювілейну версію Tiggo 7. А загалом у них вже досить великий автопарк моделей на будь-який смак, враховуючи повнопривідний пікап, що отримає вже скоро версію з автоматичною коробкою.

Тож всім зацікавленим варто слідкувати за ринком, чекати на розпродажі торішнього випуску та бронювати найцікавіші новинки вже зараз.