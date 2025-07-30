10 програм, які зроблять ваш Linux зручніше за Windows

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Linux завжди пропонував дуже широкі можливості для кастомізації та зручності у процесі роботи. Незалежно від того, чи потрібна вам мінімалістична система лише з командним рядком, чи повноцінний робочий стіл, все це він давав безплатно й водночас був готовий конкурувати з Windows і macOS. У цьому дописі я розповім про декілька програм, які варто встановити на кожен новий комп’ютер з Linux, щоб робота з ним стала зручнішою та ефективнішою.

На Linux є безліч текстових процесорів із відкритим кодом, і більшість із них доволі непогані. Але, перейшовши з екосистеми Windows на Linux, я не міг повністю відмовитися від сучасного дизайну інтерфейсу Microsoft Word. ONLYOFFICE — це найближчий аналог Word для Linux, який не лише схожий зовні, а й пропонує подібний набір функцій. Це ідеальний вибір для тих, хто звик до зручності Office.

Будь-який дистрибутив Linux із графічним середовищем має монітор ресурсів, подібний до диспетчера завдань у Windows чи монітора активності в macOS. Також майже всі дистрибутиви включають TOP — базовий монітор ресурсів для командного рядка. Але я вважаю TOP занадто простим, тому встановлюю HTOP. Його кольорова схема полегшує сприйняття інформації, а додаткові функції управління додають зручності.

Програми Adobe, зокрема Adobe Premiere для редагування відео, недоступні на Linux нативно. Але є чудова альтернатива з відкритим кодом — KdenLive, відеоредактор від команди, яка розробляє решту програм пакета KDE. Я повністю перейшов на Kubuntu кілька місяців тому і жодного разу не пошкодував про відсутність Premiere. KdenLive не просто заміна, а справжній конкурент, і до того ж безплатний.

Багато дистрибутивів Linux підтримують портативні додатки у форматі AppImage. На відміну від звичайних програм, вони не встановлюються на ваш комп’ютер, а є повністю автономними. Якщо ви коли-небудь використовували портативні додатки на Windows, то зрозумієте, про що йдеться. Однак, оскільки вони не інтегруються в систему, запускати їх потрібно вручну, знаходячи файл у папці, куди ви його зберегли, і виконуючи його звідти.

AppImageLauncher розв’язує цю проблему. По-перше, він дозволяє запускати AppImage-файли простим подвійним кліком, без необхідності вручну надавати права на виконання. По-друге, програма додає AppImage до списку ваших додатків, тож ви можете відкривати їх так само як і будь-які інші програми у вашій системі Linux. Це невелике, але дуже зручне покращення, до якого я так звик, що вже не уявляю роботи без нього.

Не всі програми та утиліти є кросплатформовими, багато залежить від ОС, під яку вони розроблялися. І для Linux, так само може знадобитися програма Windows. Для цього існує wine, який емулює середовище для програми та дозволяє запускати його на Linux.

Він дозволяє конвертувати запити до Windows API та бібліотек, щоб Linux міг відповісти своїми альтернативними рішеннями.

Як і Adobe Premiere, Photoshop також не підтримується на Linux. Однак GIMP є найбільш функціональною альтернативою для редагування зображень у цій системі. Інтерфейс програми значно відрізняється від Photoshop, тож доведеться витратити час на навчання, але більшість функцій для базового редагування фото тут присутні. Якщо вам потрібно редагувати зображення без Adobe, GIMP стане вашим надійним помічником.

Це інструмент із відкритим кодом для синхронізації файлів між різними пристроями. На відміну від хмарних сервісів, таких як Dropbox чи Google Drive, Syncthing працює напряму між вашими пристроями через локальну мережу або Інтернет, не зберігаючи дані на сторонніх серверах. Це забезпечує більшу приватність і безпеку.

Syncthing дозволяє налаштувати синхронізацію папок між комп’ютерами, телефонами чи іншими пристроями, які ви використовуєте. Ви можете вибрати, які саме папки синхронізувати, і навіть налаштувати односторонню синхронізацію, якщо потрібно лише передавати файли в одному напрямку.

Програма легка у використанні, хоча початкове налаштування може вимагати трохи часу для розуміння принципів роботи. Я встановлюю Syncthing на всі свої пристрої, щоб мати доступ до важливих файлів без залежності від хмарних рішень.

Термінал — неодмінна частина будь-якої операційної системи Linux. Навіть у найбільш дружніх до користувача дистрибутивах час від часу доводиться з ним працювати. Yakuake дозволяє прив’язати термінал до комбінації клавіш, щоб відкривати його кількома натисканнями.

Крім того, він перетворює термінал на величезну панель, що виїжджає з верхньої частини екрана. Це не революція, але одна з тих маленьких налаштувань, які роблять Linux таким особливим. Якщо ви грали в ігри на рушіях Id Tech, як-от Quake чи Jedi Knight, цей інтерфейс здасться вам дуже знайомим.

KDEConnect — це аналог Microsoft Phone Link або вбудованої інтеграції між iPhone та Mac, але з відкритим кодом. Ця програма дозволяє надсилати та отримувати текстові повідомлення з телефону на комп’ютері, передавати файли та навіть віддалено керувати одним пристроєм із іншого. Вона одразу стала однією з моїх улюблених, і я встановлюю її на кожен комп’ютер і телефон, незалежно від того, чи це Linux, чи Windows. Додатковий бонус: KDEConnect працює через Wi-Fi мережу, а не через Інтернет, тож ваші файли залишаються приватними.

Експерименти з Linux — це половина задоволення від роботи з цією системою. Ви можете робити практично все, що завгодно, якщо готові витратити на це час. Але не забувайте регулярно створювати резервні копії, адже активне встановлення програм і налаштування можуть призвести до несподіваних збоїв.

Тому я використовую Bacula для резервного копіювання, відновлення та перевірки даних з відкритим вихідним кодом. Програма вміє робити резервні конфігурації, віддалене резервне копіювання та багато іншого.