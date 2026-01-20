300 Гц для кіберспорту: чим вражає новий монітор Аcer Nitro XV272UF3?

Дописи Дописи 20.01.2026 comment views icon

300 Гц для кіберспорту: чим вражає новий монітор Acer Nitro XV272UF3?

Acer Україна

Блог компанії

Пристойний ігровий монітор є другою за важливістю річчю після відеокарти для справжнього геймера. Немає сенсу збирати потужну ігрову конфігурацію, спроможну тягнути найновіші ігри у 200 кадрів на секунду, якщо твій монітор не здатний показати картинку з частотою, вищою за 60 Гц. Саме тому ігрові монітори з частотою 240–300 Гц стають стандартом для кіберспорту. І Acer, як завжди, має що запропонувати поціновувачам швидкості. Ці збалансований ігровий 27″ монітор Acer Nitro XV272UF3 з частотою оновлення 300 Гц. А щоб дізнатися, що може ця модель, дивіться відео на каналі Acer Ukraine:

Кому призначений Acer Nitro XV272UF3

Кіберспортсменам та шанувальникам змагального FPS жанру. Гравці CS2, Valorant, Apex Legends, Fortnite, ARC Riders зможуть оцінити плавність та швидкість цього екрану повною мірою.

Основні характеристики монітора

  • Дисплей і частота оновлення: Acer Nitro XV272UF3 має пласку IPS панель на 27″ з роздільною здатністю 2560×1440 (2K або QHD). Такий формат дає оптимальний баланс між чіткістю картинки та високим FPS у сучасних іграх. А охоплення 99% колірного простору sRGB з яскравістю до 400 ніт роблять зображення насиченим не лише в іграх, а й під час роботи з контентом.
  • Швидкість та час відгуку: Головна перевага Acer Nitro XV272UF3 — величезна частота оновлення 300 Гц та час відгуку 0,5 мс (GtG). Це дозволяє мінімізувати розриви зображення та розмиття руху, підвищує швидкість реакції у динамічних сценах, надає конкурентну перевагу у шутерах. Також підтримуються технології синхронізації зображення AMD FreeSync Premium та NVIDIA G-SYNC Compatible, а також фірмові технології Acer VisionCare.
  • Порти та підключення: Набір інтерфейсів включає два HDMI 2.1, один Display Port 1.4 та аудіороз’єм 3,5 мм. Для відтворення звуку є два вбудованих динаміки потужністю 2 Вт.
  • Ергономіка та підставка: Acer Nitro XV272UF3 має зручну підставку з широким діапазоном регулювань: поворотом у портретний режим на 90 градусів, поворотом вліво-вправо на 20 градусів, нахилом від -5 до +15 градусів, та зміною висоти в межах 150 мм.

Висновок

Acer Nitro XV272UF3 — це один з найцікавіших ігрових моніторів у сегменті 300 Гц QHD. Він створений, щоб запропонувати розумний баланс характеристик за приємною та прийнятною ціною. Він має усе, що потрібно сучасному геймеру, який хоче більше якості, але ще не готовий платити за OLED. Цей монітор надає максимум швидкості за свої гроші, для тих, хто прагне не просто плавної картинки, а близького до ідеалу зображення.

Придбати ігровий монітор Acer Nitro XV272UF3 можна вже зараз в інтернет-магазинах за ціною від 13 679 грн.

