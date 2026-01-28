Фінал ТОП аніме 2025 року – Anime Awards 2026

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку. Пригостити автора кавою

Ну що ж. Шлях буд довгий, тернистий, з відключенням світла на 89 годин… Скиглити особливо не буду, бо у когось явно могло бути ще гірше. Тільки цей день нарешті настав — Фінал Anime Awards 2026. А для тих хто «не знав, не знав і забув» (с) нагадаю на всяк випадок, що існує перша та друга частина.





Переможці попередніх номінацій

Цей розділ створений спеціально для тих, хто міг пропустити попередні два (1, 2) випуски Anime Awards 2026. Номінацій було багато, від найкращого нового аніме, бойовика до фентезі чи комедії. Без дурних аніме не обійшлося.

Найкращий Опенінг / Best Opening

Пісні, що зустрічаються на початку серії. Тому і звуться Opening.

Пісні, як і олівці, на смак різні. Номінанти:





Dr Stone: ALI – Casanova posse. Сам опенінг з танцюючими героями так собі, добре що пісня заводить;

Black Butler: Cö shu Nie feat HYDE – MAISIE. Візуал та музика, яка чомусь нагадала старі французькі пісні;

Busamen Gachi Fighter: Tempest – My Way. Звичайне аніме з хорошим опенінгом;

Bullet/Bullet: Chanmika – Work hard. Щось дивне, але стильне;

Gachiakuta: Paledusk – Hugs. Візуал класний, але пісня не моє;

To be Hero X: SawanoHiroyuki – INERTIA. Різні стилі та візуал, все класно підібрано;

The Mourner’s Eyes 2: Hazel Fernandex – WE ARE MADE. Момент, коли опенінг каже, що краще подивитися аніме. Але потім… ну ні.

Легкий ТОП 3: To be Hero X, Black Butler, Gachiakuta. Тільки переможець буде тільки Один:

Black Butler: Cö shu Nie feat HYDE – MAISIE. Дизайн та музика занадто чудові.

Найкращий Ендінг / Best Ending

Це ті пісні, що в кінці серії (Ending).





Як і в минулому році, знайти гарні ендінги важко. Точніше, назбирати хоча б до 10, а з них вибрати 5. Номінанти:

To be Hero X: SennaRin – KONTINUUM. Простіше зроблений, ніж опенінг. Пісня рятує;

Lord of Mysteries: Curley Gao – Dark Dream. Опенінг та Ендінг в одному флаконі;

Solo Leveling: TK from Ling Tosite Sigure – UN-APEX. Дорогу королю;

My Dress-up Darling. PiKi – Kawaii Kaiwai. Тут Кавай, мазафака!





The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You: Unmei? Пʼять сейю співали заради Рентаро;

The Shiunji Family Children: LIKE YOU o(＞＜ = ＞＜)o LOVE YOU? Тут також 5 сейю співали. На Заході назвали одним з найгірших, один брат на 5 не рідних сестер. А пес ТОП.

Ох, а тут важко. Кожен з них я не пропускав після серії. На відміну від трону в Hero X, цей вже зайнятий Переможцем:





Solo Leveling: TK from Ling Tosite Sigure – UN-APEX. Король





Філлер року / Anime Filler of the Year

Початок був багато обіцяючий: герой помер, вітаємо нового героя. Декілька серій на розуміння навколишнього світу разом з корпоративними правилами. Потім нам оголошують Турнірну Арку і… новий персонаж…. далі інший… ще один… зміни часових рамок…. Алло, що тут відбувається??? Мені не цікаві інші герої. Ви навіть першого не розкрили фінальним твістом 3 чи 4 серії.

Між серіями нам натякують, хто такий Герой Х та подіями, що він якось переміг усіх. І так кілька років. Ну що? Де Турнір в сучасному світі? А він починається в останніх хвилинах 24 серії! Самого X показали в 23 серії. Вітаю! Ось і чекаємо наступного сезону. Лише опенінг та ендінг тримали мене, щоб я не відправив це аніме під три чорти.





Цього бою навіть не було в самому аніме. Хіба що початок. Мелодія на фоні класна.

Розчарування року / Anime Disappointment of the Year

Проблема цього сезону не в якості анімацій (це добило його). Хто як і я читав мангу знають, що самого One Punch Man майже не буде в аніме, лише в окремих ставках-філерах. В цьому сезоні показується історія Гароу та, якщо влізе, Асоціації Героїв VS Сили Зла. Єдина причина для показу Сайтами — його дім, під землею якого розташувалася штаб-квартира поганців.





Найкраще Еччi року / Best Ecchi of the Year

Найцікавіша номінація, якщо ви розумієте про що я. Нітакусі (як пожартував коментатор) сюди не входить, бо перейшли межу (особливо в ОВА 1-4). Номінанти:

Please Put Them On, Takamine-san / Вдягни їх, Такаміне – Класичний master-slave зв’язок з перевдяганням білизни заради повернення у часі. Супергероїка, яку ми заслуговуємо;

– Класичний master-slave зв’язок з перевдяганням білизни заради повернення у часі. Супергероїка, яку ми заслуговуємо; Beheneko / Я монстр рангу S, Бегемот, переплутаний з котом і тепер живу в ельфійки – Потужний Кіт захищає хазяйку;

Yandere Dark Elf / Яндере темна ельфійка переслідує мене з іншого світу! – Наче з назви все ясно 🙂

Tales of Wedding Rings 2 / Король кільця. Сага про обручки 2 – Remake Володаря перснів. Чувак є Сауроном;

– Remake Володаря перснів. Чувак є Сауроном; Hands Off: Sawaranaide Kotesashi-kun / Руки геть Котесаші! – Майбутнього тренера-масажиста підселили у гуртожиток до 5 дівчат. Ось і допомагає знімати стрес, робити масаж.

Звісно, це все необхідно дивитися САМОМУ. Максимум з котом, хом’ячком чи собакою. Переможниця на початку бісить, однак потім градус зменшується і розумієш причини всього того:





Please Put Them On, Takamine-san / Вдягни їх, Такаміне. Все заради Ідеалу!

Найочікуваніше Аніме 2026 Року / The Most Anticipated Anime of 2026

Зрозуміло, що для кожного любителя аніме, воно своє. Кожен буде проштовхувати “Своє” в ТОП. Номінанти:

Re:ZERO – Starting Life in Another World 4 / Переродження: Життя з нуля в іншому світі 4 – Субару знов страждати;

– Субару знов страждати; Frieren: Beyond Journey’s End 2 / Фрірен: після кінця пригоди 2 – Продовження, якого й бути не повинно;

– Продовження, якого й бути не повинно; Hell’s Paradise 2 / Пекельний рай 2 – Королівська битва проти безсмертних заради безсмертя;

– Королівська битва проти безсмертних заради безсмертя; Jujutsu Kaisen 3 / Магічна битва 3 – Ітадорі знов страждати [2];

– Ітадорі знов страждати [2]; Welcome to Demon School! Iruma-kun 4 / Вітаємо в пеклі, Ірумо 4 – Продовження життя хлопака серед демонів.

Впевнений, ви згадає ще більше аніме і матиме свого кандидата. Для мене Переможцем стає:





Welcome to Demon School! Iruma-kun / Вітаємо в пеклі, Ірумо.

Найкраще Аніме 2025 року / Best Anime of the year

В минулому році було вибрано аж два переможці в цій номінації: для нормальних людей (Підземелля смакоти) та для себе (Кордон Шангрі-Ла: Від треш-ігор до найбільш оціненної гри). Повторюсь і в цей раз. Найкращим аніме Anime Awards 2026 для неособливо знайомих з аніме стає: Sakamoto Days / Дні Сакамото. Хороше аніме, яке раджу усім.

А ось для себе коханого Найкращим аніме Anime Awards 2026 стає: Grand Blue 2 / Неосяжний океан 2. Сподіваюсь, наступний сезон вийде швидше, ніж через 8 років!

Це був довгий шлях довжиною в кілька місяців. Довелось витратити багато сил в нікуди, пережити чергові блекаути, вибухи в небі та врешті решт закінчити цей проект… Звісно, продовживши в наступному Anime Awards 2027! А попереду від мене буде ще багато цікавого чи не дуже . Скоро зустрінемось!