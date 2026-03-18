Anker випустила 70-ватний зарядний пристрій Nano з трьома роз’ємами. Можна використовувати зі смартфонами, ноутбуками та іншими гаджетами

Компанія Anker представила новий зарядний пристрій Nano 3-Port 70W Charger — компактний адаптер із підтримкою потужності до 70 Вт. Модель дозволяє одночасно заряджати кілька пристроїв, зокрема смартфони флагманського рівня, забезпечуючи швидке живлення без потреби у великому блоці живлення.

Завдяки трьом портам новинка підходить для використання зі смартфонами, ноутбуками та іншими гаджетами, поєднуючи універсальність і портативність. Пристрій орієнтований на користувачів, яким важливі компактні розміри та можливість брати одну зарядку у поїздки чи на роботу.

Зарядний блок уже з’явився у продажу в США та може зацікавити тих, хто шукає потужне, але невелике рішення для щоденного використання.

Джерело: Anker

Характеристики

  • Модель: A121A
  • Роз’єми: 2× 70W USB-C ports; 33W USB-A port
  • Споживання: 100-240 В змінний струм, 1.8A, 50-60 Гц
  • Максимальний вихід з Type-C:  20 В 3.5 A
  • Максимальний вихід з Type-A: 11 В 3 A
  • Інтелектуальна система розподілення енергії
  • 2 * USB-C: 45 Вт + 22.5 Вт чи 60 Вт + 5 Вт
  • USB-C + USB-A: 45 Вт + 22.5 Вт або 60 Вт + 5 Вт
  • Усі роз’єми: 45 Вт + 7.5 Вт + 7.5 Вт
  • Складана вилка в американській версії
  • Розміри: 5.3 × 4.26 × 3.15 см
  • Вага: 120 г.
  • Три кольори корпусу: чорний, білий, блакитний, рожевий

Джерело: gagadget.com

