Anker випустила 70-ватний зарядний пристрій Nano з трьома роз’ємами. Можна використовувати зі смартфонами, ноутбуками та іншими гаджетами

Компанія Anker представила новий зарядний пристрій Nano 3-Port 70W Charger — компактний адаптер із підтримкою потужності до 70 Вт. Модель дозволяє одночасно заряджати кілька пристроїв, зокрема смартфони флагманського рівня, забезпечуючи швидке живлення без потреби у великому блоці живлення.

Завдяки трьом портам новинка підходить для використання зі смартфонами, ноутбуками та іншими гаджетами, поєднуючи універсальність і портативність. Пристрій орієнтований на користувачів, яким важливі компактні розміри та можливість брати одну зарядку у поїздки чи на роботу.

Зарядний блок уже з’явився у продажу в США та може зацікавити тих, хто шукає потужне, але невелике рішення для щоденного використання.

Джерело: Anker Характеристики Модель: A121A

Роз’єми: 2× 70W USB-C ports; 33W USB-A port

Споживання: 100-240 В змінний струм, 1.8A, 50-60 Гц

Максимальний вихід з Type-C: 20 В 3.5 A

Максимальний вихід з Type-A: 11 В 3 A

Інтелектуальна система розподілення енергії

2 * USB-C: 45 Вт + 22.5 Вт чи 60 Вт + 5 Вт

USB-C + USB-A: 45 Вт + 22.5 Вт або 60 Вт + 5 Вт

Усі роз’єми: 45 Вт + 7.5 Вт + 7.5 Вт

Складана вилка в американській версії

Розміри: 5.3 × 4.26 × 3.15 см

Вага: 120 г.

Три кольори корпусу: чорний, білий, блакитний, рожевий