Benks ArmorGo: бюджетний конкурент дорогих MagSafe-гаманців

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

За останній час мені довелося протестувати десятки MagSafe-рішень — від бюджетних до преміальних. Та лише деякі з них залишають по-справжньому приємне враження. Саме таким виявився Benks ArmorGo.

Магнітні гаманці MagSafe ідеально підходять для зберігання карток (а інколи й готівки) прямо на телефоні. Зізнаюсь, я майже нікуди не ходжу без телефона — думаю, у багатьох так само. Це робить гаманець із MagSafe практичним аксесуаром на щодень. Benks ArmorGo — доступний варіант на ринку MagSafe: він виглядає стильно, має міцну конструкцію та оснащений підставкою для смартфона.

Магнітний гаманець-підставка Benks ArmorGo Magnetic Wallet Stand Black купити

Порівняння: Benks та Ohsnap

Коли я вперше побачив гаманець Benks ArmorGo, він одразу нагадав мені інший варіант, який я тестував кілька місяців тому — гаманець Ohsnap Grip. Обидва мають схожий витончений профіль і дизайн, тонку, але міцну конструкцію та вбудовану підставку. Ohsnap Grip трохи важчий і відчувається більш «преміальним», що й виправдовує його вищу ціну.

Найбільша різниця між цими двома гаманцями — це місткість та вартість. Якщо Benks ArmorGo вміщує до трьох карток, то Ohsnap Grip — розширюваний гаманець, у якому можна зберігати до восьми. Це справді значна різниця.

До речі: я протестував десятки MagSafe-гаманців, але цей — найбільш преміальний із тих, що траплялися

Але тут варто звернути увагу на ціну: Ohsnap Grip коштує значно дорожче, особливо, якщо це версія з карбону, тоді як Benks ArmorGo пропонує майже ідентичний дизайн приємно дешевше. Якщо вам не потрібна максимальна місткість, ArmorGo — відмінний варіант за свої гроші з подібним дизайном. Функціонально обидва гаманці працюють однаково: є вбудована підставка для горизонтального чи вертикального перегляду, а також виріз на звороті, щоб легко висунути картки й так само швидко заховати їх назад.

Невеликі зауваження

Найбільший мінус ArmorGo, який я помітив під час тестів, — це обмеження у трьох картках. У мене з двома картками (з додатковими захисними чохольчиками) вже було відчутно тісно. Також хотілося б побачити яскравіші варіанти кольорів для тих, хто любить додати трохи індивідуальності. Водночас наявна кольорова гама виглядає стримано й стильно для тих, хто цінує мінімалізм.

Ще один момент — я не надто люблю гаманці MagSafe, у яких для доступу до карток потрібно користуватись заднім вирізом. Але це радше питання смаку, а не проблема з точки зору функціоналу.

Benks також попереджає, що ArmorGo може злегка торкатись рамки камери у чохлах для Samsung, хоча це не впливає на роботу. Я не зміг перевірити цей нюанс, бо користуюсь iPhone, але якщо для вас це критично — варто врахувати.

Магнітний гаманець-підставка Benks ArmorGo Magnetic Wallet Stand Black купити

Поради щодо покупки

Якщо ви шукаєте закритий MagSafe-гаманець, який буде легким, міцним і стильним, але не коштуватиме захмарних грошей — Benks ArmorGo саме для вас. Це компактний і сучасний гаманець, який уміщує найнеобхідніше та водночас служить підставкою. Плюс, його можна поєднати з чохлом Benks для ще більш гармонійного вигляду.

Але якщо вам потрібен гаманець MagSafe із більшим об’ємом або з відчутно преміальнішим рівнем виконання, варто придивитися до Ohsnap Grip або іншого варіанта.

Джерело: zdnet.com