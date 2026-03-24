Чохли Pitaka для Galaxy S26: від програмованих кнопок до захисту від падінь. Ось як вони виглядають

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Інновації в сегменті аксесуарів сьогодні трапляються нечасто, тому поява нової розробки від Pitaka виглядає особливо цікавою. Компанія, відома своїми якісними та стильними чохлами для смартфонів Galaxy, Pixel та iPhone, представила оновлену лінійку продуктів із новою функцією — елементом під назвою Aaron Button.

Знайомство з Aaron Button

Нова розробка доповнює дизайн аксесуарів і відкриває додаткові можливості використання, поєднуючи практичність і сучасний підхід до створення мобільних рішень.

Як і у випадку з появою унікального Privacy Display у Samsung Galaxy S26 Ultra, компанія Pitaka представила функцію, яка може стати несподівано корисною для користувачів смартфонів. Йдеться про програмовані кнопки, розташовані на лівій стороні чохла, які завжди доступні та дозволяють швидко запускати застосунки або виконувати потрібні дії одним натисканням.

Функція під назвою Aaron Button працює на базі технології NFC та налаштовується через спеціальний додаток. За його допомогою користувач може самостійно визначити, яку саме дію виконуватиме кожна кнопка. Рішення інтегрується з уже наявними функціями смартфона, включаючи системні ярлики та можливості штучного інтелекту, допомагаючи зробити роботу з пристроєм зручнішою та продуктивнішою.

Нова функція реалізована в чохлі Pitaka Edge для лінійки Galaxy S26

Чохол Pitaka Edge для серії Galaxy S26 виготовлений із арамідного волокна аерокосмічного класу. Це матеріал, який поєднує легкість і високу міцність. Завдяки цьому аксесуар має дуже тонкий профіль і майже не збільшує розміри смартфона, але водночас забезпечує надійний захист. Посилені кути допомагають краще поглинати удари, а піднятий бортик навколо камери захищає об’єктиви від подряпин при контакті з поверхнями.

Чохол також підтримує технологію MagSafe, що дозволяє використовувати сумісні магнітні тримачі, зарядні пристрої, гаманці та інші аксесуари з екосистеми Pitaka. Це робить його зручним рішенням для тих, хто активно користується додатковими магнітними гаджетами.

Окремої уваги заслуговує різноманітність дизайнів. Лінійка включає класичне плетіння під карбон, а також ефектні варіанти з унікальними візерунками та назвами, що дозволяє обрати стиль відповідно до власних вподобань. При цьому чохол додає лише близько 25 грамів ваги та приблизно 1,2 мм товщини. Це хороший варіант для тих, хто хоче зберегти тонкий вигляд смартфона, але водночас забезпечити йому базовий рівень захисту.

Чохол Pitaka Cairn для лінійки Galaxy S26

Чохол Pitaka Cairn Case поєднує посилений захист із тонким та легким корпусом. Для його виготовлення використано поєднання арамідного волокна та міцного TPU-матеріалу, завдяки чому аксесуар добре витримує удари та щоденні навантаження. Попри міцну конструкцію, чохол майже не обтяжує смартфон: він додає приблизно 44 г ваги і близько 1,9 мм товщини.

Як і модель Edge, цей аксесуар доступний у кількох стильних кольорах і варіантах дизайну, зокрема Sunset і Moonrise. Він також отримав посилені кути та піднятий бортик навколо камери для додаткового захисту об’єктивів. Головна відмінність від Edge полягає в конструкції: Pitaka Cairn повністю закриває периметр смартфона, включаючи кнопки. Завдяки цьому він забезпечує захист від падінь із висоти до 1,2 метра.

Він також оснащений функцією Aaron Button, підтримує бездротову зарядку та сумісний із MagSafe, що дозволяє використовувати його разом з усією екосистемою аксесуарів Pitaka.

Поєднання екологічності та міцності

Компанія Pitaka приділяє велику увагу використанню перероблених матеріалів у своїй продукції. Саме тому під час створення чохлів Edge і Cairn виробник намагається максимально застосовувати екологічні компоненти без шкоди для якості.

Процес виробництва цих аксесуарів включає близько 40 точних етапів, що дозволяє досягти високої якості виготовлення та довговічності. Завдяки цьому чохли розраховані на тривале використання і можуть служити стільки ж, скільки й сам смартфон.

Який чохол обрати для Galaxy S26

Обидві моделі створені для серії Samsung Galaxy S26 і пропонують різний баланс між тонкістю та рівнем захисту. Edge більше підійде тим, хто цінує мінімальну товщину і легкість, тоді як Cairn стане кращим варіантом для користувачів, яким потрібен додатковий захист від падінь.

Джерело: 9to5google.com