Огляд чохлів Spigen для iPhone 17 і 17 Pro: матові, прозорі та моделі з багатошаровим захистом від падінь

Spigen має колекцію чохлів для серії iPhone 17. На відміну від фірмових рішень Apple, ці чохли розроблені так, щоб закривати оновлену камеру-панель для додаткового захисту, а також включають прозорі моделі, створені під оновлений вигляд iPhone 17 Pro.

Apple показала iPhone 17 та iPhone 17 Pro на заході «Awe Dropping», з оновленим дизайном і новими фірмовими аксесуарами, зокрема чохлами TechWoven та ремінцями через плече.

Для цих моделей у Spigen також є власна лінійка чохлів. Вона включає різні варіанти дизайну, зокрема прозорі моделі, підібрані за кольором до відтінків iPhone 17 Pro. Чохли забезпечують повний захист смартфона, закриваючи перероблену камеру-панель, мають кнопку затвора камери та вбудовані магніти для підтримки MagSafe.

Ultra Hybrid T

Spigen Ultra Hybrid T — це нова серія, що дебютувала разом з iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Вона схожа на прозорий чохол Apple, але пропонує додаткові кольорові варіанти, які відповідають новим Pro-моделям. Також доступна матова чорна версія — вона може сподобатися тим, хто хотів би бачити iPhone Pro у чорному кольорі.

Виготовлений із полікарбонатної задньої панелі та TPU-бампера, чохол закриває всю задню частину iPhone, включно з камерною панеллю, і має точні вирізи для об’єктива камери, LiDAR-сканера та спалаху. Підняті бортики захищають екран і лінзу камери від подряпин, а вбудовані магніти забезпечують повну підтримку MagSafe.

Tough Armor, Ultra Hybrid Zero One та Liquid Air оновлені для серії iPhone 17

Spigen також оновили свої популярні лінійки чохлів для серії iPhone 17. Tough Armor повертається з вбудованою підставкою, магнітним кільцем і багатошаровим захистом від падінь. Він розрахований на інтенсивне використання, але при цьому менш громіздкий, ніж багато протиударних чохлів. Водночас він усе ж додає трохи товщини порівняно з ультратонкими моделями.

До речі, тонкий Liquid Air також отримав оновлення для нових смартфонів. Він доступний у чорному, зеленому, синьому та «титановому» кольорах, але без вбудованих магнітів — заради збереження мінімальної товщини.

Нарешті, Ultra Hybrid Zero One пропонує свій фірмовий дизайн, що імітує внутрішні компоненти iPhone. Він доступний із прозорим або чорним бампером і має повну підтримку MagSafe.

Чохли Tough Armor, Ultra Hybrid Zero One та Liquid Air доступні для всіх моделей серії iPhone 17, включно з iPhone Air.

Джерело: notebookcheck.net