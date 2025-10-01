Партнерство століття?

Intel та NVIDIA оголосили про масштабне партнерство. Однією з його частин є інвестування NVIDIA в акції Intel на суму близько 5 мільярдів доларів, але справжня історія полягає в тому, що ці дві компанії разом вироблятимуть обладнання x86.

Хоча NVIDIA все ще працює над чіпами на базі ARM з її графічною технологією, у неї немає ліцензії x86, яку, як відомо, важко отримати. Intel, зі свого боку, все ще значно відстає від NVIDIA в плані технології графічних процесорів зі своїми Intel ARC. Тож це партнерство може бути вигідним для обох компаній.

Хоча ця співпраця призведе до створення обладнання для центрів обробки даних та продуктів, орієнтованих на професіоналів та бізнес-клієнтів, будуть і споживчі продукти, що містять ядра процесорів Intel та чіплети графічних процесорів NVIDIA RTX.

APU — секретна зброя AMD

Значна частина бізнесу AMD припадає на “APU”. Хоча графічні процесори AMD технічно поступаються NVIDIA, в APU зовсім інша ситуація. AMD є всередині кожної сучасної Xbox та PlayStation, практично в кожному “кишеньковому ПК”, портативній ігровій консолі та високопродуктивних ультрапортативних ноутбуках.

Ні Intel, ні NVIDIA не мають нічого, що могло б безпосередньо конкурувати з APU AMD. Intel пощастило з її останніми еквівалентами APU, використовуючи архітектуру графічного процесора Arc, яку можна побачити в кишенькових ПК, таких як MSI Claw. Однак програмне забезпечення Intel та сумісність з більшою бібліотекою ігор для ПК стали окремою історією.

Потенційна SOC Intel/NVIDIA — найбільша загроза для AMD

Чіп, подібний до APU, в результаті такої співпраці може миттєво знищити унікальну перевагу AMD. Хоча це не обов’язково зітре AMD з лиця землі чи щось подібне, але це створить конкуренцію на ринках, де AMD досі не стикалася з жодною.

Звичайно, це може бути чудово для кінцевого споживача і будь-яка конкуренція може допомогти в цьому.

Не так все швидко

Гарна новина для AMD полягає в тому, що, якщо Intel та NVIDIA не співпрацювали таємно, ймовірно, пройдуть роки, перш ніж якісь реальні продукти з’являться на ринку.

Розробка системи на кристалі або мікросхем, що входять до її складу, займає роки. Коли двом компаніям доводиться вперше працювати разом таким чином, це ще більше уповільнює процес. Виникає зіткнення корпоративних нюансів, відмінностей в тому, як працюють їхні інженери, і виникатимуть точки конфлікту.

Це означає, що в AMD є час щось із цим зробити. Що це може бути, можна тільки здогадуватися.

Без інновацій AMD не обійтися

AMD часто конкурувала, пропонуючи більшу частину продуктивності своїх конкурентів за кращою ціною, або пропонуючи краще співвідношення ціни та якості, або уникаючи конкуренції у топовому класі та зосереджуючись на популярному середньому сегменті та нижче.

Що стосується процесорів, то компанія вже роками домінує над Intel. Хоча це швидше тому, що Intel наробила помилок. Але це стосується відносно нішевого та невеликого ринку настільних ПК з дискретними процесорами. Це партнерство може найбільше зашкодити перспективам AMD на ринку масових продуктів, таких як ноутбуки, а в довгостроковій перспективі воно навіть може відібрати у неї прибутковий ринок консолей.

Паритет між Intel та AMD не раз змінювався упродовж останніх десятиліть, але коли справа доходила до NVIDIA та графічних процесорів, AMD відставала через технологію трасуванню променів, масштабування за допомогою штучного інтелекту та якості його реалізації. FSR не копнув тільки лінивий.

Видно, що AMD просто намагається наздогнати та скопіювати будь-яку нову функцію, що анонсує NVIDIA, випускаючи власні версії трішки пізніше. Це не спрацює з огляду на це партнерство, і AMD потрібно придумати власні оригінальні технології та функції, які відрізнятимуть її від NVIDIA (не забуваючи про сплячого гіганта Intel).