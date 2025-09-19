banner
Новини Технології 19.09.2025 comment views icon

Нюанси угоди NVIDIA та Intel: спільні процесори розробляють вже рік, Трамп тут ні до чого, але уряд США зрадів

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Нюанси угоди NVIDIA та Intel: спільні процесори розробляють вже рік, Трамп тут ні до чого, але уряд США зрадів

Intel та NVIDIA вже близько року спільно розробляють процесори для клієнтів та центрів обробки даних. Про це та інше розповів Дженсен Хуанг на пресконференції.

Генеральний директор NVIDIA каже, що адміністрація Трампа задоволена співпрацею між двома провідними американськими компаніями, але не мала до цього жодного стосунку. Звісно, якщо так, треба одразу ж поспілкуватися з міністром торгівлі.

“Адміністрація Трампа взагалі не брала участі в цьому партнерстві. Звичайно, вони б дуже це підтримали. Сьогодні я мав можливість розповісти про це міністру Лутніку, і він був дуже радий та дуже підтримував співпрацю двох американських технологічних компаній”, — розповів Хуанг.

Робота ж над процесорами розпочалася приблизно рік тому, а попередніх домовленостей досягли тодішній генеральний директор Intel Пет Гелсінгер та Дженсен Хуанг. Рік тому президентом був Джо Байден, хоча це, звісно ж, теж ні до чого. Intel та NVIDIA працюють над спеціалізованими процесорами для центрів обробки даних, які NVIDIA інтегруватиме у свої платформи штучного інтелекту, а також над GPU, які Intel інтегруватиме у свої майбутні клієнтські процесори. В обох випадках чипи використовуватимуть технологію NVIDIA NVLink як інтерфейс вводу/виводу. Наразі над спільними проєктами працюють три команди.

“Дві технологічні команди обговорюють та розробляють архітектуру рішень, ймовірно, вже рік. Ну, це три архітектурні команди, які працюють над… архітектурою процесора, а також лінійками продуктів для серверів і ПК. Робота над архітектурою досить масштабна, і команди дуже раді новій архітектурі”

Що ж до спільної роботи над клієнтськими проєктами, розробка процесора Intel з GPU NVIDIA займе щонайменше три-чотири роки від креслень до масового виробництва. Співпраця вимагає глибокої структурної інтеграції всередині SoC, узгодження розмірів, цільових, показників продуктивності та енергоспоживання, технологій пакування та програмних стеків від обох компаній. Якщо розпочалася у 2024 році, то перші продукти можуть з’явитися на ринку наприкінці 2027 або на початку 2028 року.

Здається, компанії мають намір охопити широкий спектр ринку користувацьких процесорів. Принаймні, Дженсен Хуанг заявляє, що обидві компанії планують створювати процесори для переважної більшості ноутбуків. “Тільки ринок ноутбуків має продажі 150 млн одиниць щороку. Тож це дає вам уявлення про масштаб роботи, яку ми виконуємо”.

Джерело: Tom’s Hardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перші дані про лінійку AMD Ryzen Pro 9000 — до 12 ядер Zen 5 та TDP 65 Вт
Arm представила ядра Lumex і графіку Mali G1-Ultra для смартфонів: прискорення ШІ та +40% FPS в іграх
Відеокарти ATI Radeon: 25 років тому вийшов перший огляд
Apple зможе врятувати виробництво Intel у цікавий спосіб
Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
Два кроки до смітника: Intel отримала кредитний рейтинг BBB, компанія має проблеми з чипами Panther Lake
NVIDIA RTX 5090 спалахнула під час гри у Battlefield 6 — це був не роз'єм живлення
Тотальне домінування: NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт
«Хто він, до біса?»: Трамп нічого не знав про NVIDIA та хотів її розділити — Хуанг відмовив
Версія BIOS Asus RTX 5090 ROG Astral XOC дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту
Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються
Роз'єм живлення NVIDIA RTX 5090 згорів з ідеальним підключенням під час гри в Wuchang
Прощавай, GeForce GTX 1060: NVIDIA припиняє підтримку Pascal і попередніх відеокарт
На AMD Threadripper Pro 9995WX запустили 400 копій Doom одночасно — або ж 8 копій Crysis
Intel перейменувала старий Core i5-10400 в "новий" Core i5 110
Конденсатор NVIDIA RTX 5090 вибухнув та погнув радіатор без ігрового навантаження: "Це ще "захопливий досвід", чи вже "нейронний рендеринг?"
Ноутбучна NVIDIA RTX 5090 отримала +20% продуктивності від збільшення потужності
Шунтована NVIDIA RTX 5090 увірвалася в десятку 3DMark лише з повітряним охолодженням
Steam у серпні 2025: NVIDIA RTX 4060 перехоплює лідерство, 32 ГБ стають мейнстримом, раптовий успіх Intel
Платформа NVIDIA CUDA тепер офіційно підтримує RISC-V
NVIDIA RTX 5070 у процесорі ПК — Geekbench розкриває GPU чипа N1X
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати