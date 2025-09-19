Нюанси угоди NVIDIA та Intel: спільні процесори розробляють вже рік, Трамп тут ні до чого, але уряд США зрадів

Intel та NVIDIA вже близько року спільно розробляють процесори для клієнтів та центрів обробки даних. Про це та інше розповів Дженсен Хуанг на пресконференції.

Генеральний директор NVIDIA каже, що адміністрація Трампа задоволена співпрацею між двома провідними американськими компаніями, але не мала до цього жодного стосунку. Звісно, якщо так, треба одразу ж поспілкуватися з міністром торгівлі.

“Адміністрація Трампа взагалі не брала участі в цьому партнерстві. Звичайно, вони б дуже це підтримали. Сьогодні я мав можливість розповісти про це міністру Лутніку, і він був дуже радий та дуже підтримував співпрацю двох американських технологічних компаній”, — розповів Хуанг.

Робота ж над процесорами розпочалася приблизно рік тому, а попередніх домовленостей досягли тодішній генеральний директор Intel Пет Гелсінгер та Дженсен Хуанг. Рік тому президентом був Джо Байден, хоча це, звісно ж, теж ні до чого. Intel та NVIDIA працюють над спеціалізованими процесорами для центрів обробки даних, які NVIDIA інтегруватиме у свої платформи штучного інтелекту, а також над GPU, які Intel інтегруватиме у свої майбутні клієнтські процесори. В обох випадках чипи використовуватимуть технологію NVIDIA NVLink як інтерфейс вводу/виводу. Наразі над спільними проєктами працюють три команди.

“Дві технологічні команди обговорюють та розробляють архітектуру рішень, ймовірно, вже рік. Ну, це три архітектурні команди, які працюють над… архітектурою процесора, а також лінійками продуктів для серверів і ПК. Робота над архітектурою досить масштабна, і команди дуже раді новій архітектурі”

Що ж до спільної роботи над клієнтськими проєктами, розробка процесора Intel з GPU NVIDIA займе щонайменше три-чотири роки від креслень до масового виробництва. Співпраця вимагає глибокої структурної інтеграції всередині SoC, узгодження розмірів, цільових, показників продуктивності та енергоспоживання, технологій пакування та програмних стеків від обох компаній. Якщо розпочалася у 2024 році, то перші продукти можуть з’явитися на ринку наприкінці 2027 або на початку 2028 року.

Здається, компанії мають намір охопити широкий спектр ринку користувацьких процесорів. Принаймні, Дженсен Хуанг заявляє, що обидві компанії планують створювати процесори для переважної більшості ноутбуків. “Тільки ринок ноутбуків має продажі 150 млн одиниць щороку. Тож це дає вам уявлення про масштаб роботи, яку ми виконуємо”.

Джерело: Tom’s Hardware