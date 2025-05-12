Найкращі аксесуари PITAKA для iPhone 16, iPad та Samsung Galaxy

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

PITAKA — провідний бренд споживчої електроніки, що здобув визнання завдяки глибоким знанням у галузі матеріалознавства та інноваційному дизайну. Компанія дотримується філософії, що технології мають слугувати людині, а форма має відповідати функціональності. Продукція PITAKA гармонійно вписується в повсякденне життя, не перевантажуючи його, а виготовлення з високоякісних і довговічних матеріалів забезпечує комфортне користування на щодень. Бренд також робить акцент на екологічності, використовуючи перероблені матеріали та сталий підхід до виробництва.

Добірка преміальних аксесуарів

PITAKA продовжує вражати своїми інноваційними аксесуарами для смартфонів і планшетів. У центрі уваги — преміальні чохли для iPhone 16, iPad та Galaxy S24, а також функціональні рішення, що поєднують стиль, захист і технології. Незалежно від того, чи ви оновлюєте свої гаджети, чи шукаєте вишуканий подарунок — продукти PITAKA стануть вдалим вибором.

Від ультратонких чохлів до інтелектуальних функцій — кожен продукт у цій добірці вирізняється увагою до деталей, передовими матеріалами та продуманою ергономікою.

1. Ультратонкий чохол PITAKA Ultra-Slim Case 600D Black/Grey для iPhone 16

Захистіть свій iPhone 16 за допомогою легкого й надтонкого чохла з арамідного волокна авіаційного класу. Завдяки технології Amber Magnet Film™ чохол сумісний з MagSafe і забезпечує сильніше магнітне зчеплення без зайвої товщини.

Карбоновий чохол Pitaka Ultra-Slim Case Black/Grey Twill для iPhone 16 купити

Карбоновий чохол Pitaka Ultra-Slim Case Black/Grey Twill для iPhone 16 Pro купити

Карбоновий чохол Pitaka Ultra-Slim Case Black/Grey Twill для iPhone 16 Pro Max купити

Ультратонкий та легкий: ексклюзивна технологія Amber Magnet Film™ від PITAKA робить чохол товщиною лише 0,84 мм та вагою лише 17,84 г, забезпечуючи тонкий профіль, який мінімально збільшує об’єм вашого телефону.

Високотехнологічне арамідне волокно: Виготовлений з арамідного волокна аерокосмічного класу, цей чохол стійкий до подряпин та корозії, забезпечуючи оптимальний захист від щоденного зносу.

Потужні магніти: порівняно з попередніми моделями, чохол для iPhone 16 оснащений покращеними магнітами, що забезпечують надійне з’єднання з магнітними аксесуарами зі збільшенням магнітної сили на 0,1 кг.

Сумісність із MagSafe: чохол повністю сумісний з аксесуарами MagSafe, що робить бездротову зарядку та підключення аксесуарів без зусиль.

2. Чохол, що світиться в темряві PITAKA Tactile Wove Aries для iPhone 16 Pro / Pro Max

Карбоновий чохол, що світиться Pitaka x Aries Tactile Woven Case Hello World для iPhone 16 Pro купити

Карбоновий чохол, що світиться Pitaka x Aries Tactile Woven Case NoProblemo для iPhone 16 Pro Max купити

Покращіть ваш iPhone 16 Pro або Pro Max чохлом Tactile Wove Aries, що світиться в темряві. Завдяки інноваційній технології Lumintex™ від PITAKA, цей чохол не тільки світиться в темряві, але й має міцність військового рівня. Його стильний дизайн та сумісність з MagSafe роблять його ідеальним поєднанням функціональності та стилю.

Світиться в темряві завдяки Lumintex™: чохол оснащений інноваційним волокном Lumintex™ від PITAKA, яке забезпечує яскраве світіння в темряві, привертаючи увагу.

Міцність: виготовлений з арамідного волокна військового класу, цей чохол захищає ваш телефон від подряпин та щоденного зносу, зберігаючи при цьому ультратонкий і легкий дизайн.

Сумісність з MagSafe: безперешкодно працює з аксесуарами MagSafe, що забезпечує легке кріплення та бездротове заряджання.

Преміум текстуроване покриття: унікальне плетене арамідне волокно забезпечує тактильне та комфортне захоплення, покращуючи керування телефоном.

3. Чохол PITAKA PinButton для Samsung Galaxy S24 Ultra

Чохол PinButton для Samsung Galaxy S24 Ultra поєднує стиль із технологічними інноваціями. Оснащений трьома настроюваними кнопками PinButton для швидкого доступу до додатків і виготовлений із преміального арамідного волокна, цей чохол забезпечує надійний захист і повну сумісність із MagSafe, що робить його ідеальним вибором для технологічно просунутих користувачів.

Карбоновий чохол Pitaka PinButton Case Black/Grey Plain для Samsung Galaxy S24 Ultra купити

Карбоновий чохол Pitaka PIN Button Case Black/Grey Plain для Samsung Galaxy S25 Ultra купити

Дизайн із кнопками PinButton: три настроювані кнопки PinButton дозволяють запускати обрані додатки одним натисканням, що робить користування смартфоном ще зручнішим і швидшим.

Плетений із преміального арамідного волокна: на відміну від дешевих друкованих матеріалів, цей чохол виготовлено з високоякісного арамідного волокна, що гарантує виняткову міцність, довговічність і стійкість до подряпин.

Усебічний захист: м’яка внутрішня підкладка зі шкіри Nappa , захисні кільця навколо камер і виступаючі краї навколо екрана забезпечують надійний захист смартфона з усіх боків.

Сумісність із MagSafe: вбудовані магніти дозволяють легко під’єднувати зарядні пристрої та аксесуари MagSafe — навіть для користувачів Samsung.

4. Чохол PITAKA MagEZ Folio 2 для iPad Pro та iPad Air

Чохол-підставка Pitaka MagEZ Folio 2 Black (FOL2301) для iPad Air 11″ M2 (2024) купити

Чохол-підставка Pitaka MagEZ Folio 2 White (FOL2304) для iPad Air 13″ M2 (2024) купити

Чохол-підставка Pitaka MagEZ Folio 2 White (FOL2402P) для iPad Pro 11” M4 (2024) купити

Чохол-підставка Pitaka MagEZ Folio 2 Light Blue для iPad Pro 13” M4 (2024) купити

Покращіть свій досвід користування iPad з чохлом MagEZ Folio 2. Цей надтонкий і легкий фоліо-чохол пропонує універсальні кути нахилу для підвищення продуктивності, а його преміальні матеріали та потужне магнітне кріплення забезпечують надійний захист і фіксацію пристрою. Ідеальний вибір для тих, хто шукає стильний і функціональний чохол.

Кілька кутів перегляду: тонкий фоліо-чохол складається у чотири положення, що ідеально підходить для відеодзвінків у Zoom, перегляду контенту, малювання або набору тексту.

Прихований ремінець для Apple Pencil: вбудований ремінець надійно утримує Apple Pencil під час заряджання та зберігає його в безпеці, коли він не використовується.

Легкість і портативність: надлегкий дизайн забезпечує зручність у транспортуванні без зайвої ваги.

Преміальна штучна шкіра (PU): забезпечує елегантний і зносостійкий зовнішній вигляд, додаючи чохлу витонченості та довговічності.

5. Чохол PITAKA MagEZ Case 2 for iPad Pro

Чохол MagEZ Case 2 для iPad Pro поєднує ультратонкий захист із преміальним арамідним волокном. Його легкий дизайн, сумісність із Magic Keyboard і вбудований слот для Apple Pencil роблять цей чохол ідеальним вибором для тих, хто хоче покращити роботу з iPad, зберігаючи при цьому стильний вигляд і надійний захист.

Карбоновий чохол Pitaka MagEZ Case 2 Black/Grey (KPD2401P) для iPad Pro 11″ M4 (2024) купити

Карбоновий чохол Pitaka MagEZ Case 2 Black/Grey (KPD2404P) для iPad Pro 13″ M4 (2024) купити

Сумісність із Magic Keyboard: вбудовані магніти дозволяють легко під’єднувати Magic Keyboard без потреби знімати чохол.

Ультратонкий і легкий: товщина всього 1,35 мм і вага лише 78 г забезпечують мінімальне навантаження, не жертвуючи захистом.

Преміальне арамідне волокно: авіаційний матеріал, що забезпечує виняткову міцність, довговічність і приємну на дотик текстуру.

Підвищіть продуктивність: ідеально поєднується з аксесуарами PITAKA PitaFlow, перетворюючи ваш iPad на потужний інструмент для роботи.

Інші деталі: включає спеціальний слот для Apple Pencil, виступ для захисту камери та зручний доступ до порту Type-C.

Більше рішень – більше можливостей

Також зверніть увагу на чохли серій Overture та Rhapsody, підставки для планшетів та інші аксесуари PITAKA. Вся продукція створена з акцентом на зручність, технологічність та екологічну відповідальність. PITAKA — це не просто аксесуари. Це поєднання технологій, дизайну та філософії сталого розвитку. Всі продукти виготовлені з довговічних, безпечних і перероблюваних матеріалів, що захищають ваші гаджети та довкілля водночас.

Інноваційний дизайн продуктів: PITAKA поєднує матеріалознавство з передовими технологіями, створюючи аксесуари, які одночасно є функціональними та стильними.

Відданість сталому розвитку: PITAKA піклується про довкілля, використовуючи перероблювані матеріали та екологічне пакування, щоб зменшити свій екологічний слід.

Якісні технологічні аксесуари: Від чохлів для телефонів до аксесуарів для iPad — продукція PITAKA забезпечує надійний захист, довговічність і естетику, ідеально підходячи для оновлення вашої техніки.

Джерело: techtimes.com

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.