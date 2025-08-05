Найкращі смартфони для поціновувачів Linux-філософії

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Купівля телефону нерідко є дуже відповідальною справою, адже робиться раз на декілька років. А для поціновувачів ідей закладених в Linux цей процес вимагає відповідності ще й додатковим критеріям, що міститимуть в собі вільне програмне забезпечення та дозволяють гнучко налаштовувати свій смартфон. Про такі пристрої ми сьогодні й поговоримо.

Unihertz

Unihertz виробляє пристрої, які здаються старомодними чи навіть для когось ностальгічними. Цікавий варіант для тих, хто сумує за тим, якими були телефони раніше. Їх дизайн нагадує функціональні телефони, які ви могли б купити у 2000-х, тільки з достатньо великими екранами, щоб запускати сучасний Android.

Ніщо в Unihertz Jelly Max не кричить про 2024 рік, але так, він дійсно вийшов минулого року. Різні пристрої Unihertz оснащені фізичною клавіатурою, як-от найновіший додаток, Unihertz Titan 2. Це телефон, чия QWERTY-клавіатура є однією з найбільших, які ви знайдете на смартфонах.

Fairphone

Якщо шукаєте дешевий смартфон зі свободою вибору операційної системи, екологічністю та ремонтопридатністю, тоді Fairphone — чудовий варіант. Він працює на адаптованому Android (Fairphone OS), але ви можете встановити /e/ OS або навіть Linux (доступні версії від спільноти). Смартфон підтримує швидку зарядку й обладнаний акумулятором розрахованим на 1000 циклів заряджання. Fairphone гарантує щонайменше п’ять значних оновлень Android.

Murena та /e/

Існує безліч вільних і відкритих операційних систем для телефонів, але більшість з них — це кастомні ROM, які потрібно встановлювати самостійно. Цей процес є доволі складним та ризикованим. Одна помилка і ваш телефон може перетворитися на цеглу. Це, як на мене, основна причина, чому все менше людей зараз займаються модингом Android.

Murena Fairphone (Gen. 6) — один з небагатьох смартфонів з вільною і відкритою ОС прямо з коробки. Компанія продає пристрої на базі /e/, форку LineageOS, орієнтованого на приватність і принципу “не передавати жодних даних Google”. Це не означає, що все, що постачається в телефоні, є повністю відкритим.

Деякі додатки та частини прошивки є пропрієтарними, хоча ці пристрої не отримають рекомендації від Free Software Foundation найближчим часом. Смартфони Murena є дійсно ремонтопридатними гаджетами, які добре вписуються у філософію Linux порівняно з іншими телефонами на Android.

Sony Xperia 10 III / IV / V з Sailfish OS

Так, ви все правильно почули. Здавалося б Sony Xperia 10 III працює з Android. З заводу так, але хитрі гіки вже навчилися встановлювати на неї Sailfish OS. Це європейська альтернатива мобільним операційним системам на базі Linux та єдина мобільна ОС, що пропонує ексклюзивну модель ліцензування для локальних впроваджень. Sailfish OS розробляється фінською компанією Jolla.

PinePhone

Цей недорогий й вже застарілий смартфон надає користувачам можливість самостійно контролювати пристрій. А це саме те, що люблять справжні лінуксоїди. Він здатний працювати на основному Linux, має апаратні перемикачі конфіденційності та розроблений для ентузіастів відкритого коду. Працює на тому ж чотириядерному 64-бітному SoC ARM Cortex A53.

PinePhone працює як на основному Linux, так і на будь-якому іншому, який ви можете на ньому запустити.

Як бачимо, смартфони, що ми згадали у цьому дописі — надзвичайно рідкісні, адже на них немає великого попиту, як і на самий Linux серед звичайних користувачів. В цілому, вони швидше виглядають як іграшки для фанатів, а не повноцінні рішення на кожний день.