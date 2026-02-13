Огляд чохла Nomad Rugged Case для iPhone 17 Pro та Pro Max

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Одразу після анонсу Apple iPhone 17 та його версій компанія Nomad випустила оновлену версію свого культового Rugged Case. Якщо ви ще не користувалися чохлами Nomad, сподіваюсь, цей огляд допоможе зрозуміти, чому саме цей кейс я купую одним із перших кожного вересня.

Що це?

Rugged Case від Nomad — це захисний чохол для iPhone, історія якого тягнеться щонайменше з часів iPhone 14. Нова версія доступна для iPhone 17 Pro та Pro Max і пропонує чудовий баланс між міцним захистом та стриманим дизайном, що робить його ідеальним чохлом на кожен день.

Що входить у комплект?

1 Rugged Case у вибраному вами кольорі та матеріалі.

характеристики

*Шкіра Horween® зі США, яка з часом набуває характерної патини | * лише Rugged Leather Case

** PET-задня панель | ** лише Rugged Case

Полікарбонатна рамка з міцними TPU-бамперами та кільцем навколо камери

Захист від падінь з висоти до 4,5 метра

Тактильна кнопка Camera Control

Анодовані алюмінієві кнопки

Внутрішня підкладка з мікрофібри

Внутрішня система кріплення шнурка

Сумісність із MagSafe та зарядкою Qi2

Дизайн і особливості

Rugged Case від Nomad доступний у двох версіях — різниця між ними полягає в матеріалі задньої панелі. Ви можете обрати шкіру Horween у кольорі Rustic Brown або Black, або ж матеріал Duraback у помаранчевому чи чорному виконанні.

Nomad люб’язно надіслали мені Black Rugged Leather Case та Orange Rugged Case. Ось як виглядає задня частина кожного з них.

Міцна рамка виготовлена з полікарбонату з повним TPU-захистом по периметру, що витримує падіння з висоти до 4,5 метра. Кути трохи виступають назад, дозволяючи телефону лежати абсолютно рівно, водночас захищаючи збільшені модулі камери. Усі стандартні кнопки виконані з анодованого алюмінію: кнопки гучності гладкі, а кнопки живлення та дії мають рифлений профіль. Кнопка Camera Control має тришарову конструкцію зі скляною верхньою поверхнею, що забезпечує відчуття й роботу на рівні (а то й краще), ніж вбудована кнопка самого телефона — різницю текстур між чохлом і кнопкою легко відчути пальцем.

Усередині — м’яка мікрофібра для захисту смартфона. У матеріал втиснене коло, яке позначає сумісність із MagSafe (також Qi2).

Одна деталь, яку легко пропустити: внизу всередині є заглиблення для кріплення шнурка з внутрішнім якорем. Nomad продає цей аксесуар окремо.

Досвід використання

Є кілька причин, чому Nomad Rugged Case в тій чи іншій версії завжди з’являється в моїй колекції чохлів із кожним новим iPhone. Він просто ідеально сидить, приємний у руці, кнопки працюють чудово і він реально захищає телефон від випадкових пригод.

Окремо зазначу: я використовую кріплення Peak Design із фіксуючою системою в машині та на велосипедах, щоб телефон був на місці. Для iPhone 14 і 15 у Nomad були версії Rugged Case з інтегрованою системою Peak Design (показано нижче). Шкода, що зараз такої опції немає.

Чохол надзвичайно легко надягається: TPU добре гнеться й дозволяє без проблем вставити телефон. Зняти його теж просто — але лише тоді, коли ви цього хочете, адже перекриття та жорсткість конструкції надійно фіксують смартфон.

TPU-бортик над екраном достатній для захисту, не заважаючи користуванню краями дисплея. Задні кути відповідають висоті рамки камери, тому телефон лежить абсолютно рівно, водночас демонструючи повний блок камер, який підкреслює вибраний вами колір смартфона.

Усі кнопки працюють як слід, а кнопка Camera Control показує себе особливо добре. Це тришарова конструкція зі скляною поверхнею, яка дозволяє пальцю легко ковзати для точного керування. Її легко знайти на дотик завдяки переходу з TPU, тоді як у самому телефоні перехід з алюмінію на кнопку менш помітний.

Останній елемент — велика задня вставка. Шкіра Horween, як і очікувалось, приємна на дотик, але в Rugged-дизайні вона менш відчутна, ніж, наприклад, у Modern Leather Case, де шкіра огортає краї. З часом на ній з’являться потертості та сліди використання — і це завжди було частиною чарівності шкіряних чохлів, коли спостерігаєш, як поступово формується патина.

Саме тому я вважаю версію Duraback більш довговічною з точки зору зовнішнього вигляду — вона показуватиме менше слідів зносу. Обидві версії однаково добре захищають телефон, тож вибір тут — лише питання відчуттів.

Фінальні думки

Rugged Case від Nomad продовжує свою чудову традицію поєднання захисту, привабливого вигляду та справжньої витривалості. Нова кнопка Camera Control заслуговує окремої уваги — вона дає кращий контроль, і, чесно кажучи, 1999 грн. за Rugged — це просто неймовірна ціна за чохол, який переживе ваш телефон.

Що мені подобається в Nomad Rugged Case?

Чудовий захист у поєднанні з гарним дизайном

Два класні матеріали на вибір: Horween Leather або Duraback

Класна кнопка Camera Control

Джерело: the-gadgeteer.com