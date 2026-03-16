Огляд чохла Pitaka Galaxy S26 Case: MagSafe, програмовані кнопки та міцний корпус

Захисні чохли Pitaka вирізняються ультратонкою конструкцією з арамідного волокна та новими програмованими кнопками Aaron, що додають більше можливостей у повсякденному використанні смартфона. Аксесуари доступні для моделей Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus і Samsung Galaxy S26 Ultra, пропонуючи поєднання мінімалістичного дизайну та додаткової функціональності.

Промокод на знижку 200 грн NewSamsungS26

Чохли для Samsung S26

Дизайн і матеріали

Після розпакування чохлів одразу помітно, наскільки вони легкі та тонкі. Виробник пропонує дві версії — Edge та Cairn. Модель Edge має ще тонший профіль: приблизно 1,2 мм, тоді як версія Cairn трохи масивніша — близько 1,9 мм, але забезпечує підвищений рівень захисту.

Обидва варіанти оснащені піднятою рамкою по периметру та виступом навколо камери, що допомагає захистити скло від подряпин під час контакту з поверхнями. Усередині корпусу розташовані магніти, завдяки яким чохли підтримують аксесуари та зарядні пристрої стандартів MagSafe і Qi2.

Версія Cairn отримала посилену конструкцію. Зокрема, у кутах встановлені додаткові амортизуючі вставки з TPU, які допомагають краще поглинати удари під час падіння. За заявою виробника, чохол здатний витримувати падіння з висоти приблизно 1,22 м, що відповідає стандарту військового рівня захисту.

Особливості арамідного волокна

Арамід — це високоміцний синтетичний матеріал, який використовується в аерокосмічній галузі та захисному спорядженні, наприклад у бронежилетах. Звісно, він не робить смартфон куленепробивним, але свідчить про високу міцність і довговічність аксесуара. Матеріал відомий своєю стійкістю до розриву, мінімальним тепловим розширенням і здатністю витримувати високі температури. На відміну від більшості пластикових матеріалів, арамід не плавиться — під впливом сильного нагрівання він поступово обвуглюється.

Попри жорстку структуру, чохли мають приємну на дотик поверхню з легким гумовим ефектом, що покращує хват. Вони щільно прилягають до корпусу смартфона серії Samsung Galaxy S26, а для ще надійнішої фіксації виробник передбачив можливість використання додаткових наклейок.

Aaron Button — новий спосіб керувати смартфоном

Чохол PITAKA Galaxy S26 Case з інтегрованою кнопкою Aaron Button робить взаємодію зі смартфоном простішою та швидшою. Він отримав три програмовані фізичні кнопки, яким можна призначити різні дії: запуск улюблених застосунків, відкриття камери, керування пристроями розумного дому або перемикання режимів роботи. Усе це доступно буквально одним натисканням. Такий підхід дозволяє швидко виконувати потрібні дії без пошуку функцій у меню чи довгого прокручування екрана. Смартфон реагує миттєво, коли це дійсно потрібно.

Сам чохол виготовлений з міцного арамідного волокна, тому залишається тонким, легким і водночас доволі міцним. Він майже не збільшує розміри смартфона Samsung Galaxy S26, але додає зручні елементи керування для повсякденного використання. Завдяки кнопці Aaron можна швидше виконувати звичні дії — вдома, на роботі або під час поїздок.

Підтримка MagSafe

Чохли Pitaka для лінійки Samsung Galaxy S26 мають інтегровану магнітну систему, яка забезпечує надійну фіксацію сумісних аксесуарів і зарядних станцій. Це дозволяє зручно користуватися магнітними тримачами, підставками, гаманцями та іншими елементами екосистеми без додаткових адаптерів. Аксесуари підтримують стандарт MagSafe, тому сумісні з відповідними магнітними рішеннями для заряджання та кріплення. Водночас вбудовані магніти не впливають на роботу функції Samsung Wireless PowerShare, яка дає змогу передавати енергію на інші пристрої бездротовим способом.

Моделі Edge і Cairn легко відрізнити за зовнішнім виглядом. У версії Edge навколо блоку камер встановлено алюмінієве кільце, тоді як у моделі Cairn використовується кольорове декоративне кільце, яке підкреслює дизайн чохла.

Ще одна особливість — три програмовані кнопки Aaron, розташовані на лівій стороні чохла. Користувач може налаштувати їх для швидкого запуску застосунків, відкриття камери, керування розумним будинком або виконання інших дій.

Чохли Pitaka з кнопками Aaron на базі NFC

У захисних чохлах Pitaka для серії Samsung Galaxy S26 передбачені спеціальні кнопки Aaron, які розташовані на лівій стороні корпусу. Вони є в усіх сумісних моделях і дозволяють розширити функціональність смартфона без використання екрану.

Налаштування кнопок здійснюється через окремий додаток, а передача даних відбувається за допомогою NFC. Після встановлення чохла на смартфон і першого натискання система автоматично відкриває магазин Galaxy Store, пропонуючи завантажити потрібний застосунок.

Додаток має мінімалістичний інтерфейс. У ньому можна вибрати дію для кожної кнопки та призначити потрібну функцію. Іноді може знадобитися повторне налаштування — у разі помилки система повідомить про це окремим сповіщенням. Серед доступних можливостей: запуск застосунків, увімкнення ліхтарика або швидкий старт навігації до заданої точки.

Самі кнопки мають плоску форму та достатньо жорсткий механізм натискання, що зменшує ризик випадкової активації під час щоденного використання.

Джерело: notebookcheck