Зроблені зі шкіри або PET, захищені від падінь та практичні. Тестуємо чохли Nomad для iPhone 17

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Коли я обираю чохол для свого iPhone, для мене важливі конкретні відчуття від користування. Я розумію, що сам по собі iPhone досить добре захищений і без чохла, але, звісно, є винятки — у повсякденному житті смартфон легко може отримати серйозні пошкодження. З появою кожного нового покоління iPhone я завжди уважно стежу за тим, із чим експериментують дизайнери чохлів: матеріали, рівень захисту, стиль. Один із моїх улюблених брендів у цьому сегменті — Nomad. Я співпрацюю з ними вже багато років і щиро ціную стиль та увагу до деталей, які вони вкладають у кожен продукт. Кілька тижнів тому я придбав iPhone 17 Pro Max і відтоді тестую вибрані чохли з лінійки Nomad для iPhone 17. І мені справді є чим поділитися.

Загальні враження від чохлів

Усі чохли приїхали в знайомій мінімалістичній брендовій упаковці Nomad. Кожен із них ідеально сів на iPhone 17 Pro Max. Вирізи під камеру та розташування кнопок виконані точно, а всередині кожного чохла є м’яка мікрофібра, яка захищає корпус від подряпин і додає відчуття преміальності. Під час тестування я міняв чохли кожні кілька днів, перевіряючи сумісність із MagSafe, роботу кнопок і загальну посадку.

Traditional Leather Case 2799 грн

Створений із преміальних матеріалів і з чітким розумінням мети, Traditional Leather Case огортає iPhone 17 Pro Max шаром цільнозернистої шкіри, отриманої з відповідальних джерел. Дизайн орієнтований на поціновувачів шкіри, які хочуть поєднати елегантність і повсякденний захист.

Шкіряний чохол Nomad Traditional Leather Case Brown для iPhone 17 Pro Max купити

Шкіряний чохол Nomad Traditional Leather Case Brown для iPhone 17 Pro купити

Цільнозерниста шкіра з відповідальних джерел

Захисна мікрофіброва підкладка

Кнопка керування камерою

Анодовані алюмінієві кнопки та кільце навколо камери

Підвищені борти для захисту екрана та камери

Висота над екраном: 1,15 мм

Товщина бампера: 1,8 мм

Товщина задньої панелі: 2,3 мм

Нікельовані неодимові магніти

Магнітна сила 1,1 кг при використанні з аксесуарами, сертифікованими Apple

Орієнтаційний магніт для сумісності з аксесуарами, чутливими до положення

Мої враження від чохла

Я щиро люблю вигляд і тактильні відчуття преміального шкіряного чохла, такого як Traditional Leather Case. Найбільша різниця між цією моделлю та Modern Leather Case полягає в тому, що в Traditional вся зовнішня поверхня покрита шкірою, тоді як у Modern відкритий бампер. Traditional відчувається значно дорожчим і соліднішим. Якщо порівнювати їх поруч, то рослинно дублена шкіра Modern Leather Case виглядає менш насиченою, ніж цільнозерниста шкіра в Traditional.

Також мені дуже сподобалося алюмінієве кільце навколо камери. У порівнянні з TPU-бортиками в Modern Leather Case, воно робить Traditional відчутно вищим за класом. У цілому цей чохол — чудовий супутник для iPhone 17 Pro Max. Traditional Leather Case доступний у двох версіях: зі шкіри Horween і зі стандартної цільнозернистої шкіри. Версія Horween коштує трохи дорожче — 3499 грн.

Шкіряний чохол Nomad Traditional Horween Leather Case Rustic Brown для iPhone 17 Pro Max купити

Шкіряний чохол Nomad Traditional Horween Leather Case Black для iPhone 17 Pro купити

Modern Leather Case 2999 грн

Modern Leather Case — ідеальний вибір для тих, хто хоче відчуття якісної шкіри, не жертвуючи захистом і сучасною сумісністю з бездротовою зарядкою. Поєднання шкіри Horween, захисту від падінь, преміальних матеріалів і підтримки MagSafe робить цей чохол дуже сильним варіантом.

Шкіряний чохол Nomad Modern Horween Leather Case Rustic Brown для iPhone 17 Pro Max купити

Шкіряний чохол Nomad Modern Horween Leather Case Rustic Brown для iPhone 17 Pro купити

Шкіряний чохол Nomad Modern Leather Case Brown для iPhone 17 купити

Рослинно дублена шкіра Horween

Полікарбонатний каркас

Захисна мікрофіброва підкладка

Кнопка керування камерою

Анодовані алюмінієві кнопки

TPU-бампер

Захист від падінь з висоти до 2.4 метра

Підвищені борти для захисту екрана та камери

Висота над екраном знизу: 0,85 мм

Висота над екраном з боків і зверху: 1,0 мм

Товщина бампера: 2,2 мм

Нікельовані неодимові магніти

Магнітна сила 1,1 кг при використанні з аксесуарами, сертифікованими Apple

Орієнтаційний магніт для сумісності з аксесуарами, чутливими до положення

Мої враження від чохла

Modern Leather Case — це вдалий баланс між міцністю та практичністю на кожен день. TPU-бампер достатньо гнучкий, тому чохол легко встановлювати й так само просто чистити. Смартфон без проблем ковзає в кишеню й назад, матеріал не чіпляється й не створює зайвого тертя — для щоденного використання це великий плюс. Шкіра приємна на дотик і добре показала себе під час регулярного користування. Помітних подряпин чи слідів зносу не з’явилося, тож є впевненість, що зовнішній вигляд залишатиметься охайним і надалі. Загалом це надійний, преміальний варіант, який органічно вписується у повсякденне життя.

Modern Leather Folio 2999 грн

Якщо вам потрібен преміальний шкіряний чохол, який одночасно виконує роль гаманця та забезпечує повний захист смартфона без компромісів у дизайні — цей фоліо саме те, що треба. Поєднання вишуканих матеріалів, продуманої внутрішньої організації та підтримки сучасної зарядки й магнітних аксесуарів робить його чудовим рішенням для тих, хто хоче мати все в одному.

Шкіряний чохол-книжка Nomad Modern Leather Case Folio English Tan для iPhone 17 Pro Max купити

Шкіряний чохол-книжка Nomad Modern Horween Leather Case Folio Rustic Brown для iPhone 17 Pro Max купити

Шкіряний чохол-книжка Nomad Modern Leather Case Folio English Tan для iPhone 17 Pro купити

Шкіряний чохол-книжка Nomad Modern Horween Leather Case Folio Black для iPhone 17 Pro купити

Рослинно дублена шкіра Horween

Повністю шкіряний дизайн

Полікарбонатний каркас

TPU-бампер

Кнопка керування камерою

Анодовані алюмінієві кнопки

Підвищені борти для захисту екрана та камери

Захист від падінь з висоти до 8 футів

Висота над екраном знизу: 0,85 мм

Висота над екраном з боків і зверху: 1,0 мм

Товщина бампера: 2,2 мм

Нікельовані неодимові магніти

Магнітна сила 1,1 кг при використанні з аксесуарами, сертифікованими Apple

Орієнтаційний магніт для сумісності з аксесуарами, чутливими до положення

Мої враження від чохла

Modern Leather Folio відчувається як логічне продовження Modern Leather Case. Nomad додали кришку, не жертвуючи якістю чи дизайном, за які цю серію так цінують. Прошивка по краях виглядає дуже акуратно й додає відчуття ручної роботи — такі деталі добре показують рівень уваги до продукту.

Однією з моїх улюблених особливостей стала знімна магнітна застібка. Я завжди віддавав перевагу фоліо з якимось типом фіксації, і тут це реалізовано дуже вдало. За потреби застібку можна зняти, але якщо використовувати її постійно — магніт тримає впевнено. Спочатку встановлення здається трохи незручним, але після фіксації магніт справляється зі своїм завданням. Якщо фоліо сильно перевантажити картками, він, можливо, не триматиметься закритим, але за нормального користування проблем не виникає.

Modern Leather Folio — це вдале поєднання форми й функціональності для тих, хто хоче носити з собою лише смартфон.

Rugged Case 1999 грн

Створений для реалій щоденного життя, Rugged Case для iPhone 17 Pro Max забезпечує серйозний рівень захисту в сміливому, виразному дизайні. Ця модель орієнтована на користувачів, для яких міцність і стійкість до ударів у пріоритеті. Тут Nomad відходить від преміальної шкіри й робить ставку на витривалість.

Чохол Nomad Rugged Case Ultra Orange для iPhone 17 Pro Max купить

Чохол Nomad Rugged Case Ultra Orange для iPhone 17 Pro купить

Матова задня панель із PET, стійка до відбитків пальців

Полікарбонатний каркас

TPU-бампери та кільце навколо камери

Кнопка керування камерою

Анодовані алюмінієві кнопки

Захисна мікрофіброва підкладка

Захист від падінь з висоти до 4.5 метра

Підвищені борти для захисту екрана та камери

Висота над екраном знизу: 1,11 мм

Висота над екраном з боків і зверху: 1,85 мм

Товщина бампера: 3,3 мм

Нікельовані неодимові магніти

Магнітна сила 800–1100 gf при використанні з аксесуарами, сертифікованими Apple

Орієнтаційний магніт для сумісності з аксесуарами, чутливими до положення

Мої враження від чохла

Rugged Case забезпечує рівень захисту, який відчутно перевищує шкіряні моделі Nomad. Це той чохол, з яким не переймаєшся через потертості чи подряпини, тому він чудово підходить для активного використання або подорожей. Дизайн виглядає лаконічно й сучасно, але водночас чохол відчувається настільки міцним, що здатен витримати практично все в повсякденному режимі.

Єдиний мінус для мене — колір. Я обрав помаранчевий варіант, щоб він пасував до мого iPhone 17 Pro Max, але відтінок у чохла значно яскравіший, ніж очікувалося. Він більше схожий до неонового, а не до приглушеного помаранчевого. Хоча такий колір точно привертає увагу, мені б хотілося трохи глибшого тону, ближчого до кольору самого смартфона.

Magnetic Leather Back 1999 грн

Magnetic Leather Back від Nomad — це елегантний спосіб захистити заднє скло iPhone, зберігши при цьому тонкий і витончений профіль пристрою. Аксесуар створений для тих, хто хоче відчуття справжньої шкіри без масивності повноцінного чохла.

Шкіряна магнітна накладка на задню панель Nomad Magnetic Horween Leather Back Rustic Brown для iPhone 17 Pro Max купити

Шкіряна магнітна накладка на задню панель Nomad Magnetic Horween Leather Back Rustic Brown для iPhone 17 Pro

Рослинно дублена шкіра Horween

Ультратонкий корпус зі скловолокна

М’яка мікрофіброва підкладка

Мікроприсоски

Підвищене полікарбонатне кільце навколо камери

Сумісність із MagSafe та Qi2

Товщина задньої панелі: 2,2 мм

Мої враження від чохла

Magnetic Leather Back — це мінімалістичний підхід до захисту смартфона. Він закриває лише задню частину iPhone, створюючи відчуття мінімалістичного захисту без повного обгортання корпусу. Хоча повного захисту тут немає, він чудово справляється з основним завданням — захистом заднього скла від подряпин і дрібних ударів. Такий формат ідеально підійде тим, хто хоче зберегти оригінальний вигляд iPhone, додавши трохи преміального відчуття й кращого зчеплення в руці.

Втім, є важливий момент. Щоб Magnetic Leather Back надійно тримався, його потрібно приклеїти безпосередньо до задньої поверхні смартфона (у підкладці вже передбачені клейкі смужки). Без цього аксесуар легко знімається разом із MagSafe-зарядками або магнітними аксесуарами. Це цікавий і нестандартний формат, який може стати гарною альтернативою класичним чохлам, але він більше підійде тим, хто хоче захисту без приховування дизайну смартфона.

Висновок

У цілому Nomad стабільно демонструє високий рівень дизайну, міцності та зручності у використанні. Кожен чохол у лінійці для iPhone 17 Pro Max має своє призначення, тож користувачам легко знайти варіант під власний стиль життя. Незалежно від того, чи вам ближча насичена фактура цільнозернистої шкіри, баланс сучасних матеріалів або максимальний захист у витривалому корпусі — у Nomad знайдеться рішення, яке підійде саме вам.

Джерело: macsources.com