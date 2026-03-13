Огляд та тестування Yubico Security Key C NFC. Чому це найкращий апаратний ключ для більшості користувачів

Витік даних або злам акаунта може призвести до втрати доступу до важливих онлайн-сервісів, тому варто подбати про додатковий захист. Одним із надійних рішень є апаратний ключ безпеки, наприклад Yubico Security Key C NFC. Він допомагає підтверджувати вхід у облікові записи за допомогою сучасної багатофакторної автентифікації та зберігає паскейси, що робить авторизацію безпечнішою та зменшує ризик несанкціонованого доступу.

Модель Security Key доступна у двох варіантах: з роз’ємом USB-A($25) та з USB-C($29). Версія USB-C, відома як Security Key C NFC, має компактний корпус і підходить для сучасних ноутбуків, планшетів і смартфонів. Обидві модифікації майже однакові за дизайном і відповідають стандарту захисту IP68, що означає стійкість до пилу та захист від короткочасного занурення у воду.

За зовнішнім виглядом Yubico Security Key C NFC майже не відрізняється від дорожчої моделі YubiKey 5C NFC. Основна різниця помітна лише в маркуванні на корпусі: на Security Key нанесено напис «FIDO», тоді як у старшої версії є додаткові позначення та QR-код. Попри доступнішу ціну, пристрій зберігає високу якість виконання та забезпечує надійний рівень захисту для щоденного використання.

На передній частині Yubico Security Key C NFC є спеціальний отвір із посиленим металевим кріпленням, щоб ключ можна було зручно носити на брелоку або шнурку. Нижче розташована кругла металева кнопка золотистого кольору з літерою «Y». Коли пристрій під’єднується до комп’ютера, ця літера світиться зеленим. Під час входу в акаунт потрібно доторкнутися до сенсорної кнопки — це підтверджує, що ключ використовує реальна людина.

Практичне використання ключа безпеки Yubico C NFC

Використання пристрою максимально просте: достатньо під’єднати його до комп’ютера або смартфона, коли сайт просить підтвердження, і торкнутися сенсорної кнопки. Ключ легко додається до облікових записів через налаштування безпеки, а також працює як через USB-C, так і через NFC. Після налаштування вхід у систему відбувається лише після фізичного підтвердження, без необхідності вводити пароль. Це робить процес входу одночасно зручним і значно безпечнішим.

