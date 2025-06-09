Оголошуємо переможців конкурсу «Автор & коментатор місяця — Весна 2025»

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Ось і прийшов час дізнатися, хто ж з учасників спільноти IT Community став переможцем в номінації «Автор місяця» та «Коментатор місяця». Справедливо заслужені нагороди вже чекають своїх власників!

Якщо ви слідкували за нашим внутрішнім «рухом» у ком’юніті, то пам’ятаєте, що 22 квітня ми оголосили конкурс найкращих дописів серед авторів спільноти. Дякуючи їм регулярно виходять цікаві персоналізовані матеріали з широким розмаїттям тем: від кіно та ігор, до вибору паяльників та скальпування процесорів.

Нагадаю, що участь у конкурсі приймали всі матеріали учасників спільноти, які були опубліковані у розділі «Дописи». Якихось обмежень за тематикою не було — пишемо про те, що цікаве. І автори не змусили себе довго чекати та опублікували 55 дописів, які зібрали понад 200 000 переглядів та 1300 коментарів!

Вже по відпрацьованій системі редакція обрала найкращі роботи за допомогою автоматичної статистики та рейтингової системи, яка працює в розділі «Дописи», так звана «Дошка пошани», куди потрапляють найкращі роботи та дописувачі ком’юніті. Якщо в автора було декілька робіт, то в опитуванні брав участь допис, який був найкращим за показником «Успішність» (співвідношення переглядів до позитивних реакцій).

Остаточне обрання переможців проводилось серед читачів ITC до 7 червня. І я радий вітати п’ятьох переможців, які здобули перемогу у номінації «Автор місяця»:

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Також свою заслужену нагороду отримає переможець у номінації «Коментатор місяця». Як розповідалось раніше, ним стає учасник, хто публікувався у розділі «Експертна думка», яка є альтернативою коментарям в Disqus з нахилом ґрунтовно відповіді на будь-який матеріал сайту.

Переможцем стає Astat_ASP, який написав дві чудові Експертні думки:

Він отримає SSD MSI m.2 NVMe 500GB Spatium M371 від нашого партнера — компанії MSI. Також окремий приз чекає на Dester DeShawn за його Експертну думку: Quake нарешті потрапив у Зал слави відеоігор.

Свою адресу для відправлення призів пишіть на електрону пошту: [email protected]

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