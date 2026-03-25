PITAKA: технології з душею

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Іноді здається, що продукти PITAKA народжується не в офісі чи на виробництві.

А десь між заходом сонця.

Між лініями гір.

Між ритмом хвиль.

Де природа і мистецтво вчать бачити глибше за оболонку. В PITAKA дуже уважно дивляться навколо. На те, як світло ковзає по поверхнях. Як арамідне волокно змінює вигляд з різних кутів. Як один і той самий візерунок відкривається по-іншому — залежно від того, хто і як на нього дивиться.

Так зʼявляється мова PITAKA — коли природа, творчість та інженерія переплітаються, а технології допомагають цій мові набути форми. Назва бренду походить із санскриту. PITAKA означає “сховище”. Місце, де зберігається важливе. Те, що має цінність. Те, що хочеться берегти. Їхнє прагнення полягає в тому, щоб перетворити кожен предмет, до якого ми торкаємось, на м’який, безшовний міст — до себе, до того, що має значення. До сьогодення.

Плетіння сенсів

PITAKA розкривається у плетінні. Ткацтво тут як спосіб мислення. Кожен візерунок несе в собі свій сенс. Стан. Натхнення природою, мистецтвом, музикою. Це переклад з мови світла, звуку й форми на мову матеріалу. Так бренд вплітає в арамідне волокно своє бачення світу — де структура стає історією, а візерунок — змістом. І ділиться цим з нами.

Саме структура плетіння визначає, якою буде річ у використанні: як вона тримає форму, як розподіляє навантаження, як відчувається в руці щодня. При цьому матеріал залишається тонким, водночас витримуючи умови використання і зберігаючи відчуття цілісності в руці.

Щільніші структури додають чіткості, більш відкриті — змінюють сприйняття поверхні та взаємодію зі світлом. В окремих колекціях у плетіння інтегровані люмінесцентні волокна. Вони накопичують світло і м’яко світяться в темряві, розширюючи функціональність матеріалу. Перед тим, як опинитися в наших руках, кожен метод плетіння проходить перевірку на знос і стабільність структури. І вже як результат — чохол, який майже не відчувається в руці. Ремінець, який повторює рух зап’ястя. Аксесуар, який легко стає частиною щоденного використання.

Технології плетіння PITAKA

Технологія Опис Вигляд Fusion Weaving™ Як виглядає: Поєднання двох або більше стилів плетіння та кольорів в одному матеріалі.

Що це дає: багатовимірний візерунок, глибину кольору, контроль властивостей матеріалу.

У користуванні: Покращене зчеплення, складна текстура, тактильність, впізнаваний вигляд. Plain Weave Як виглядає: Рівномірне переплетення ниток із мінімальними проміжками.

Що це дає: стабільну форму, низьку схильність до деформації.

У користуванні: Чітка, передбачувана поверхня. Найкраще підходить для лаконічних форм AirPods. Twill Weave Як виглядає: Діагональний візерунок зі зміщеним переплетенням ниток.

Що це дає: більшу гнучкість, здатність приймати складніші форми.

У користуванні: Комфорт у дотику, впевнене зчеплення. Найпоширеніше плетіння в чохлах PITAKA. Satin Weave Як виглядає: Кожна нитка волокна проходить під трьома нитками основи, а потім над однією, створюючи шовковисту поверхню.

Що це дає: високу гнучкість, плавні вигини.

У користуванні: Шовковистість на дотик, добре працює зі складною геометрією пристроїв. Basket Weave Як виглядає: Дві або більше ниток основи переплітаються по черзі, утворюючи виразну, щільну структуру.

Що це дає: підвищену щільність, зібраний характер матеріалу.

У користуванні: Структурна, впевнена поверхня, що відчувається максимально надійно.

Матеріали

Арамідне волокно

«ДНК» бренду. Високоміцне волокно, використовується в авіації, автоспорті та захисних системах. Арамід дозволяє створювати тонкі й легкі вироби з чітко контрольованою формою та довговічністю. Не блокує сигнали (Wi-Fi, Bluetooth, 5G) Де використовується:

Чохли для смартфонів, iPad, картхолдери Cadmyra™

Власна розробка PITAKA — композитний матеріал з м’якою на дотик поверхнею та підвищеною зносостійкістю. Cadmyra™ дозволяє поєднати захист, комфорт у дотику та стриманий зовнішній вигляд в одному матеріалі. Він розрахований на щоденне використання без втрати відчуттів і вигляду. Де використовується:

Чохли, портативні батареї, кільця Карбон

Вуглецеве волокно з високою здатністю зберігати форму, відоме своєю чіткою геометрією і графічним візерунком. Карбон використовується там, де важлива максимальна структурна зібраність і контроль форми. Він дає інший характер виробу — більш технічний, стриманий, з акцентом на точність. Де використовується:

Ремінці для годинників, аксесуари Люмінесцентні волокна

Волокна, що накопичують світло і м’яко світяться в темряві. Для розширення функціональності матеріалу в умовах слабкого освітлення. Де використовується:

Чохли для смартфонів (Design лінійки) Термопластик (TPU)

Використовується як допоміжний матеріал для амортизації. Гнучкий TPU утворює внутрішній каркас і бортики для поглинання ударів при падінні. Де використовується:

Ударостійкі серії (Pro Series) Неодимові магніти

Магніти високої сили притягання. Забезпечують точну фіксацію аксесуарів та стабільну роботу з екосистемами MagSafe/MagEZ. Де використовується:

Система MagSafe / MagEZ

Людський підхід

В основі бренду — гуманістичний підхід. Робота над кожним виробом починається з думок про те, як пристрій лежить у руці. Як часто ми торкаємось його протягом дня. Як важливо, щоб форма не заважала, а матеріал залишався приємним на дотик.

Тут багато уваги до дрібниць, які зазвичай залишаються непомітними. Але саме вони визначають комфорт: баланс ваги, товщина, захист, краї, відчуття поверхні. Це підхід, у якому складні інженерні рішення працюють за лаштунками, а для людини зберігається простота використання і передбачуваність.

Щоб речами було зручно користуватися щодня.

Щоб пальцям хотілось ковзати по текстурі.

Щоб очі тішилися від краси візерунків.

За всією цією історією стоять люди.

Майстри. Мислителі. Творці. Інженери.

Ті, для кого процес — так само важливий, як і результат.

Ті, хто може годинами налаштовувати плетіння, щоб лінія лягала саме так.

Ті, хто відчуває матеріал не лише розумом, а й душею.

Вони пропонують простір для нашої уяви і вірять, що прості речі можуть бути глибокими. Що турботливо зроблені предмети можуть бути містком до роздумів. Їхня місія виходить за межі продуктів. Вона про те, щоб ми відчували своє життя легшим і водночас повнішим.

Sunset: захист у горах Елегантна екосистема

Бо PITAKA не розкладає натхнення по полицях. Вона проживає його. І вплітає в матеріал, розповідаючи нам про сенси. Ці сенси перетворюються на відчуття, які ми забираємо із собою і проживаємо по-своєму.

Оцінити переваги авіаційного араміду та магнітної екосистеми найкраще на власному досвіді. Компанія Smobile є офіційним представником бренду Pitaka в Україні, що гарантує 100% оригінальність та надійність кожної позиції. У нашому каталозі зібрана повна лінійка аксесуарів: від ультралегких чохлів до павербанків і тримачів. Ознайомтеся з асортиментом та оберіть бездоганний захист для ваших гаджетів на сайті Smobile.ua. ОБРАТИ НА SMOBILE.UA