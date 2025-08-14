PITAKA випустили ультратонкий чохол з арамідного волокна для Samsung Galaxy Z Fold 7 та Flip 7

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

З виходом у продаж Samsung Galaxy Z Fold 7 та Flip 7 питання надійного захисту з першого дня стає особливо важливим. Саме зараз — найкращий момент оформити передзамовлення чохла, щоб ваш смартфон був захищений із тієї ж миті, як він опиниться у вас у руках.

PITAKA, інноваційний бренд у сфері високотехнологічних матеріалів, офіційно представив Aramid Fiber Ultra-Slim Case — чохол, створений спеціально для двох новітніх флагманів Samsung із гнучким дисплеєм. Розроблений для максимальної тонкості та максимально збережене оригінальне відчуття корпусу смартфона, він забезпечує надійний захист, зберігаючи автентичний дизайн і зручність користування пристроєм.

Створена для тих, хто цінує ультратонкий профіль і відчуття смартфона без чохла, нова серія виконана з аерокосмічного арамідного волокна та вдосконалена за допомогою фірмової технології Fusion Weaving™ від PITAKA. Результат — чохол, що забезпечує міцний захист, зберігаючи природне зчеплення та елегантний вигляд пристрою.

Завдяки власній розробці компанії — Amber Magnet Film™, чохол залишається надзвичайно тонким і легким, водночас повністю сумісним із аксесуарами MagSafe. Ви зможете без зусиль поєднувати свій смартфон із широким спектром магнітних аксесуарів — без жодних компромісів у зручності чи комфорті.

Чохол PITAKA Aramid Fiber Ultra-Slim Case для Samsung Galaxy Z Fold 7

Лише 0,96 мм товщини та приблизно 21,21 г ваги — ретельно підібрані параметри для великого гнучкого екрану, які забезпечують ідеальний баланс між витонченістю та захистом.

Aramid Fiber Ultra-Slim Case для Samsung Galaxy Z Flip 7

Товщина лише 1,02 мм і вага близько 15,14 г — створений спеціально для компактного форм-фактора Flip, пропонуючи надійний захист без додаткового об’єму.

Поєднання естетики та функціональності, створене для щоденного використання

Арамідне волокно аерокосмічного класу — легке, зносостійке та стійке до вигорання кольору, для тривалої служби.

Fusion Weaving™ Technology — прорив у текстильній інженерії, що надає чохлу унікальний і витончений візуальний стиль.

Amber Magnet Film™ — повна сумісність із MagSafe завдяки потужній магнітній фіксації в ультратонкому профілі.

Шовковисто-гладка текстура — приємна на дотик і зручна при тривалому користуванні.

Підняті краї — делікатно підняті навколо камери та екрану, щоб убезпечити їх у повсякденному використанні.

Доступні три варіанти кольорів для чохлів: Black/Grey, Sunset та Moonrise. Уже сьогодні ви можете оформити передзамовлення, щоб отримати свій чохол одним із перших і захистити смартфон із першого дня користування.

Карбоновий чохол Pitaka Tactile Woven Case Moonrise для Galaxy Z Fold 7 купити

Карбоновий чохол Pitaka Tactile Woven Case Moonrise для Galaxy Z Flip 7 купити

Про PITAKA

PITAKA — це бренд, який поєднує інновації матеріалів із людським підходом, інтегруючи передові технології та виробництво в повсякденні речі, а отже, і у світ моди, дизайну, культури та креативу.

У давній санскритській мові «PITAKA» означало «кошик» — символ різноманіття, відкритості, мудрості та передачі знань. Мета компанії — створювати розумні аксесуари, що відповідають сучасному стилю життя, надихають на простоту та гармонію, пропонуючи естетику, яка поєднує цікавість, функціональність і сталість для тих, хто цінує мінімалізм і духовний розвиток.

