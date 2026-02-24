Від HDMI до USB-C PD. Чому варто звернути увагу на універсальний адаптер 7-in-1 від бренду Satechi

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Satechi — бренд із Сан-Дієго, відомий створенням технічних і лайфстайл-аксесуарів для простого та зручного життя, — представляє OntheGo™ 7-in-1 Multiport Adapter. Це кишеньковий універсальний хаб для підключень, який обʼєднує всі ключові порти в компактному форматі.

Завдяки компактним габаритам адаптер легко поміщається в кишені, органайзері або невеликій сумці для техніки та пропонує сім необхідних портів, магнітне кріплення для акуратного сетапу без зайвих дротів і підтримку наскрізної зарядки потужністю до 100 Вт. Усе це робить адаптер незамінним інструментом для фрилансерів, студентів, творців контенту та всіх, хто часто працює в дорозі.

Адаптер Satechi OntheGo™ 7 в 1 Multiport Adapter Black купити

«У Satechi ми створюємо продукти, які дають свободу працювати й залишатися на звʼязку там, куди вас веде життя», — зазначив Брок Гюклю, співзасновник і президент Satechi. — «OntheGo™ 7-in-1 Multiport Adapter поєднує потужність і портативність у стильному дизайні, дозволяючи працювати будь-де без відчуття обмежень.».

Сім порті — просто та зручно

Для тих, кому важливо мати всі необхідні підключення під час роботи в дорозі, OntheGo™ 7-in-1 Multiport Adapter (65 × 65 × 26,5 мм) забезпечує ключові інтерфейси буквально під рукою.

HDMI (4K / 60 Гц)

2 × USB-A (5 Гбіт/с)

SD та microSD кардрідерами (до 104 МБ/с, до 2 ТБ)

Gigabit Ethernet

USB-C PD (до 100 Вт наскрізної зарядки)

Адаптер оптимізований для стабільної та коректної роботи з iPhone 15/16/17 і завдяки магнітній основі надійно кріпиться безпосередньо до iPhone з підтримкою MagSafe, забезпечуючи зручний і впорядкований сетап. У комплекті також є клейке кільце 3M, яке розширює сумісність із планшетами, ноутбуками, ігровими консолями, а також смартфонами або чохлами без MagSafe.

Плетений кабель USB-C гнучкий і зручний у користуванні: його легко обгорнути навколо адаптера, щоб компактно зберігати та брати із собою.

Ідеальний для віддалених спеціалістів, студентів і креаторів, OntheGo™ 7-in-1 Multiport Adapter дозволяє підключати периферію, передавати файли, проводити презентації та користуватися дротовим інтернетом — і все це з пристрою, що легко поміщається в долоні. Чи то створення портативного робочого місця в аеропорту, чи передавання медіафайлів безпосередньо на локації — адаптер забезпечує плавні переходи між різними робочими сценаріями.

Адаптер сумісний із більшістю USB-C-пристроїв, включно з Mac, iPad, iPhone, ПК на Windows, Android-пристроями та ChromeOS, що робить його універсальним і готовим до подорожей рішенням для будь-якого сетапу.

Адаптер Satechi OntheGo™ 7 в 1 Multiport Adapter Black купити

OntheGo™ 7-in-1 Multiport Adapter від Satechi вже доступний до замовлення за ціною 2599 грн у кольорі Space Black.

Джерело: macsources.com