Дописи Дописи 24.02.2026 comment views icon

Від HDMI до USB-C PD. Чому варто звернути увагу на універсальний адаптер 7-in-1 від бренду Satechi

author avatar

iCases.ua

Блог компанії

Satechi — бренд із Сан-Дієго, відомий створенням технічних і лайфстайл-аксесуарів для простого та зручного життя, — представляє OntheGo™ 7-in-1 Multiport Adapter. Це кишеньковий універсальний хаб для підключень, який обʼєднує всі ключові порти в компактному форматі.

Завдяки компактним габаритам адаптер легко поміщається в кишені, органайзері або невеликій сумці для техніки та пропонує сім необхідних портів, магнітне кріплення для акуратного сетапу без зайвих дротів і підтримку наскрізної зарядки потужністю до 100 Вт. Усе це робить адаптер незамінним інструментом для фрилансерів, студентів, творців контенту та всіх, хто часто працює в дорозі.

Адаптер Satechi OntheGo™ 7 в 1 Multiport Adapter Black купити

«У Satechi ми створюємо продукти, які дають свободу працювати й залишатися на звʼязку там, куди вас веде життя», — зазначив Брок Гюклю, співзасновник і президент Satechi. — «OntheGo™ 7-in-1 Multiport Adapter поєднує потужність і портативність у стильному дизайні, дозволяючи працювати будь-де без відчуття обмежень.».

Сім порті — просто та зручно

Для тих, кому важливо мати всі необхідні підключення під час роботи в дорозі, OntheGo™ 7-in-1 Multiport Adapter (65 × 65 × 26,5 мм) забезпечує ключові інтерфейси буквально під рукою.

  • HDMI (4K / 60 Гц)
  • 2 × USB-A (5 Гбіт/с)
  • SD та microSD кардрідерами (до 104 МБ/с, до 2 ТБ)
  • Gigabit Ethernet
  • USB-C PD (до 100 Вт наскрізної зарядки)

Адаптер оптимізований для стабільної та коректної роботи з iPhone 15/16/17 і завдяки магнітній основі надійно кріпиться безпосередньо до iPhone з підтримкою MagSafe, забезпечуючи зручний і впорядкований сетап. У комплекті також є клейке кільце 3M, яке розширює сумісність із планшетами, ноутбуками, ігровими консолями, а також смартфонами або чохлами без MagSafe.

Плетений кабель USB-C гнучкий і зручний у користуванні: його легко обгорнути навколо адаптера, щоб компактно зберігати та брати із собою.

Ідеальний для віддалених спеціалістів, студентів і креаторів, OntheGo™ 7-in-1 Multiport Adapter дозволяє підключати периферію, передавати файли, проводити презентації та користуватися дротовим інтернетом — і все це з пристрою, що легко поміщається в долоні. Чи то створення портативного робочого місця в аеропорту, чи передавання медіафайлів безпосередньо на локації — адаптер забезпечує плавні переходи між різними робочими сценаріями.

Адаптер сумісний із більшістю USB-C-пристроїв, включно з Mac, iPad, iPhone, ПК на Windows, Android-пристроями та ChromeOS, що робить його універсальним і готовим до подорожей рішенням для будь-якого сетапу.

Адаптер Satechi OntheGo™ 7 в 1 Multiport Adapter Black купити

OntheGo™ 7-in-1 Multiport Adapter від Satechi вже доступний до замовлення за ціною 2599 грн у кольорі Space Black.

Джерело: macsources.com

Популярні дописи

arrow left
arrow right
Огляд гри Despelote: коротка мандрівка до дитинства на іншій стороні земної кулі
Фінал ТОП аніме 2025 року – Anime Awards 2026
Вайнона Ерп (Wynonna Earp): жіночий вестерн з присмаком містики
Хто відповідає за дії штучного інтелекту: розподіл відповідальності між розробником та користувачем
ТОП аніме 2025 року – Anime Awards 2026
Чи здатний штучний інтелект до справжньої творчості: алгоритм, або натхнення
Дрони на оптоволокні: нова реальність, до якої не готові старі системи
Рецензія на серіал "Найкраща медицина" / Best Medicine (2026)
Дороге майбутнє Дженсена Хуанга, або чому стане ще менше оперативки після CES 2026
Некстген, якого ми не дочекалися: чому графіка в іграх відійшла на другий план
ТОП аніме 2025 року: Anime Awards 2026. Частина Друга
ТОП фільмів-продовжень, які б краще не знімалися
Чи є майбутнє у освіти?
Як шахраї обманюють ваш телефон: підміна номерів і магія дипфейків
Майбутнє, про яке ми мріяли: ШІ на шляху до розумних машин
Return to Silent Hill: туманний "поворот не туди", чи мрія фанатів?
Реальна ціна за туманні перспективи: штучний інтелект, чи "великий комбінатор"?
Майбутнє ІТ: на порозі революційних змін, чи все вже було?
ТОП 5 помилок, які я постійно бачу у новачків з електровелосипедами
Чому я втомився від сервісних ігор і повернувся до синглплеєрів
Чи витіснять LLM SEO-фахівців у 2026 році?
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати