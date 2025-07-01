ТОП найпопулярніших ігор, які стали краще завдяки модам

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Користувацькі модифікації, або ж просто моди. Що ми про них знаємо? Напевно, насамперед те, що це творчі пориви геймерів, які володіють програмуванням, дизайном та іншими навичками, що використовуються у відеоігровій індустрії.

Тенденція створення модів не нова. Практично з моменту появи ігор на ринку розваг фанати змінювали ці самі ігри або додавали до них щось своє, новеньке. І до сьогоднішнього дня вийшла величезна кількість різноманітних модів для всіляких відеоігор. Деякі з них навіть започаткували нові ігрові жанри, а інші виросли до самостійних проєктів.

Minecraft

А розпочати наш список я хочу з гри, яка недаремно заслужила народну любов. Появі величезної кількості модифікацій для неї посприяв її рушій. Гра створена на Java, тож розробникам модів не довелося довго копирсатися в коді. Для цієї кубічної гри вийшло стільки модів, що жодного тексту не вистачить, щоб розповісти про всі.

Найкрутіші, на мою думку, моди — це Industrial Craft, Thaumcraft і Millenaire Mod. Щодо Millenaire можна сказати, що це мод, який розширює концепцію поселень у Minecraft. В грі тільки додали нейтральні поселення, які можна було розвивати, але не напряму, Millenaire додає можливість їх створювати або допомагати випадково згенерованим на карті.

Ви можете допомагати, як вам заманеться: будувати будинки, носити ресурси, брати участь у війнах між поселеннями тощо. Щодо Thaumcraft, це чудовий мод для тих, хто любить магію, алхімію, змішувати елементи, щоб отримувати нові круті предмети чи зброю.

А про Industrial Craft що тут казати? Напевно, найвідоміший мод у Minecraft. Додає автоматизацію, шахти, кар’єри, інструменти, електрику, паливо — усе, що завгодно. У цьому моді знайде себе кожен початківець-інженер. Гра славиться також текстур-паками та шейдерами, які можуть до невпізнання змінити гру. Це дуже красиво, але може поставити на коліна навіть топову відеокарту.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Left 4 Dead 2

Другою в списку йде гра Left 4 Dead 2 від студії Valve. Для неї вийшла величезна кількість модів, а підтримка Steam Workshop ще більше розширила їхню кількість і зробила процес встановлення максимально простим. Як і в багатьох інших шутерах від першої особи, тут можна змінювати моделі персонажів, створюючи смішні ситуації.

Також можна змінювати моделі зброї, звуки, заражених, додавати нові карти, нові режими гри тощо, роблячи гру ще веселіше або, навпаки, серйознішою та похмурішою. Можна навіть додати кампанії, які перевершують оригінальні, хоча здається, куди вже краще. Усе це можливо завдяки гнучкому та легко модифікованому рушію Source.

Тож якщо у вас у Steam є копія Left 4 Dead 2 і ви досі не встановлювали на неї жодного мода, вперед завантажувати гру, заходьте в Steam Workshop і експериментуйте з цим величезним розмаїттям.

GTA San Andreas

Хто пам’ятає різні моди для ігор серії GTA від Rockstar? І я зараз говорю не про новіші частини, як GTA 5 чи 4, і не про старіші, як GTA 3 чи Vice City. Мені здається, найбільше модів було створено для GTA San Andreas. До речі, саме з цієї гри почалася тенденція створення рольових серверів і додавання мультиплеєру в GTA. Я маю на увазі SAMP, тобто San Andreas Multiplayer, який, до речі, живий і досі.

Цей глобальний і справді крутий мод уже застарів, адже вийшла п’ята частина, де можна зробити те ж саме, і вже зробили, наприклад, GTA 5 RP. У модифікаціях SAMP можна було творити справжній хаос, і це було круто. Пограти в GTA San Andreas разом із друзями в ті часи було весело.

І це я ще не враховую моди, які додавали різні види зброї, змінювали текстури, моделі машин. Таких модів було безліч. Були, звісно, й відверто трешові моди. Дехто, можливо, навіть згадає, що в кіосках і переходах продавалися диски з GTA San Andreas, але зі зміненими текстурами автомобілів та іншими модифікаціями. І ці продавці піратських дисків видавали все це за чисту ліцензію чи нову гру, хоча по суті це була та ж San Andreas.

Також хочеться згадати модифікацію про зомбі-апокаліпсис. У ній був вільний режим: уся карта відкрита. Гравець міг вільно пересуватися, шукати вцілілих, збирати ресурси тощо. Це ніби State of Decay, але на рушії GTA. А ще був прикольний мод Alien City, який додавав величезну нову локацію з новою сюжетною лінією.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Скільки ж хайпу зібрала ця гра свого часу, і скільки модів для неї вийшло! У принципі, для Morrowind і Oblivion також виходило чимало модів, але Skyrim досяг вершини в цьому плані. Гра стала надто популярною, як свого часу Minecraft, і моди для неї почали робити всі, кому не лінь. Різні текстури, нове озброєння, користувацькі патчі, нові раси, нові види магії, нові локації, нові монстри, нові види крафту — усього цього додавали в гру стільки, що не злічити.

Причому офіційні модифікації, як-от Skyrim Dawnguard чи Hearthfire, й поруч не стояли біля того, що створили фанати. Є моди, які додають справді круті сюжетні лінії, нових супутників, що гарно вписуються в лор, змінюють інтерфейс гри, роблячи його менш консольним і більш зручним для користувачів клавіатури та миші.

Загалом, якщо ви чули про сайт Nexus Mods, то, гадаю, далі продовжувати немає сенсу, адже цей сайт — справжній скарб модифікацій для Skyrim. Там стільки модів, що можна створити гру своєї мрії. І загалом, Skyrim і моди — це дві речі, які з часом стали максимально сумісними. Навіть Special Edition, по суті, це той же модифікований Skyrim, просто з доданими ефектами освітлення, які фанати зробили вже давно.

Fallout 4

Щоб далеко не відходити від студії Bethesda, хочу нагадати, що для Fallout 4 також вийшло неймовірна кількість модів. Хоча гра зроблена на тому ж рушії, що й Skyrim, це було очікувано. Але є люди, яким категорично не подобається фентезі, дракони, магія та інша подібна тематика. Їм подавай лише дробовик у руки та відправляй одразу в подорож.

Спеціально для таких і створено всесвіт Fallout, який, хоча й відійшов від своїх коренів, але четверта частина здобула величезні рейтинги та велику армію шанувальників, що й призвело до появи на тому ж Nexus Mods безлічі модифікацій.

Причому моди для Fallout не гірші, ніж для Skyrim. Тут також є круті напарники, що вписуються в лор, моди, які змінюють скіни, додають нові види зброї, розширюють крафт тощо. А ще є моди, які додають нові локації з новими сюжетними лініями, купою квестів і тоннами нового геймплею, наприклад, мод Fusion City.

Mount & Blade: Warband

Хоча для оригінальної Mount & Blade також було безліч модів, саме Warband став найбільш модифікованим. Це суміш багатьох жанрів: від RPG до екшену з двома кнопками і до глобальної стратегії, де ви можете керувати власним королівством. Більшість модів зводяться до того, щоб занурити вас у якусь всесвіт або реальну історичну епоху.

Наприклад, завдяки модифікаціям ви можете опинитися в часи античності, грати за греків, персів чи римлян. Також можна спробувати свої сили у вигаданих всесвітах, як-от «Зоряні війни» чи Середзем’я від Толкієна. Або ж вирізати лордів у відомому всесвіті «Гри престолів».

Є й самобутні моди, які додають щось своє, власні всесвіти чи геймплейні фішки. Одним із таких модів є, наприклад, Prophecy of Pendor, який вважається чи не найкращим модом для Mount & Blade Warband. Також є безліч модів, які виправляють баланс, текстури, баги, додають нові геймплейні елементи, завдання, види зброї тощо. Модерська спільнота Mount & Blade залишається активною навіть зараз.

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.