Майнінг Ethereum відходить у минуле, і майнери цьому не раді – не всі встигнуть компенсувати інвестиції в обладнання

Незабаром криптовалюту Ethereum чекає так зване «злиття». Ідеться про процес, коли поточна основна мережа Ethereum «зіллється» із системою доказу володіння. Відмова від концепції Proof-of-Work на користь Proof-of-Stake дозволить криптовалюті Ethereum суттєво знизити енергоспоживання мережі та прискорити проведення транзакцій. Але водночас це позбавить доходів до 1 млн осіб, які зараз займаються майнінгом криптовалюти.

Очікується, що злиття мережі Ethereum відбудеться у серпні чи восени, хоча офіційна дата не називається. Його вже кілька разів відкладали й нещодавній тест переходу мережі на концепцію Proof-of-Stake виявив «незначні проблеми». Майнери сподіваються, що злиття знову перенесуть на пізніший термін, і це дозволить їм ще трохи заробити.

Останнім часом криптовалюти дешевшають. Ціна Ethereum за рік знизилася приблизно на 70%. Проте, майнінг цієї криптовалюти все ще залишається вигідним з огляду на суттєве зниження цін відеокарт в останні пів року. Це дозволяє закуповувати додаткове обладнання.

«Я припускаю, що люди намагаються отримати якнайбільше, перш ніж усе закінчиться», — каже технічний директор пула 2Miners Слава Карпенка.

За його словами, з листопада кількість активних користувачів його пулу зросла на 70% і становить близько 120 тис. осіб.

Проте останні інвестиції в обладнання вже можуть не окупитись. Хешрейт Ethereum майже подвоївся за останній рік, що зменшує розмір доходу, який отримується з того ж обладнання. І якщо майнінг повністю припиниться за кілька місяців, багато інвесторів просто не встигнуть повернути вкладені інвестиції.

Наприклад, 38-річний інженер з Онтаріо Майк Лам, який займається майнінгом протягом року, заробив близько $5 тис. у криптовалюті при початкових інвестиціях в обладнання $30 тис. Додатково він щомісяця платить близько $650 за електроенергію. 24-річний Аарон Петцольд, який займається майнінгом Ethereum у будинку своїх батьків у Вісконсині, каже, що йому залишилося близько 4 місяців, щоб окупити свої інвестиції у розмірі понад $28 тис.

Однак навіть після «злиття» та припинення майнінгу Ethereum у власників відеокарт ще будуть можливості їх подальшого використання, наприклад, для майнінгу інших криптовалют, ігор або рендерингу відео. У крайньому разі непотрібні відеокарти можна спробувати продати.

Джерело: Bloomberg