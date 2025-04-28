Шутер La Quimera від творців Metro відклали в день релізу — перші відгуки катастрофічні

La Quimera / Reburn

Reburn, колишні розробники 4A Games Ukraine, перенесла реліз свого дебютного шутера La Quimera буквально в день запуску. Все просто — критики рознесли гру.

Студія оголосила про перенесення у своєму Discord-сервері. Разом з тим, нову дату релізу поки що не визначено. Офіційних заяв у соцмережах чи через пресреліз Reburn не робила.

La Quimera створювали люди, які раніше працювали над серією Metro. Гру презентували як амбітний науково-фантастичний шутер із футуристичними елементами, інтенсивною стріляниною та кооперативним режимом. До роботи над сюжетом залучили голлівудських сценаристів, а візуальний стиль обіцяли яскравий і сучасний.

Але на практиці все виявилося інакше: перші відгуки були вкрай негативними. Після зняття ембарго на рецензії критика швидко поширилася в мережі. За даними джерела, PR-агентство, яке працювало з пресрелізами La Quimera, навіть не встигло вчасно відреагувати та зупинити рецензії, що може свідчити про спонтанне рішення Reburn відкласти реліз в останню мить

«Візуальні ефекти (вогню тощо) не відповідають стандартам, перестрілки одноманітні та не вражаючі, озвучка та анімація застарілі, і ніщо не зацікавило мене з погляду сюжету. Мені просто не хотілося занурюватися в La Quimera, яка зрештою виявилася відносно коротким шутером із нецікавою механікою, що не залишить на мене як на гравця тривалого враження», — написав Insider Gaming.

La Quimera мала стати новим великим проєктом для Reburn після зміни бренду, але поки що старт виявився невдалим. Оцінити гру на повну поки що не вийде, зате є 19-хвилинний геймплей.

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Джерело: Insider Gaming