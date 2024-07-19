Amazon спростовує асоціації фіналу 4 сезону «Хлопців» з замахом на Трампа — серіал зняли торік

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Amazon опублікувала заяву та попередження щодо фіналу четвертого сезону «Хлопці / Хлопаки», який пов’язаний з виборами, інавгурацією та вбивствами. Компанія застерігає від будь-яких асоціацій з реальними подіями.

У фіналі відбуваються спроби вбивства, вбивства та арешт обраного президента та віцепрезидента. Нещодавній замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа може викликати хибні асоціації.

Попри те, що епізод сатиричної драми про супергероїв під попередньою назвою «Assassination Run» був написаний понад рік тому й знятий торік, його реліз відбувся через кілька днів після замаху на Трампа. Серію перейменували просто у «Фінал четвертого сезону», та додатково попередили глядачів бути обережними.

«Фінал сезону «Хлопців» містить сцени вигаданого політичного насильства, які можуть викликати занепокоєння у деяких глядачів, особливо у світлі поранень та трагічної втрати життя [людини на трибуні] під час замаху на колишнього президента Трампа. «Хлопців» — це вигаданий серіал, знятий у 2023 році, і будь-які сцени чи сюжетні лінії, подібні до цих подій у реальному світі, є випадковими та ненавмисними. Amazon, Sony Pictures Television та продюсери «Хлопців» рішуче відкидають будь-яке насильство в реальному світі», — йдеться в заяві, поширеній Prime Video.

Створений Еріком Кріпке на основі однойменної серії графічних романів, серіал «Хлопці» охоплює політичні сюжети, які часто асоціюються з актуальними подіями навколо, починаючи з першого сезону, який був запущений у 2019 році.

«Коли ми вперше запустили шоу, це було ще до обрання Трампа. Ідея про те, що знаменитість активно хоче перетворити себе на фашистського автократа, була божевільною.. Але, як виявилося, що сталося? Нам нібито пощастило на шоу, метафора якого насправді стосується моменту, в якому ми живемо, який є перетином знаменитостей та авторитаризму. І як тільки ми це усвідомлюємо, ми думаємо: «Ну що ж, ми повинні пройти весь шлях». І тому кожного сезону ми просувалися у цьому трохи далі, але все закінчилося. Я маю на увазі, що це все в першому сезоні. Я маю на увазі, що [Homelander] виголошує слова дуже [схожі на] промови Джорджа Буша. Його прославляє натовп відданих послідовників. Це все є з самого початку», — каже шоуранер Ерік Кріпке.

Автор новини переглянув фінальний епізод четвертого сезону «Хлопців» вчора — можу сказати, що його можна назвати певною мірою антитрампівським. Остання промова тих, хто прийшов до влади, фактично лиходіїв, містить ледь не прямі цитати з передвиборчої риторики Трампа та його прибічників або алюзії на них.

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Джерело: Amazon, Variety

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