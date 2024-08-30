1 хвилина на покупку: monobank запустив функцію mono checkout — для «не нудної» авторизації під час онлайн-замовлень

Нова функція monobank дозволить скоротити час оформлення покупки з п’яти до однієї хвилини, заповнивши за вас «нудні» дані.

Йдеться зокрема про ім’я-прізвище, номер, імейл чи відділення пошти, а подекуди — індекси, адреси, і як жартує Гороховський, «сальто назад».

«Уявіть, на покупки онлайн у 2023 році витрачено 182 мільярди гривень, але клієнтський досвід має такий вигляд ніби в нього багато не інвестували. Всі удають, що це зручно. Це не зручно. А ми зробили справді зручно», — пише керівник monobank.

Кнопка mono checkout відображатиметься під час онлайн-замовлень на сайті (в кошику магазину чи картці товару). Під’єднати й протестувати функцію бізнеси можуть вже зараз — за посиланням.

Сервіс буде доступним для всіх клієнтів monobank — однак сплатити за покупку можна карткою будь-якого банку.

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