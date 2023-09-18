«20 днів у Маріуполі» / 20 Days in Mariupol — Україна висунула на «Оскар» документальний фільм Мстислава Чернова

Український оскарівський комітет визначився з претендентом на 96-ту премію «Оскар» — нашумілий документальний фільм «20 днів у Маріуполі» лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова представлятиме Україну в номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Фільм обрали на засіданні комітету 18 вересня шляхом голосування.

Окрім «20 днів у Маріуполі» в національному відборі брало участь ще 4 роботи:

«Залізні метелики» режисера Романа Любого

«Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука

«Терикони» режисера Тараса Томенка

«ШТТЛ» режисера Адрієна Волтера

«20 днів у Маріуполі» розповідає про осаду Маріуполя у лютому-березні 2022 року — документальний фільм створила команда Associated Press (на той час вони були останніми журналістами в місті) у співпраці з Frontline (найдовшої в історії США програми документальних фільмів, що виходить на американському каналі PBS). Команді Associated Press вдалося задокументувати облогу і спричинену нею гуманітарну катастрофу, роботу лікарів, бомбардування пологового будинку, масові поховання загиблих цивільних та інші злочини росіян.

Над «20 днів у Маріуполі» також працювали відомий український фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко — дебютний показ у січні на «Санденс» відразу приніс фільму Приз глядачів, і відтоді він вже здобув близько 10 нагород на різних кінофестивалях. Рейтинг свіжості на Rotten Tomatoes у взагалі тримається на позначці 100% на основі 42 рецензій (глядацький — 88% на основі трохи менше як 50 оцінок).

В України прокат «20 днів у Маріуполі» триває з 31 серпня — за перші чотири дні вона зібрала понад 531 000 грн та стала найкасовішим документальним фільмом в Україні (попередній рекорд встановив у 2021 році «ЮКІ» Володимира Мули із бокс-офісом понад 500 000 грн).

Трейлер

***

Цілком ймовірно, що «20 днів у Маріуполі» проб’ється в шортлист (його оголосять 21 грудня), а далі й до фінального списку номінантів на премію «Оскар», який оголосять 23 січня 2023 року — 96-а церемонія вручення нагород Кіноакадемії відбудеться 10 березня 2024 року у Лос-Анджелесі.

Хто виграв «Оскар-2023» та як пройшла церемонія — допоможе пригадати наш матеріал.