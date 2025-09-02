35-річний індійський айтішник помер в офісі Microsoft, підозрюють "перенавантаження на роботі”

Новини IT-бізнес 02.09.2025 comment views icon

35-річного індійського інженера Microsoft знайшли мертвим в каліфорнійському офісі. Родина вважає, що причиною смерті стало виснаження на роботі.

Пратік Пандей зайшов до будівлі ввечері 19 серпня, а вже вночі його тіло виявили співробітники. Поліція прибула вночі 20 серпня й заявила, що “не виявила жодних ознак будь-якої підозрілої активності чи поведінки”, тобто це не була насильницька смерть. Розслідування триває, але наразі справу не розглядають як кримінальну.

Причина смерті поки невідома, каже судово-медичний експерт округу Санта-Клара. Зі свого боку Microsoft також веде власне розслідування і не робила офіційних заяв. Але от родина має свої припущення: Пандей часто працював допізна протягом дуже тривалого проміжку часу. Вони вважають, що чоловік помер через перевантаження на роботі. Його близькі закликали компанії звертати більше уваги на співробітників, які регулярно вночі з’являються в офісі, щоб уникнути подібних трагедій.

Розробник працював в Microsoft з 2020 року, а до цього мав досвід у Walmart, Apple та Illumina. Останнім його продуктом став Microsoft Fabric, який використовується для аналізу даних і конкурує зі Snowflake. Пандей підпорядковувався виконавчому віцепрезиденту напряму хмарних технологій та штучного інтелекту Скотту Гатрі. Пандей приїхав до США десять років тому, щоб здобути ступінь магістра в Університеті Сан-Хосе. Його тіло відправлять до Індії, де живуть його батьки та дві сестри.

Звичайно, ми не можемо стверджувати, але можливо подібна понаднормова робота могла бути пов’язана зі страхом втратити роботу на тлі постійних масових скорочень. Наприклад, нещодавно Microsoft звільнила понад 6000 людей на користь ШІ, що стало найбільшим скорочення з 2023 року. Хоча причиною такої поведінки могли стати особисті проблеми чи депресивний стан. У будь-якому випадку не радимо звертатися за підтримкою до ChatGPT. Останнім часом психоз навколо ШІ лише загострюється: ексдиректор Yahoo вбив себе і матір, чатбот написав передсмертну записку жінці, а інший чоловік потрапив до психлікарні через пораду труїти себе. Але повторюємо: не факт, що випадок 35-річного індійського інженера пов’язаний з ментальними проблемами або тиском через ризики втратити роботу. Хоча така можливість цілком реальна.

Джерело: The Times of India

