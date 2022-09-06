53-річний українець спробував таємно перевезти через кордон новенькі iPhone 13 Pro / 13 Pro Max на мільйон гривень — та йому завадили закарпатські митники

Напередодні презентації iPhone 14, яка пройде вже завтра, закарпатські митники розкрили спробу завезти в Україну новенькі iPhone 13 на мільйон гривень в обхід декларування та оподаткування, деталі розповідає Державна митна служба України в Facebook.

Інцидент стався на митному посту «Лужанка», що на українсько-угорському кордоні — 53-річний українець намагався ввезти без належного декларування та сплати податків партію з 21-го новеньких iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max. Загальна вартість вантажу сягає понад мільйон гривень. Повертаючись з Угорщини, водій транспортного засобу Mercedes GLE 350 під час проходження митного контролю обрав «зелений коридор», у такий спосіб заявивши про відсутність в нього товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню.

Проте при перевірці особистих речей українця, що знаходилися в салоні авто, митники знайшли незадекларовані iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max у кількості 21 шт.

Відносно порушника складено протокол за ознаками ч.2 статті 471 МКУ. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі 30 відсотків вартості цих товарів. Наразі незадекларовані гаджети вилучено до прийняття митницею рішення по справі.

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Раніше в окремих випадах конфісковані ДМСУ контрабандні iPhone та іншу електроніку продавали на аукціонах ProZorro. Яка доля чекає конкретно цю партію з 21-го iPhone 13 Pro та 13 Pro Max, наразі можна лише здогадуватися.