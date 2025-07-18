Новини Крипто 18.07.2025 comment views icon

Глобальна капіталізація крипторинку вперше сягнула $4 трлн

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Тетяна Нечет

Автор новин

Глобальна капіталізація крипторинку вперше сягнула $4 трлн

Загальна капіталізація ринку криптовалют вперше в історії піднялась до $4,003 трлн. При цьому за останні 24 години продано криптовалют на суму понад $260,2 млрд. Біткоїн наразі домінує з 59,91% від загального крипторинку, маючи капіталізацію $2,39 трлн.

Прорив біткоїна, постійні притоки коштів у ETF та прискорення політичної позитивно впливають на крипторинок загалом. BTC зріс до $120,134, наближаючись до свого історичного максимуму. XRP злетів на 20%, перевищивши свій попередній історичний максимум у $3,4. Ether піднявся вище $3,600 доларів, досягнувши найвищого рівня з початку цього року.

Solana коштує понад $180, Dogecoin додав 10,52% вартості ($0,23 долара), а Cardano підстрибнув до $0,86.

Це зростання відбулось під час так званого Криптотижня, оскільки Палата представників прийняла три ключові криптозаконопроєкти, включно з законопроєктами GENIUS Act про стейблкоїни та CLARITY Act про прозорість ринку цифрових активів. Трампу лише залишилось поставити свої підписи.

Крипторалі підтримується інституційною інфраструктурою, регульованими продуктами та зростанням корпоративного прийняття.

Чи варто очікувати альтсезону у липні 2025?

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