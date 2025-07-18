Глобальна капіталізація крипторинку вперше сягнула $4 трлн

Загальна капіталізація ринку криптовалют вперше в історії піднялась до $4,003 трлн. При цьому за останні 24 години продано криптовалют на суму понад $260,2 млрд. Біткоїн наразі домінує з 59,91% від загального крипторинку, маючи капіталізацію $2,39 трлн.
Прорив біткоїна, постійні притоки коштів у ETF та прискорення політичної позитивно впливають на крипторинок загалом. BTC зріс до $120,134, наближаючись до свого історичного максимуму. XRP злетів на 20%, перевищивши свій попередній історичний максимум у $3,4. Ether піднявся вище $3,600 доларів, досягнувши найвищого рівня з початку цього року.
Solana коштує понад $180, Dogecoin додав 10,52% вартості ($0,23 долара), а Cardano підстрибнув до $0,86.
Це зростання відбулось під час так званого Криптотижня, оскільки Палата представників прийняла три ключові криптозаконопроєкти, включно з законопроєктами GENIUS Act про стейблкоїни та CLARITY Act про прозорість ринку цифрових активів. Трампу лише залишилось поставити свої підписи.
Крипторалі підтримується інституційною інфраструктурою, регульованими продуктами та зростанням корпоративного прийняття.
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