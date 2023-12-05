9-10 грудня пройдуть безплатні вихідні на багатокористувацькі ігри в PlayStation Plus – без підписки

Sony Interactive Entertainment оголосила про майбутні безплатні багатокористувацькі вихідні в PlayStation Plus.

Багатокористувацькі онлайн-режими в іграх для PS4 і PS5 будуть доступні без підписки PlayStation Plus з 00:01 9 грудня до 23:59 10 грудня за місцевим часом. Гравцям, які бажають взяти участь в акції, знадобиться обліковий запис PlayStation Network.

Безплатні вихідні в багатокористувацьких онлайн іграх пропонуються в рамках акції Sony Season of Play, яка також буде включати в себе нові аватари, кампанії PlayStation Stars, кіберспортивні турніри й знижки на продукти.

Sony нещодавно оголосила, що до грудневих ігор PlayStation Plus Essential увійдуть Lego 2K Drive (PS5, PS4), Powerwash Simulator (PS5, PS4) та Sable (PS5). Підписники PlayStation Plus зможуть претендувати на ці ігри з 5 грудня до 1 січня 2024 року.

Вартість підписки PlayStation Plus починається з 209 грн на місяць. Сума залежить від тарифного плану та обраного терміну підписки. Детально ознайомитись з діючими тарифами можна за наступною адресою.