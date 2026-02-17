Файли у форматі відео: новий інструмент перетворює YouTube на безлімітне сховище

Depositphotos

На GitHub з’явився проєкт, що без втрат кодує файли у відеоформат для зберігання на YouTube за допомогою yt-media-storage.





Файли перетворюються у відео формату FFV1 без втрат всередині контейнерів MKV для завантаження на YouTube, перетворюючи платформу в необмежене хмарне сховище. Дані без втрат кодуються у відео та так само навпаки у вихідний файл. Це дозволяє уникнути звичайних витрат на хмарне зберігання завдяки безплатній необмеженій можливості завантаження на YouTube.

Інструмент створив користувач GitHub PulseBeat02. Він має вигляд звичайної командної стрічки та графічний інтерфейс для кодування та вилучення даних. Технічна архітектура побудована на багаторівневому резервуванні для забезпечення надійного сховища даних. Система використовує коди Wirehair fountain для резервування та відновлення аби виправляти потенційні артефакти, які виникають у процесі обробки відео на YouTube.

Файли діляться на фрагменти та кодуються за допомогою Wirehair fountain, а потім вбудовуються у відеокадри під час кодування. В процесі декодування система вилучає пакети з відео та відновлює вихідний файл. Додаткове шифрування використовує libsodium з алгоритмом XChaCha20-Poly1305 для захисту даних перед завантаженням.





Дані кодуються у роздільній здатності 4K (3840×2160) зі швидкістю 30 кадрів на секунду з механізмами резервування для обробки відео у конвеєрі YouTube. FFV1 — відеокодек без втрат всередині кадра. На відміну від поширених кодеків, як от HEVC, які відкидають дані для зменшення розміру файлу, FFV1 зберігає кожен біт даних вихідного джерела. Це робить його зручним для використання у застосунках зі збереження даних коли необхідно ідеально відновити вихідний файл.

Проєкт пропонує кілька способів доступу, що відповідають різним уподобанням користувачів. Як інтерфейс командної стрічки, так і графічний інтерфейс дозволяють користувачам кодувати файли за допомогою команд термінала або графічного застосунку. Графічний інтерфейс підтримує пакетну обробку даних з можливістю завантажити у чергу кілька файлів для послідовного кодування. Однак для збірки проєкту необхідні CMake 3.22, компілятор C++23, FFmpeg, libsodium, OpenMP та Qt6 (Core й Widgets). Для використання кодувальника FFV1 у форматі mp4 системі необхідний FFmpeg версії 8 або вище.

Користувачі також мають вміти компілювати з вихідного коду, використовуючи C++23. Однак проєкт пропонує артефакти збірки як для CLI, так і для GUI через конвеєр CI/CD. Попри певну технічну складність, цей проєкт вже викликає серйозне юридичне занепокоєння. На порталі Hacker News, його обговорення звелося до ймовірності порушення умов надання послуг та ризиків блокування облікових записів.

Репозиторій набрав 367 зірочок на GitHub та вже має 38 форків та 40 коммітів у ключовій гілці. Це свідчить про інтерес з боку спільноти та активну залученість розробників до роботи з кодом. В обговоренні також зазначається, що в умовах використання YouTube прямо забороняється такий підхід.

“Сервіс призначений для перегляду та обміну відео, а не як універсальне хмарне сховище файлів”, — прямо зазначається в умовах використання платформи.

Учасники обговорення висловлюють занепокоєння через ризик блокування акаунту на платформі. Один з коментаторів зазначив, що користувачі щоденно непокояться щодо того, коли, а не про те, чи заблокує взагалі YouTube їхній акаунт через порушення умов використання.

