Новини Софт 16.02.2026 comment views icon

YouTube закрив коментарі та описи відео для людей із блокувальниками реклами

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

YouTube закрив коментарі та описи відео для людей із блокувальниками реклами
YouTube / Depositphotos

Сервіс YouTube знову посилює боротьбу з блокуванням реклами. Користувачі масово повідомляють, що на відеоплатформі зникають коментарі під відео. Замість них відображається повідомлення: «Comments are turned off» («Коментарі вимкнено»). Проблема зачіпає широкий спектр роликів, десятки користувачів підтверджують її на Reddit та в інших соцмережах.


Скарги вказують, що обмеження пов’язане не лише з відображенням коментарів. Деякі користувачі також не бачать описів під відео. Що цікаво, така ситуація торкається навіть частини підписників YouTube Premium, які використовують блокувальники реклами, що викликає додаткове роздратування.

За словами користувачів, спільним фактором у більшості випадків є активний блокувальник реклами. Після його вимкнення коментарі повертаються. Це прямо вказує на те, що платформа навмисно обмежує функціональність для тих, хто намагається переглядати відео без реклами, не сплачуючи підписку. Повідомлення про подібні збої надходять і від користувачів браузерів із вбудованими блокувальниками реклами та трекерів, зокрема Brave.

Це не перша хвиля тиску на блокувальними реклами. Раніше YouTube вже виводив попередження з вимогою вимкнути блокування реклами, а також обмежував доступ до платформи через окремі браузери з вбудованими механізмами фільтрації реклами. Крім того, сервіс закривав лазівки для фонового відтворення без оформлення Premium.


Фактично YouTube поступово підвищує ставки: або користувач погоджується на перегляд реклами, або оформлює підписку. В іншому випадку частина функцій може працювати некоректно або бути недоступною.

Перегляди YouTube на ПК впали на 50%: блокувальники реклами під підозрою

Джерело: androidauthority

