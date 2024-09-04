Acer показала Project DualPlay — концепт ігрового ноутбука зі знімним контролером

Acer представила концепцію ігрового ноутбука з вбудованим контролером Project DualPlay. Пристрій покликаний поєднати комп’ютерні та мобільні ігри.
Конструкція включає величезну сенсорну панель, яка також є вбудованим знімним бездротовим контролером. Гравці можуть вийняти контролер з його сховища після натискання кнопки розблокування у верхній частині клавіатури двома пальцями. Ця дія також розблокує два високоякісні висувні динаміки потужністю 5 Вт, які з’являються з боків ноутбука та покращує звукове оформлення.
Контролер Project DualPlay також дозволяє другому геймеру взяти участь у багатокористувацькій грі. Його своєю чергою можна розділити на два окремих джойстики. Функціональність дає можливість плавно перемикатися між грою за допомогою клавіатури та контролера, а також адаптуватися до різних стилів гри та жанрів.
Крім того, ноутбук оснащений настроюваним динамічним RGB-підсвічуванням на клавіатурі, рамках екрана та у зоні трекпаду. Захопливе світлове шоу посилює «нескінченна» дзеркальна смуга підсвічування на задній панелі та самі знімні джойстики.
Завданням Project DualPlay є покращення ігрового досвіду та зручності у грі. Концепт дозволяє користуватися найбільш зручним керуванням у кожній грі, грати з друзями за допомогою одного ноутбука та глибше зануритися в ігровий процес.
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Джерело: Acer, TechPowerUp
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