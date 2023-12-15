Acer представляє в Україні ноутбуки Swift Go 14 та Predator Triton Neo 16 із новими процесорами Intel Core Ultra

Компанія Acer анонсувала випуск нових моделей ноутбуків Acer Swift Go 14 (SFG14-72) та Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) з підтримкою технологій штучного інтелекту. Пристрої оснащено процесорами Intel Core Ultra з новим інтегрованим нейронним процесором Intel AI Boost.

Ноутбук Acer Swift Go 14 оснащений 14-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю до 2,8K (2880х1800), який охоплює 100% колірної палітри DCI-P3, сертифікований VESA Display HDR True Black 500 та підтримує частоту оновлення 90 Гц. Пристрій також доступний і у версії із сенсорним OLED-дисплеєм формату WUXGA (1920х1200).

Acer Swift Go 14 оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra 7 155H і сертифікований як ноутбук на платформі Intel Evo Edition. Він має алюмінієвий корпус, важить 1,32 кг, має товщину 14,9 мм та може працювати без підзарядки до 12,5 години. Процесори Intel Core Ultra серії H підтримують технологію Intel AI Boost, яка виконує роль рушія ШІ. Конфігурація може включати до 32 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач місткістю до 2 ТБ.

Можливості ШІ використовує функція Copilot в ОС Windows. Ця технологія покликана прискорювати виконання різноманітних завдань та економити час користувачів. Також новинку оснащено вебкамерою QHD 1440p, яка застосовує технології штучного інтелекту, двома портами USB Type-C, HDMI 2.1 і слотом MicroSD, модулями Intel Wi-Fi 6E та Intel Bluetooth LE Audio.

Ноутбук Acer Swift Go 14 (SFG14-72) надійде в продаж в Україні у січні 2024 року за ціною від 43 999 грн.

Новий ігровий ноутбук Acer Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) має два варіанти 16-дюймового дисплея з роздільною здатністю до 3,2K, частотою оновлення 165 Гц і співвідношенням сторін 16:10. Екран забезпечує охоплення 100 % колірної палітри DCI-P3 та підтримку функції NVIDIA Advanced Optimus і технології NVIDIA G-SYNC.

Конфігурація може містити один з нових процесорів Intel Core Ultra з можливістю прискорення роботи за допомогою ШІ та дискретні відеокарти NVIDIA GeForce RTX серії 40 ─ до NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуків.

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Ноутбук має покращену систему охолодження з вентилятором AeroBlade 3D 5-го покоління, рідкометалевою термопастою на процесорі та тепловими трубками Vector. Користувачам доступне 3-зонне RGB-підсвічування клавіатури, роз’єми HDMI, USB-C Thunderbolt 4 і слот для карток Micro SD.

Ноутбук Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) надійде в продаж в Україні у березні 2024 року за ціною від 67 999 грн. Для покупців передбачено безкоштовну місячну підписку Xbox Game Pass.