Intel Core Ultra – процесори з виділеним блоком NPU для обробки задач штучного інтелекту

Під час проведення заходу AI Everywhere компанія Intel поділилася подробицями про мобільні процесори Core Ultra (більше не Core «i»), які увійдуть до лінійки Meteor Lake. Чипмейкер обіцяє покращену енергоефективність та продуктивність завдяки поділу завдань на різні чипсети.

Intel заявляє, що новий процесор Core Ultra 7 165H забезпечує приріст багатопоточної продуктивності на 11% порівняно з конкуруючими мобільними чипами, такими як AMD Ryzen 7 7840U, Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 та Apple M3. Він також забезпечує зниження енергоспоживання на 25% порівняно з попереднім процесором Intel Core i7-1370P та споживає до 79% менше енергії, ніж AMD Ryzen 7 7840U, «при тому ж пакеті 28 Вт для ультратонких ноутбуків».

Нові процесори Core Ultra оснащуються нейронним процесором (NPU). Він забезпечує прискорення обробки задач ШІ з низьким енергоспоживанням та знижує навантаження на CPU/GPU. Передбачається, що ця інтеграція підвищить ефективність використання моделей штучного інтелекту, таких як Stable Diffusion, порівняно з чипами Intel попереднього покоління.

Флагманом нової серії стане Intel Core Ultra 9 185H. Він містить 16 ядер та підтримує 22 потоки інструкцій. При цьому конфігурація ядер передбачає використання трьох блоків:

6 продуктивних ядер (P)

8 ефективних ядер (E)

2 ефективні ядра з низьким енергоспоживанням (LP-E)

Core Ultra 9 185H має частоту до 5,1 ГГц, а також вбудований графічний процесор Arc з 8 ядрами Xe, що працюють із частотою до 2,35 ГГц. Нова архітектура Xe LPG дозволяє підвищити продуктивність при нижчій мінімальній напрузі, а також додає підтримку технології масштабування Intel XeSS та трасування променів.

Детальні характеристики нових чипів представлені у наступній таблиці.

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Більшість нових процесорів доступні виробникам споживчих пристроїв. Однак, флагманська модель Intel Core Ultra 9 185H з’явиться лише у 2024 році. Lenovo, MSI, Acer та Asus вже підготували до випуску ноутбуки з чипами Intel Core Ultra.

Джерело: The Verge