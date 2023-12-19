Адам Сендлер у першому тизері Sci-Fi драми «Астронавт‎» — від режисера «‎Чорнобиля» Югана Ренка

Прем’єра — 1 березня на Netflix.
Netflix випустив перший (і дуже короткий) тизер Sci-Fi драми «Астронавт», в якій Адам Сендлер зіграє астронавта, який під час дослідницької місії в космосі зустрічає таємничу інопланетну істоту Гануша (озвучує Пол Дано).
Сендлер продовжує співпрацю з Netflix після успіху комедії про повноліття «Тебе не запрошено на мою бат-міцву», в якій він і його дочки знялися в головних ролях.
«Через шість місяців самотньої дослідницької місії на межі Сонячної системи астронавт Якуб розуміє, що дружина може його не дочекатись на Землі. Розібратись у відносинах йому допомагає дивна таємнича істота, яку він знаходить у своєму кораблі», — йдеться в офіційному синопсисі.
Фільм, заснований на романі Ярослава Кальфаржа «Астронавт Богемії» 2017 року, зрежисував Юган Ренк («Чорнобиль»), а сценарій писав Колбі Дей.
У фільмі також знялися Кері Малліган («Перспективна дівчина»), Кунал Найяр («Теорія великого вибуху»), Лена Олін («Нестерпна легкість буття») та Ізабелла Росселліні («Синій оксамит»).
У дописі у блозі Netflix Ренк так прокоментував майбутню акторську роботу Сендлера:
«Я хотів, щоб його виступ не мав нічого спільного з Адамом Сендлером, якого усі знають. Хоча він може бути, на перший погляд, милим, кумедним і все таке, він насправді дуже розумний і глибокий».