Адам Сендлер у першому тизері Sci-Fi драми «Астронавт‎» — від режисера «‎Чорнобиля» Югана Ренка

Прем’єра — 1 березня на Netflix.

Netflix випустив перший (і дуже короткий) тизер Sci-Fi драми «Астронавт‎», в якій Адам Сендлер зіграє астронавта, який під час дослідницької місії в космосі зустрічає таємничу інопланетну істоту Гануша (озвучує Пол Дано).

Сендлер продовжує співпрацю з Netflix після успіху комедії про повноліття «Тебе не запрошено на мою бат-міцву», в якій він і його дочки знялися в головних ролях.

«Через шість місяців самотньої дослідницької місії на межі Сонячної системи астронавт Якуб розуміє, що дружина може його не дочекатись на Землі. Розібратись у відносинах йому допомагає дивна таємнича істота, яку він знаходить у своєму кораблі», — йдеться в офіційному синопсисі.

Фільм, заснований на романі Ярослава Кальфаржа «Астронавт Богемії» 2017 року, зрежисував Юган Ренк («‎Чорнобиль»), а сценарій писав Колбі Дей.

У фільмі також знялися Кері Малліган («‎Перспективна дівчина»), Кунал Найяр («‎Теорія великого вибуху»), Лена Олін («Нестерпна легкість буття») та Ізабелла Росселліні («Синій оксамит»).

У дописі у блозі Netflix Ренк так прокоментував майбутню акторську роботу Сендлера: