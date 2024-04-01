Новини Софт 01.04.2024 о 12:39 comment views icon

Adobe Firefly відтепер генерує зображення та стилі з ескізів — 10 прикладів застосування функції Structure Reference

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Structure Reference дозволяє користувачам Adobe Firefly генерувати зображення та стилі на основі вже існуючих замальовок чи ескізів, не витрачаючи час на текстові підказки, які модель зазвичай розуміє не з першого разу.

Ось 10 прикладів застосування нової опції Structure Reference, які зібрав експерт в галузі ШІ Мін Чу:

Старі меми у нових стилях

11

Стилізація текстів

Стилізація логотипів

Стилізація знімків

Реалістична візуалізація ескізів

Стилізація аватарів

Рендеринг замальовок у 3D

11

Стилізація художніх робіт

Стилізація дитячих малюнків

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

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