Adobe Firefly відтепер генерує зображення та стилі з ескізів — 10 прикладів застосування функції Structure Reference

Structure Reference дозволяє користувачам Adobe Firefly генерувати зображення та стилі на основі вже існуючих замальовок чи ескізів, не витрачаючи час на текстові підказки, які модель зазвичай розуміє не з першого разу.

Adobe Firefly — це сімейство креативних генеративних моделей ШІ, доступних як в окремій вебпрограмі, так і через функції, що працюють на базі Firefly у провідних програмах Adobe. Також окремий інтерфейс генератора зображень Firefly був «спеціально створений» для системи visionOS в Apple Vision Pro.

Ось 10 прикладів застосування нової опції Structure Reference, які зібрав експерт в галузі ШІ Мін Чу:

Старі меми у нових стилях

Стилізація текстів

Стилізація логотипів

Стилізація знімків

Реалістична візуалізація ескізів

Стилізація аватарів

Рендеринг замальовок у 3D

Стилізація художніх робіт

Стилізація дитячих малюнків

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