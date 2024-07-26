Айтівець американської телеком-компанії зливав дані Китаю протягом 10 років — його виявили лише зараз

Пекін роками вербує резидентів США для здійснення різноманітної шпигунської діяльності.

Пін Лі (Ping Li), 59-річний громадянин США китайського походження, опинився в центрі гучного скандалу. Міністерство юстиції США звинуватило його в тривалій шпигунській діяльності на користь Китаю.

Лі, який проживає у Веслі-Чапел, штат Флорида, працював у великій американській телекомунікаційній компанії та міжнародній IT-фірмі після переїзду до США. Звинувачення стверджують, що він співпрацював із Міністерством державної безпеки Китаю (МДБ) як агент і передавав різноманітну інформацію, починаючи від даних про кібератаки й закінчуючи відомостями про заборонені релігійні рухи.

За даними слідства, у 2012 році Лі зібрав біографічні дані про особу, пов’язану з релігійним рухом Фалуньгун, і передав їх МДБ протягом тижня після отримання завдання. Фалуньгун, заборонений у Китаї з 1999 року, не входить до п’яти офіційно визнаних релігій країни через його ідеологічну опозицію до китайського уряду.

У 2015 році Лі нібито зібрав інформацію про свого роботодавця в телекомунікаційній сфері після відкриття компанією кількох офісів у Китаї. Він виконав це завдання упродовж трьох тижнів.

Після початку пандемії активність Лі значно зросла. З травня 2021 до червня 2022 року він виконав три запити МДБ. Один із них стосувався інформації про кібератаки на американські компанії, пов’язані з китайськими державними групами.

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Працюючи в міжнародній IT-компанії, Лі нібито передав деталі навчальних матеріалів із кібербезпеки своєму роботодавцю, ймовірно, щоб МДБ могло розробити атаки, здатні обійти технічні та культурні захисні механізми.

Останній епізод шпигунської діяльності Лі датується червнем 2022 року. За даними слідства, він надав МДБ інформацію про власника нерухомості, де проживала особа, яка втекла з Китаю до США.

«Лі використовував різні анонімні онлайн-акаунти для спілкування зі МДБ і їздив до КНР для зустрічей із представниками спецслужби», — заявили в Міністерстві юстиції США.

Хто ще шпигував на користь Китаю

Кейсі Ліонг (Casey Leong). Колишній агент ЦРУ, заарештований у 2018 році за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Ліонг нібито передавав секретну інформацію китайській розвідці протягом кількох років.

Джері Чун Шін Лі (Jerry Chun Shing Lee). Колишній офіцер ЦРУ, заарештований у 2012 році. Лі звинувачували в наданні Китаю інформації про агентурну мережу ЦРУ в Китаї, що призвело до викриття та ліквідації низки американських агентів.

Кевін Мелорі. Колишній співробітник ЦРУ та Розвідувального управління Міністерства оборони США. Заарештований у 2017 році за передачу секретних документів китайській розвідці. У 2019 році засуджений до 20 років ув’язнення.

Джерело: TheRegister, Wikipedia

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