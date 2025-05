Актор Джессі з The Last of Us Part 2 почав зйомки у новій грі Naughty Dog — Intergalactic: The Heretic Prophet

Intergalactic: The Heretic Prophet / The Last of Us Part

Актора Стівена А. Чанга (Джессі з The Last of Us Part 2) не відпускає Naughty Dog — студія долучила його до наступної гри Intergalactic: The Heretic Prophet.

Розробники підійшли до проєкту приблизно, як Marvel до фільму «Месники: Судний день». Naughty Dog так само намагається тримати проєкт максимально закритим навіть для учасників виробництва. Поки що відомо, що знімання Intergalactic: The Heretic Prophet тільки стартували.

«Минулого тижня я почав виконувати певну роботу для наступної гри Naughty Dog», — підтвердив Чанг.

Згадки про Intergalactic вперше з’явилися на The Game Awards 2024. З того моменту суттєвих подробиць офіційно не з’являлося. Лише Ніл Дракманн розповідав про атмосферу, якою хочуть наповнити всю гру. Це перша повністю нова франшиза від Naughty Dog за 12 років — після релізу The Last of Us у 2013-му.

За словами Чанга, навіть трейлер йому показали тільки за тиждень до публічного релізу. Його колега, яка також бере участь у проєкті, запитувала: «Це ми робимо Last of Us Part 3?». Актори йшли на знімання, не маючи повного уявлення, що саме створює студія. Щодо третьої частини, то, швидше за все, її не будуть розробляти. Можливо ми вже не дізнаємося майбутнє Еллі або Еббі.

Знімальний процес Intergalactic побудовано так, щоб мінімізувати витоки: акторам видають лише окремі фрагменти сценарію. Інколи вони навіть не в хронологічному порядку. Це ж саме відбувалося і під час роботи над The Last of Us Part 2. Стівен А. Чанг пояснив, що студія свідомо приховує ключову інформацію — навіть від акторів: «Те, що я знаю про це, мабуть, стільки ж, скільки і ви, хлопці. Що, на мою думку, зроблено навмисно».

На сьогодні Чанг не розкриває свою роль і сам поки що не знає всіх деталей. Проте в трейлері Intergalactic можна помітити його персонажа за столом разом із чотирма іншими — ймовірно, це банда під назвою «П’ять тузів». Серед неї є персонажі у виконанні Кумейла Нанджіані (Колін Грейвз), Тоні Далтона та Ешлі Скотт, яка раніше грала Марію в серії The Last of Us.

Попри секретність, він упевнений, що гра стане чимось великим. А сам він в проєкті почувається «маленькою рибкою», навколо якої народжується масштабна гра. Щодо її розмірів, то інсайдери припускали, що гравці отримають Intergalactic: The Heretic Prophet, зосереджену на свободі гравця — щось на кшталт світу Elden Ring.

Джерело: Dexerto