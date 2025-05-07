Капітан Америка «засвітив» важливе місце дії «Месники: Судний день» — засніжену батьківщину Доктора Дума

Captain America: Brave New World / Marvel

Капітан Америка (Ентоні Макі) показав відео зі знімань «Месники: Судний день» — кадри схожі на Латверію, батьківщину Доктора Дума.

Прямо у відео актор не згадує «Судний день», але натяк очевидний. Річ у тім, що в коміксах Marvel Доктор Дум керує вигаданою східноєвропейською країною Латверією, де часто буває сніжно й холодно.

«Де б ви не були, я сподіваюся, що це теплий, гарний, сонячний день», — каже актор у ролику, який з’явився в його Instagram Stories.

У кадрі — сніг, і це викликало хвилю обговорень у соцмережах. Користувачі одразу стали припускати, що це Латверія, оскільки в цій країні часом буває холодно та сніжно. Дехто інший додавав кадр з коміксу, де Дум верхи на ведмеді мчить через засніжені пейзажі.

Офіційно відомо, що знімання відбуваються в Лондоні, де зараз м’яка весняна погода. Тож сніг у кадрі може бути штучним для сцени, яка відтворює саме Латверію. Або вони перемістилися в якусь іншу локацію. Нагадаємо, роль Дума виконує Роберт Дауні-молодший, і за чутками, його персонаж матиме ключове значення в сюжеті. Назва фільму — «Судний день» — нібито теж пов’язана з Думом.

Знімальний процес тримають у суворій таємниці. Актори з інших проєктів Marvel навіть не зізнаються одне одному, чи беруть участь у зніманнях. Девід Гарбор («Громовержці: Нові Месники») розповідав, що не зміг обговорити свою участь навіть з Ваяттом Расселом. Вони лише підозрюють, хто і що там робить.

«Месники: Судний день» має вийти в кіно 1 травня 2026 року. А поки Marvel тримає всі карти при собі, а самі знімання розпочали без готового сценарію і акторського складу.

Тому фанати уважно вивчають кожен кадр, аби представити, що чекає їх у наступному етапі MCU. Хоча перший кадр зі знімань, який показали брати Руссо, має ще менше натяків, ніж відео зі снігом.

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Джерело: Games Radar