Активація «‎історії посилань» у Facebook та Instagram принесе вам ще більше таргетованої реклами

Нова функція не лише дозволяє користувачам Facebook зберігати сайти, які ті відвідували нещодавно, в одному місці, а й є способом Meta покращити цільову рекламу.

«Пам’ятайте, що коли історію посилань увімкнено, ми можемо використовувати цю інформацію, щоб покращити вашу рекламу», — зазначає компанія в статті підтримки, на яку звернув увагу сайт Gizmodo.

Instagram має подібну функцію відстеження посилань. І хоча вона не активована стандартно, чимало користувачів можуть увімкнути її, не замислюючись про рекламу — оскільки Meta позиціює її у першу чергу як спосіб для збереження посилань.

Хороша новина полягає у тому, що ви все ще можете перевірити чи використовуєте функцію та деактивувати її. Для цього необхідно відкрити посилання в програмі та натиснути меню у вбудованому браузері й вимкнути історію посилань — процес ідентичний у Facebook та Instagram. (До речі, про вбудовані браузери: у 2022 році дослідник конфіденційності Фелікс Краузе виявив, що Meta впроваджує спеціальний «клавіатурний» JavaScript на вебсайт, який ви відвідуєте через вбудований браузер програм, що дозволяє компанії контролювати все, що ви вводите та натискаєте, включно з паролями).

Обидва застосунки видалять усю історію посилань — хоча Meta каже, що «завершення процесу видалення» може зайняти до 90 днів, тож деякий час ви все ще бачитимете попередньо націлені на вас оголошення.

Водночас у ЄС Meta взагалі може прибрати рекламу для користувачів Facebook та Instagram — щоправда, за немаленьку щомісячну плату (приблизно 10 євро на місяць). Таким чином компанія планує обійти європейські правила конфіденційності.